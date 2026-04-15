ABD Kataib Hizbullah liderinin peşine düştü: El-Hamidavi için dev ödül
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
ABD, Irak'taki Kataib Hizbullah Genel Sekreteri Ahmet el-Hamidavi'nin başına ödül koydu. ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, el-Hamidavi hakkında bilgi verenlere 10 milyon dolara kadar ödül verileceğini duyurdu.
Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada, söz konusu ödülün el-Hamidavi'nin yeri ya da faaliyetleri hakkında bilgi sağlayan kişiler için geçerli olduğu belirtildi.