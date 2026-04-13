Almanya harekete geçti! ABD İran savaşında artan enerji fiyatlarına tedbir paketi

ABD İran savaşı ile enerji sektörü en çok çalkantılı dönemini yaşıyor. Almanya da bu ülkelerden biri. İran Savaşı'nın ülkesindeki ekonomik sorunların ana kaynağı olduğunu söyleyen Almanya Başbakanı Friedrich Merz, "Bu savaş Almanya'da yaşadığımız sorunların asıl nedeni. Bu nedenle savaşın sona ermesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bu uzun süreli bir süreç olacak ve bu savaşın sonuçlarını savaş bitse bile uzun süre hissedeceğiz" dedi.

Almanya'da koalisyon hükümeti, Pakistan'da yapılan ABD-İran barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma kararı sonrası petrol fiyatlarının yeniden yükselmesi nedeniyle bir dizi ekonomik kararlar aldı.

Koalisyon ortakları Hristiyan Sosyal Demokrat Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı Markus Söder, Sosyal Demokrat Parti (SPD) eş başkanları Lars Klingbeil ve Brbel Bas ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Almanya Başbakanı Friedrich Merz, "Hepimiz vatandaşların endişelerini paylaşıyoruz. Çok zor bir ekonomik ve siyasi durumla karşı karşıyayız. Dünyada yaşadığımız çok sayıda kriz ve savaşın ışığında gerçekleşen bu durum Almanya'yı etkiliyor somut olarak hayat şartlarını etkiliyor" diye konuştu.

Başbakan Merz, artan enerji fiyatlarına karşı 1,6 milyar euro destek paketi üzerinde mutabık kaldıklarını belirtti. Merz alınan kararlar kapsamında benzin ve dizel akaryakıt fiyatlarına uygulanan enerji vergisinin 2 ay süreyle sınırlandırılacağını belirtti. Merz bu adımın da litre başına yaklaşık 17 sentlik indirim öngördüğü kaydetti.

Başbakan Merz, işverenlerin 2026 yılında çalışanlarına bin euroya kadar destek verebilmesinin önünü açacaklarını, yapılacak bu desteğin vergi ve sosyal güvenlik primi kesintisinden muaf olacağını da kaydetti. Merz destek paketinin finansmanı için ise tütün vergisinin artırılacağını da bildirdi.

"İRAN SAVAŞI ALMANYA'DAKİ EKONOMİK SORUNLARIN TEMEL SEBEBİ"

Başbakan Merz basın toplantısında ABD ve İran arasında yapılan görüşmelere de değinerek "Ateşkes müzakereleri şimdilik askıya alındı. Amerikan Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nı kapatacağını duyurdu. Bunun üzerine petrol fiyatları bir gecede tekrar varil başına 100 doların üzerine çıktı. Bu çatışma, bu savaş, kendi ülkemizde Almanya'da yaşadığımız sorunların asıl nedeni. Bu nedenle savaşın sona ermesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Avrupa'daki ortaklarımızla birlikte bunu yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Pakistan'daki ABD-İran arasındaki görüşmeler hakkında daha önce çok umutlu konuşmadığını hatırlatan Merz, "Ben başından beri bu görüşmelerin gerçekten iyi hazırlanmış olduğu izlenimini edinmemiştim ve bu bakımdan bu artık daha uzun bir süreç olacak. Amerikan hükümeti ile görüşüyoruz. Çatışan taraflarla ve İsrail ile görüşüyoruz. Bu uzun süreli bir süreç olacak ve bu savaşın sonuçlarını, savaş bitse bile uzun süre hissedeceğiz ve bu bakımdan, uzun bir süre boyunca Alman ekonomisi üzerinde önemli bir yük göreceğimize de hazırlıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"HER KRİZ DEVLET KAYNAKLARIYLA DENGELENEMEZ"

İran savaşının etkisini gidermek için hükümet olarak atılabilecek adımlara odaklandıklarını ancak her krizin devlet kaynaklarıyla dengelenemeyeceğine vurgu yapan Merz, "Piyasalardaki her sonucu devlet kaynaklarıyla dengeleyemeyiz. Devlet, dünya siyasetindeki tüm belirsizlikleri, tüm riskleri ve tüm aksaklıkları telafi edemez. Sonuçta devlet bütçemizden ayırdığımız her şeyin başka bir yerde eksik kalması demektir" ifadelerini kullandı.

Merz bir soru üzerine Macaristan'daki seçim sonuçlarının Avrupa Birliği'nin karar alma sürecine ve Rusya'ya yönelik yaptırım paketlerinin kabulüne ilişkin engellerin kaldırılması konusuna olumlu etkisi olacağını da ifade etti.