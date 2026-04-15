ABD Kataib Hizbullah liderinin peşine düştü: El-Hamidavi için dev ödül

ABD, Irak'taki Kataib Hizbullah Genel Sekreteri Ahmet el-Hamidavi'nin başına ödül koydu. ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, el-Hamidavi hakkında bilgi verenlere 10 milyon dolara kadar ödül verileceğini duyurdu.

Kataib Hizbullah Genel Sekreteri Ahmet el-Hamidavi (X) Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada, söz konusu ödülün el-Hamidavi'nin yeri ya da faaliyetleri hakkında bilgi sağlayan kişiler için geçerli olduğu belirtildi.

ABD'nin Kataib Hizbullah Genel Sekreteri Ahmet el-Hamidavi için yayınladığı duyuru



Açıklamada, Kataib Hizbullah'ın İran destekli bir silahlı grup olduğu ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü ifade edilerek, grubun ABD diplomatik tesislerine yönelik saldırılar düzenlemek, ABD vatandaşlarını kaçırmak ve Iraklı sivillerin ölümüne yol açan eylemler gerçekleştirmekle suçlandığı kaydedildi.