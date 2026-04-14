ABD–İran müzakerelerinde neler yaşandı?

Uykusuz ve zaman zaman son derece gergin geçen bir gecenin ardından, İranlı ve ABD'li yetkililer görüşmeleri herhangi bir somut ilerleme olmadan tamamladı. Ancak müzakerelere doğrudan aşina 11 farklı kaynak, diyaloğun hâlâ sürdüğünü vurguladı.

Geçtiğimiz salı günü ilan edilen ateşkesten sadece dört gün sonra yapılan bu görüşme, ABD ile İran arasında on yılı aşkın süredir gerçekleşen ilk doğrudan temas oldu. Aynı zamanda 1979'daki İran İslam Devrimi'nden bu yana en üst düzey buluşma olarak kayda geçti.

İslamabad'daki Serena Oteli'nde yürütülen görüşmeler üç ayrı alanda gerçekleşti: ABD heyeti için ayrı bir bölüm, İran heyeti için ayrı bir bölüm ve Pakistanlı arabulucuların dahil olduğu üçlü toplantılar için ortak bir alan oluşturuldu.