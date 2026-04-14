ABD–İran müzakerelerinde neler yaşandı?
Reuters'ın özel haberine göre, ABD ile İran arasında onlarca yılın en üst düzey temaslarından biri olan İslamabad görüşmeleri, anlaşmaya ramak kala çöktü. Ancak sesler yükselse de kapılar çarpılsa da perde arkasından aktarılanlara göre süreç tamamen bitmiş değil; taraflar hâlâ diyaloğa kapıyı aralık bırakıyor.
Uykusuz ve zaman zaman son derece gergin geçen bir gecenin ardından, İranlı ve ABD'li yetkililer görüşmeleri herhangi bir somut ilerleme olmadan tamamladı. Ancak müzakerelere doğrudan aşina 11 farklı kaynak, diyaloğun hâlâ sürdüğünü vurguladı.
Geçtiğimiz salı günü ilan edilen ateşkesten sadece dört gün sonra yapılan bu görüşme, ABD ile İran arasında on yılı aşkın süredir gerçekleşen ilk doğrudan temas oldu. Aynı zamanda 1979'daki İran İslam Devrimi'nden bu yana en üst düzey buluşma olarak kayda geçti.
İslamabad'daki Serena Oteli'nde yürütülen görüşmeler üç ayrı alanda gerçekleşti: ABD heyeti için ayrı bir bölüm, İran heyeti için ayrı bir bölüm ve Pakistanlı arabulucuların dahil olduğu üçlü toplantılar için ortak bir alan oluşturuldu.
Görüşmelerde Hürmüz Boğazı, İran'ın nükleer programı ve Tahran'a yönelik uluslararası yaptırımlar en kritik başlıklar olarak öne çıktı.
TELEFONLAR YASAKLANDI: MESAJLAR KORİDORDA İLETİLDİ
İki kaynağın aktardığına göre, ana müzakere salonunda telefon kullanımı yasaklandı. Bu nedenle ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf dahil birçok isim, görüşmeler sırasında dışarı çıkarak ülkeleriyle iletişim kurmak zorunda kaldı.
Bir Pakistanlı hükümet kaynağı, "Görüşmelerin ortasında anlaşmaya varılacağı yönünde güçlü bir umut vardı. Ancak kısa sürede tablo değişti" dedi.
Müzakerelere katılan bir başka kaynak ise tarafların "anlaşmaya yüzde 80 oranında yaklaştığını" ancak kritik kararların o anda çözülememesi nedeniyle sürecin tıkandığını söyledi.