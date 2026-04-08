ABD-İran Pakistan'da masaya oturacak! Gözler İslamabad'da

Pakistan’ın başkenti İslamabad, kritik bir zirveye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. ABD ve İran heyetlerinin cuma günü gerçekleşecek buluşması için İslamabad'da adeta "kırmızı alarm" verildi. Savaşa son verme çağrısı yapan Pakistan yönetimi, diplomatik mekik diplomasisiyle bölgeyi adeta ateş hattından çekip çıkarmayı hedefliyor. Beyaz Saray, ABD-İran müzakerelere Başkan Yardımcısı JD Vance'in katılacağını açıkladı. A Haber Pakistan Muhabiri Fakhur Rahman son detayları aktardı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, 11 Nisan Cumartesi günü İslamabad'da yapılacak ABD-İran müzakerelerinin ilk turuna Başkan Yardımcısı JD Vance'in katılacağını açıkladı.

MÜZAKEREYE ABD KANADINDAN JD VANCE KATILACAK

Leavitt, ABD ile İran arasındaki geçici ateşkes anlaşmasını da içeren ve temel konuların ele alınacağı görüşmelerin Pakistan'ın başkenti İslamabad'da 11 Nisan Cumartesi sabahı başlayacağını belirtti. ABD'li sözcü, görüşmelere Başkan Yardımcısı VD Vance, Başkan Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner'in öncülük edeceği heyetin katılacağını duyurdu.

CUMA GÜNÜ İSLAMABAD'DA DEV ZİRVE: ABD VE İRAN MASADA

Zirve öncesinde İslamabad ile Tahran arasında yoğun bir iletişim trafiği yaşandı. A Haber Pakistan Muhabiri Fakhur Rahman son detayları A Haber canlı yayınında aktardı.

Başbakan Şerif, kabine toplantısının ardından İran Cumhurbaşkanı ile telefonda görüşerek sürecin yol haritasını değerlendirdi. Pakistan Başbakanı Şerif, "İran tarafı Pakistan'ın barış sürecine yönelik çabalarını takdirle karşılıyor." ifadeleriyle İran cephesinden gelen olumlu geri dönüşleri aktardı.

Diplomatik temaslar sadece liderler düzeyinde kalmadı; askeri ve dışişleri kanalları da devreye girdi. İran'ın Pakistan Büyükelçiliği ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi ile Pakistan Genelkurmay Başkanı arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, atılan barışçıl adımlar ve diplomatik çabalar övgüyle karşılandı.

ATEŞ HATTINDA İHLAL İDDİALARI

Barış umutları yeşerirken, sahadan gelen haberler bölgedeki kırılganlığın devam ettiğini gösteriyor. Pakistan Başbakanı Şerif, bölgenin bazı noktalarından ateşkes ihlali haberleri aldıklarını belirterek taraflara sağduyu çağrısında bulundu. Pakistan Başbakanı Şerif, "Taraflara iki hafta içinde ateşkese uymaları çağrısında bulunuyorum." sözleriyle barışın korunması için kritik bir uyarıda bulundu.

BAŞKENTTE KIRMIZI ALARM: OTELLER TAHLİYE EDİLDİ

Cuma günü gerçekleşecek dev zirve öncesinde İslamabad'da güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Şehirde iki günlük resmi tatil ilan edilirken, heyetlerin konaklayacağı ve görüşmelerin yapılacağı stratejik noktalar "yüksek güvenlikli bölge" ilan edildi. Diplomatik kaynaklardan gelen bilgilere göre, konukların kalacağı Karaci Otel tamamen boşaltılarak yoğun güvenlik önlemleri altına alındı. Bölgedeki atmosferin sıcaklığı ve beklenen kritik görüşmeler nedeniyle tüm gözler cuma gününe çevrilmiş durumda.