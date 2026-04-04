CANLI| İsrail’in Güney Lübnan işgali genişliyor! İzolasyon planı

İsrail işgal ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut ve çevresindeki Dahiye semtine gece boyunca saldırılar düzenlerken, katliamın boyutları ülkenin güney ve doğu bölgelerinde derinleşiyor. Özellikle sınır hattındaki köylerde buldozerlerle yıkım başlatan işgalci İsrail, stratejik köprüleri imha ederek Güney Lübnan’ı ülkeden izole etmeyi hedefliyor. Bölgedeki son durumu, A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Hüseyin Koçak en sıcak noktadan aktardı.
Katil İsrail ordusu, Gazze'nin ardından Lübnan'da da katliamlarına hız kesmeden devam ediyor. Başkent Beyrut'u gece saatlerinde vuran işgalci güçler, kara sınırının bulunduğu Lübnan'ın güneyinde sınır köylerini buldozerlerle haritadan silmeye başladı. Bölgedeki son durumu değerlendiren Ata Gündüz Kurşun, "İsrail lojistik destek hattını kesme bahanesiyle Litani Nehri üzerindeki köprüleri ve sivil altyapıları hedef alıyor. Yüz binlerce kişinin kullandığı ulaşım ağları felç durumda" ifadelerini kullandı.
LÜBNAN’DA İKİNCİ GAZZE PLANI! LİTANİ HATTINDAKİ KİRLİ HESAP DEŞİFRE EDİLDİ!
Siyonist İsrail rejiminin Lübnan topraklarına yönelik başlattığı işgal ve yıkım harekâtı her geçen dakika şiddetini artırırken, bölgedeki insani dram ve stratejik savaş oyunları kan donduran boyutlara ulaştı. A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun, Beyrut’un göbeğinden ve ateş hattının sıfır noktasından bildirdiği çarpıcı detaylarla, İsrail’in Lübnan’ın güneyini insansızlaştırarak "ikinci bir Gazze" yaratma planını ve Litani Nehri üzerindeki su savaşlarının perde arkasını tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.
LÜBNAN ATEŞ ÇEMBERİNDE: HER NOKTA BOMBARDIMAN ALTINDA
Bölgedeki son durumu aktaran A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun, "Neler yaşanmadı ki? Sadece başkent Beyrut değil, Lübnan'ın dört bir yanı artık İsrail'in işgali ve bombardımanı altında. Bir tarafta sokaklara çıkan insanlar, diğer tarafta İsrail yönetimine yönelik protestolar ve İranlıların destek gösterileri var" ifadelerini kullanarak ülkenin içinde bulunduğu kaosu özetledi. Lübnan’ın savunmasız bırakıldığını belirten Kurşun, "Lübnan aslında bu savaşın en güçsüz, en savunmasız ve artık en tepkisiz ülkelerinden biri" şeklinde konuştu.
HAMANEY SUİKASTI VE DAHİYE’NİN HEDEF ALINMASI
Sürecin nasıl tırmandığına dair teknik detayları paylaşan Ata Gündüz Kurşun, "Hizbullah'ın attığı bir roketle başlayan süreç, 2 Mart'ta Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından farklı bir boyuta evrildi. Önce başkent Beyrut bombalanmaya başlandı; özellikle Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye semti hedef alındı" sözleriyle saldırıların stratejik odağının nasıl değiştiğini aktardı. Dahiye’nin ardından gözlerin güneye çevrildiğini belirten Kurşun, İsrail’in kara işgaline kadar uzanan sürecini anlattı.
GÜNEYDE İKİNCİ GAZZE SENARYOSU VE SİSTEMATİK YIKIM
İsrailli yöneticilerin niyetlerini açıkça beyan ettiğini vurgulayan Ata Gündüz Kurşun, "Gelinen noktada İsrailli yöneticiler bunu açıkça dile getirdi: ‘Lübnan'ın güneyini ikinci bir Gazze'ye çevireceğiz’" ifadelerini kullandı. Sınır köylerindeki yıkımın boyutlarına dikkat çeken Kurşun, "Son 1-2 gündür özellikle sınır köyleri yıkılmaya devam ediyor. Ayta eş-Şab köyü bunlardan biri. Biz de 1,5 yıl önce yanındaki Rimeyş köyündeydik; ancak bugün o köylerin büyük kısmının yok olduğu görülüyor" diyerek sahadaki silinmiş yerleşim yerlerine dikkat çekti.
SUR’DA DEHŞET ANLARI: SAVAŞ UÇAKLARI ALTINDA GÖREV
Sıcak bölge Sur’da yaşadıkları tehlikeli anları paylaşan Ata Gündüz Kurşun, "Dün kameraman arkadaşım Hüseyin Koçak'la birlikte Sur'daydık. Hizbullah bizi vurulan bölgelere götürdü. İkinci noktaya geçecekken İsrail ordu sözcüsü sosyal medyadan Hamadiye, Zukak el-Müfti ve Burc el-Şimali bölgeleri için yeni bir saldırı uyarısı yaptı. Çok geçmeden savaş uçakları geldi ve yoğun bir bombardıman başladı" sözleriyle bölgedeki dehşeti tarif etti. Kurşun, artık Lübnan’da hiçbir yerin güvenli olmadığını vurguladı.
600 BİN KİŞİLİK GÖÇ DALGASI VE DÖNÜŞÜ OLMAYAN YIKIM
İsrail’in psikolojik bir savaş yürüterek halkı yerinden ettiğini belirten Ata Gündüz Kurşun, "Bu süreç hem fiziksel hem de psikolojik bir göç dalgasını başlattı. Güneyde yaklaşık 600 bin kişi bulunuyor" bilgisini verdi. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz’ın, "Kuzeyimizde güvenlik sağlanmadan bu insanlar geri dönemeyecek" dediğini hatırlatan Kurşun, acı bir gerçeği de ekledi: "İnsanlar dönmek istese bile büyük ihtimalle evlerini bulamayacak; çünkü yerleşim alanları sistematik şekilde yıkılıyor."
LİTANI NEHRİ: STRATEJİK SU SAVAŞI VE MESAFE TARTIŞMASI
Savaşın sadece roketlerle ilgili olmadığını, temel kaynağın "su" olduğunu ifade eden Ata Gündüz Kurşun, "İsrail, Hizbullah’ın roket menzilinden çıkmak istediğini söylüyor; ancak Hizbullah’ın 200 kilometreye ulaşan kapasitesi olduğu biliniyor. Bu da sahadaki gerçeklikle açıklamalar arasında uyumsuzluk olduğunu gösteriyor" dedi. Litani Nehri'nin hayati önemine değinen Kurşun, "Litani Nehri, Lübnan için hayati bir kaynak. Yaklaşık 1 milyon insanın su ihtiyacı buradan karşılanıyor. 150 kilometrelik bu nehir, 54 bin hektarlık tarım alanını besliyor. İsrail’in bu bölgeye yönelmesinin arkasında su ve coğrafi avantaj faktörü bulunuyor" şeklinde konuştu.
1978 PLANI VE LÜBNAN’IN İKİYE BÖLÜNMESİ SENARYOSU
İsrail’in tarihsel emellerine ve 1978 yılına dayanan askeri planlara atıfta bulunan Ata Gündüz Kurşun, "Bölgeyi bildiğimiz için rahatlıkla söyleyebiliriz: Evet, buna benzer bir tablo oluşuyor. Sur’un hemen yanındaki Nakura bölgesi yoğun şekilde hedef alınıyor. Donanma desteğiyle kıyı hattı da vuruluyor. Amaç, içeride izole edilmiş, insansızlaştırılmış bir hat oluşturmak gibi görünüyor" ifadelerini kullandı. Bu stratejinin Lübnan’ı Akdeniz ve Litani hattından ikiye bölmeyi hedeflediği gerçeği sahada somut bir şekilde hissediliyor.
DOĞU AKDENİZ’DE ENERJİ KAVGASI VE İÇ SİYASETTEKİ ÇATLAKLAR
Sürecin ekonomik ve siyasi boyutlarını da ele alan Ata Gündüz Kurşun, "İsrail’in Lübnan politikası sadece askeri değil; su ve enerji kaynaklarını kontrol altına alma hedefi de ön planda" dedi. Lübnan’ın iç yapısındaki bölünmüşlüğe de değinen Kurşun, "Lübnan’da çok parçalı bir yapı var. Bir yanda hayatın normal aktığı yerler var ancak Hizbullah’a yönelik bir tepki de hissediliyor. Hristiyan kesim ise genel olarak daha nötr bir pozisyonda duruyor ve bu görüşler açık şekilde kamuoyuna yansıtılmıyor" diyerek ülkenin içindeki karmaşık dengeleri deşifre etti.
TARİHİ SUR KENTİ HARABEYE DÖNDÜ
Lübnan'ın güneyindeki tarihi Sur kenti, İsrail'in acımasız hava saldırılarının hedefi oldu. A Haber ekibi, bombardımanın ardından harabeye dönen sivil yerleşim yerlerine girerek yıkımın boyutunu gözler önüne serdi. Dumanların hala tüttüğü yüksek katlı apartmanların ve çocukların oyun oynadığı halı sahaların yerle bir olduğu bölgede, İsrail'in insansız hava araçları korku salmaya devam ediyor. A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve Kameraman Hüseyin Koçak, ölüm tehlikesine rağmen o anları saniye saniye kaydetti.
SUR KENTİNDE AĞIR YIKIM: "DUMANLAR HALA TÜTÜYOR"
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları, sınır bölgelerinde hayatı adeta durma noktasına getirdi. Bölgede yaşanan insanlık dramını anlatan A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun, "A Haber ekibi olarak Lübnan'ın güneyindeki Sur kentindeyiz ve dün akşam saatlerinde İsrail savaş uçakları tarafından vurulan bir noktadayız. Halen daha dumanların çıktığını gözlemleyebiliyoruz." ifadelerini kullandı. Hedef alınan sivil yerleşim yerlerindeki dehşet verici manzarayı gözler önüne seren Kurşun, "Katil İsrail ordusu ve işte burası da son vurulan nokta; yüksek katlı bir apartmandan bahsediyoruz, yerle bir olmuş durumda." sözleriyle aktardı.
TEPELERDEKİ ÖLÜM TEHLİKESİ: "HERONLAR UÇUYORSA SALDIRI OLACAK DEMEKTİR"
Gazetecilerin ve bölge halkının yaşadığı sürekli korkuyu dile getiren Kurşun, İsrail İHA'larının bölgedeki tehdidini de vurguladı. Ekiplerin bölgeden neden uzaklaştırılmaya çalışıldığını açıklayan Kurşun, "Görevliler bizi buradan uzaklaştırmaya çalışıyor. Nedeni, tepemizde uçan Heronlar. Çünkü Heronlar uçtu mu bir tehlike var demektir ve tekrar saldırı düzenlenecek demektir. İşte o nedenle yavaş yavaş bölgeden çıkıyoruz." ifadelerini kullandı. İsrail'in sivil alan ayrımı gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılara dikkat çeken Kurşun, "Katil İsrail ordusu bir ülkeyi işte bu şekilde yaşanmaz hale getirmeye çalışıyor. Her bir taraf hedef alınıyor." sözleriyle aktardı.
"RAMAZAN AYINDAN KALAN BİR ETKİNLİK ALANI, ŞİMDİ HAYALET BİR KENT"
İsrail ordusunun sivil altyapıları ve sosyal yaşam alanlarını hedef aldığını vurgulayan Kurşun, çevredeki binaların ve etkinlik alanlarının nasıl harabeye döndüğünü gösterdi. Kurşun, "Ağaçlar, meyve ağaçları hedef alınıyor. Hemen burada bir halı saha görüyorsunuz, insanların top oynadığı bir alan. Etkinlikler yapılıyordu ama burasının da hedef alındığını söyleyebiliriz. Ayrı bir etkinlik alanı, sandalyeler etrafa saçılmış durumda. Anladığımız kadarıyla Ramazan ayından kalan bir etkinlik alanı." ifadelerini kullandı. Kentteki yaşamın tamamen durduğunu belirten Kurşun, "İşte Sur kenti adeta hayalet bir kent gibi. Altyapılar da hedef alınıyor. Elektrik kabloları yerlerde dolaşıyor. Çünkü katil İsrail ordusu altyapıları da hedef alacağını söylemişti." sözleriyle aktardı.
İSRAİL'İN LÜBNAN'IN GÜNEYİNE DÜZENLEDİĞİ SALDIRIDA 9 KİŞİ ÖLDÜ, BİR CAMİ TAMAMEN YIKILDI
İsrail işgal ordusunun Lübnan'ın güneyindeki beldelere sürdürdüğü saldırılarda 9 kişi hayatını kaybetti, hedef alınan bir cami yerle bir oldu. İsrail ordusunun başta Lübnan'ın güneyi olmak üzere 2 Mart'ta başlattığı saldırıları sürdürüyor.
SAVAŞ UÇAKLARI CAMİYİ HEDEF ALDI
Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu Nebatiye kentine bağlı Beraşit beldesine hava saldırıları düzenledi. İsrail savaş uçakları beldedeki camiyi hedef alarak tamamen yıktı. Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Bazuriye, Cuviye ve Batuliye beldelerini de hedef alan İsrail saldırısında, Batuliye kırsalında bir kişi hayatını kaybetti. Kentin Mareke beldesi yakınındaki bir sanayi bölgesini hedef alan İsrail saldırısı sonucu 2'si kadın 5 kişi yaşamını yitirdi.
İsrail savaş uçaklarının Kana beldesine düzenlediği saldırılarda 1 kişi öldü.
Sur'a bağlı Ayn Baal beldesinde İsrail ordusunun bir eve düzenlediği saldırıda aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i evdeki aileden diğeri evin yakınında bulunan bir kişi olmak üzere 2 kişi yaralandı.
Bir kişinin enkaz altında kaybolduğu evde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ayn Baal'de İsrail ordusunun bir motosikleti hedef alınması sonucu ise bir kişi yaralandı.
Kentin Burc Şimali beldesinde İsrail savaş uçakları bir kafeyi hedef aldı. İşgal ordusuna ait bir insansız hava aracı Bazuriye beldesinde bir araca saldırı düzenledi.