CANLI | Katil İsrail bin 189 Lübnanlıyı katletti
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 1189'a, yaralı sayısının ise 3 bin 427'ye ulaştığını duyurdu. A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun, Lübnan'dan aktarıyor.
İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.
İŞTE LÜBNAN'DAN DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
BİR SİYONİST HAYATINI KAYBETTİ
İsrail işgal güçleri, Pazar günü erken saatlerde yaptığı açıklamada, güney Lübnan’da yaşanan çatışmalar sırasında bir askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
LÜBNAN: İSRAİL SALDIRILARINDA HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 1189'A YÜKSELDİ
Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren ülkeye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 1189'a yaralı sayısının ise 3 bin 427'ye yükseldiği bildirildi. Hayatını kaybedenlerin 124'ünün çocuk, 86'sının kadın olduğu belirtildi. Açıklamada, İsrail saldırılarında 51 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği, 126 sağlık çalışanının yaralandığı ifade edildi.