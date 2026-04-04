CANLI YAYIN

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
CANLI| İsrail’in Güney Lübnan işgali genişliyor! İzolasyon planı

İsrail işgal ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut ve çevresindeki Dahiye semtine gece boyunca saldırılar düzenlerken, katliamın boyutları ülkenin güney ve doğu bölgelerinde derinleşiyor. Özellikle sınır hattındaki köylerde buldozerlerle yıkım başlatan işgalci İsrail, stratejik köprüleri imha ederek Güney Lübnan’ı ülkeden izole etmeyi hedefliyor. Bölgedeki son durumu, A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Hüseyin Koçak en sıcak noktadan aktardı.

Katil İsrail ordusu, Gazze'nin ardından Lübnan'da da katliamlarına hız kesmeden devam ediyor. Başkent Beyrut'u gece saatlerinde vuran işgalci güçler, kara sınırının bulunduğu Lübnan'ın güneyinde sınır köylerini buldozerlerle haritadan silmeye başladı. Bölgedeki son durumu değerlendiren Ata Gündüz Kurşun, "İsrail lojistik destek hattını kesme bahanesiyle Litani Nehri üzerindeki köprüleri ve sivil altyapıları hedef alıyor. Yüz binlerce kişinin kullandığı ulaşım ağları felç durumda" ifadelerini kullandı.

İŞTE İSRAİL'İN LÜBNAN SALDIRILARINDA YAŞANANLAR

CANLI ANLATIM

23:06

LÜBNAN’DA İKİNCİ GAZZE PLANI! LİTANİ HATTINDAKİ KİRLİ HESAP DEŞİFRE EDİLDİ!

Siyonist İsrail rejiminin Lübnan topraklarına yönelik başlattığı işgal ve yıkım harekâtı her geçen dakika şiddetini artırırken, bölgedeki insani dram ve stratejik savaş oyunları kan donduran boyutlara ulaştı. A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun, Beyrut’un göbeğinden ve ateş hattının sıfır noktasından bildirdiği çarpıcı detaylarla, İsrail’in Lübnan’ın güneyini insansızlaştırarak "ikinci bir Gazze" yaratma planını ve Litani Nehri üzerindeki su savaşlarının perde arkasını tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.

İSRAİL LÜBNAN’I ADIM ADIM KUŞATIYOR! KÖYLER HARİTADAN SİLİNİYOR

LÜBNAN ATEŞ ÇEMBERİNDE: HER NOKTA BOMBARDIMAN ALTINDA

Bölgedeki son durumu aktaran A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun, "Neler yaşanmadı ki? Sadece başkent Beyrut değil, Lübnan'ın dört bir yanı artık İsrail'in işgali ve bombardımanı altında. Bir tarafta sokaklara çıkan insanlar, diğer tarafta İsrail yönetimine yönelik protestolar ve İranlıların destek gösterileri var" ifadelerini kullanarak ülkenin içinde bulunduğu kaosu özetledi. Lübnan’ın savunmasız bırakıldığını belirten Kurşun, "Lübnan aslında bu savaşın en güçsüz, en savunmasız ve artık en tepkisiz ülkelerinden biri" şeklinde konuştu.

HAMANEY SUİKASTI VE DAHİYE’NİN HEDEF ALINMASI

Sürecin nasıl tırmandığına dair teknik detayları paylaşan Ata Gündüz Kurşun, "Hizbullah'ın attığı bir roketle başlayan süreç, 2 Mart'ta Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından farklı bir boyuta evrildi. Önce başkent Beyrut bombalanmaya başlandı; özellikle Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye semti hedef alındı" sözleriyle saldırıların stratejik odağının nasıl değiştiğini aktardı. Dahiye’nin ardından gözlerin güneye çevrildiğini belirten Kurşun, İsrail’in kara işgaline kadar uzanan sürecini anlattı.

GÜNEYDE İKİNCİ GAZZE SENARYOSU VE SİSTEMATİK YIKIM

İsrailli yöneticilerin niyetlerini açıkça beyan ettiğini vurgulayan Ata Gündüz Kurşun, "Gelinen noktada İsrailli yöneticiler bunu açıkça dile getirdi: ‘Lübnan'ın güneyini ikinci bir Gazze'ye çevireceğiz’" ifadelerini kullandı. Sınır köylerindeki yıkımın boyutlarına dikkat çeken Kurşun, "Son 1-2 gündür özellikle sınır köyleri yıkılmaya devam ediyor. Ayta eş-Şab köyü bunlardan biri. Biz de 1,5 yıl önce yanındaki Rimeyş köyündeydik; ancak bugün o köylerin büyük kısmının yok olduğu görülüyor" diyerek sahadaki silinmiş yerleşim yerlerine dikkat çekti.

SUR’DA DEHŞET ANLARI: SAVAŞ UÇAKLARI ALTINDA GÖREV

Sıcak bölge Sur’da yaşadıkları tehlikeli anları paylaşan Ata Gündüz Kurşun, "Dün kameraman arkadaşım Hüseyin Koçak'la birlikte Sur'daydık. Hizbullah bizi vurulan bölgelere götürdü. İkinci noktaya geçecekken İsrail ordu sözcüsü sosyal medyadan Hamadiye, Zukak el-Müfti ve Burc el-Şimali bölgeleri için yeni bir saldırı uyarısı yaptı. Çok geçmeden savaş uçakları geldi ve yoğun bir bombardıman başladı" sözleriyle bölgedeki dehşeti tarif etti. Kurşun, artık Lübnan’da hiçbir yerin güvenli olmadığını vurguladı.

600 BİN KİŞİLİK GÖÇ DALGASI VE DÖNÜŞÜ OLMAYAN YIKIM

İsrail’in psikolojik bir savaş yürüterek halkı yerinden ettiğini belirten Ata Gündüz Kurşun, "Bu süreç hem fiziksel hem de psikolojik bir göç dalgasını başlattı. Güneyde yaklaşık 600 bin kişi bulunuyor" bilgisini verdi. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz’ın, "Kuzeyimizde güvenlik sağlanmadan bu insanlar geri dönemeyecek" dediğini hatırlatan Kurşun, acı bir gerçeği de ekledi: "İnsanlar dönmek istese bile büyük ihtimalle evlerini bulamayacak; çünkü yerleşim alanları sistematik şekilde yıkılıyor."

LİTANI NEHRİ: STRATEJİK SU SAVAŞI VE MESAFE TARTIŞMASI

Savaşın sadece roketlerle ilgili olmadığını, temel kaynağın "su" olduğunu ifade eden Ata Gündüz Kurşun, "İsrail, Hizbullah’ın roket menzilinden çıkmak istediğini söylüyor; ancak Hizbullah’ın 200 kilometreye ulaşan kapasitesi olduğu biliniyor. Bu da sahadaki gerçeklikle açıklamalar arasında uyumsuzluk olduğunu gösteriyor" dedi. Litani Nehri'nin hayati önemine değinen Kurşun, "Litani Nehri, Lübnan için hayati bir kaynak. Yaklaşık 1 milyon insanın su ihtiyacı buradan karşılanıyor. 150 kilometrelik bu nehir, 54 bin hektarlık tarım alanını besliyor. İsrail’in bu bölgeye yönelmesinin arkasında su ve coğrafi avantaj faktörü bulunuyor" şeklinde konuştu.

1978 PLANI VE LÜBNAN’IN İKİYE BÖLÜNMESİ SENARYOSU

İsrail’in tarihsel emellerine ve 1978 yılına dayanan askeri planlara atıfta bulunan Ata Gündüz Kurşun, "Bölgeyi bildiğimiz için rahatlıkla söyleyebiliriz: Evet, buna benzer bir tablo oluşuyor. Sur’un hemen yanındaki Nakura bölgesi yoğun şekilde hedef alınıyor. Donanma desteğiyle kıyı hattı da vuruluyor. Amaç, içeride izole edilmiş, insansızlaştırılmış bir hat oluşturmak gibi görünüyor" ifadelerini kullandı. Bu stratejinin Lübnan’ı Akdeniz ve Litani hattından ikiye bölmeyi hedeflediği gerçeği sahada somut bir şekilde hissediliyor.

DOĞU AKDENİZ’DE ENERJİ KAVGASI VE İÇ SİYASETTEKİ ÇATLAKLAR

Sürecin ekonomik ve siyasi boyutlarını da ele alan Ata Gündüz Kurşun, "İsrail’in Lübnan politikası sadece askeri değil; su ve enerji kaynaklarını kontrol altına alma hedefi de ön planda" dedi. Lübnan’ın iç yapısındaki bölünmüşlüğe de değinen Kurşun, "Lübnan’da çok parçalı bir yapı var. Bir yanda hayatın normal aktığı yerler var ancak Hizbullah’a yönelik bir tepki de hissediliyor. Hristiyan kesim ise genel olarak daha nötr bir pozisyonda duruyor ve bu görüşler açık şekilde kamuoyuna yansıtılmıyor" diyerek ülkenin içindeki karmaşık dengeleri deşifre etti.

 

15:26

TARİHİ SUR KENTİ HARABEYE DÖNDÜ

Lübnan'ın güneyindeki tarihi Sur kenti, İsrail'in acımasız hava saldırılarının hedefi oldu. A Haber ekibi, bombardımanın ardından harabeye dönen sivil yerleşim yerlerine girerek yıkımın boyutunu gözler önüne serdi. Dumanların hala tüttüğü yüksek katlı apartmanların ve çocukların oyun oynadığı halı sahaların yerle bir olduğu bölgede, İsrail'in insansız hava araçları korku salmaya devam ediyor. A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve Kameraman Hüseyin Koçak, ölüm tehlikesine rağmen o anları saniye saniye kaydetti.

İSRAİL'İN BOMBARDIMANI SUR KENTİNİ HARABEYE ÇEVİRDİ

SUR KENTİNDE AĞIR YIKIM: "DUMANLAR HALA TÜTÜYOR"

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları, sınır bölgelerinde hayatı adeta durma noktasına getirdi. Bölgede yaşanan insanlık dramını anlatan A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun, "A Haber ekibi olarak Lübnan'ın güneyindeki Sur kentindeyiz ve dün akşam saatlerinde İsrail savaş uçakları tarafından vurulan bir noktadayız. Halen daha dumanların çıktığını gözlemleyebiliyoruz." ifadelerini kullandı. Hedef alınan sivil yerleşim yerlerindeki dehşet verici manzarayı gözler önüne seren Kurşun, "Katil İsrail ordusu ve işte burası da son vurulan nokta; yüksek katlı bir apartmandan bahsediyoruz, yerle bir olmuş durumda." sözleriyle aktardı.

TEPELERDEKİ ÖLÜM TEHLİKESİ: "HERONLAR UÇUYORSA SALDIRI OLACAK DEMEKTİR"

Gazetecilerin ve bölge halkının yaşadığı sürekli korkuyu dile getiren Kurşun, İsrail İHA'larının bölgedeki tehdidini de vurguladı. Ekiplerin bölgeden neden uzaklaştırılmaya çalışıldığını açıklayan Kurşun, "Görevliler bizi buradan uzaklaştırmaya çalışıyor. Nedeni, tepemizde uçan Heronlar. Çünkü Heronlar uçtu mu bir tehlike var demektir ve tekrar saldırı düzenlenecek demektir. İşte o nedenle yavaş yavaş bölgeden çıkıyoruz." ifadelerini kullandı. İsrail'in sivil alan ayrımı gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılara dikkat çeken Kurşun, "Katil İsrail ordusu bir ülkeyi işte bu şekilde yaşanmaz hale getirmeye çalışıyor. Her bir taraf hedef alınıyor." sözleriyle aktardı.

"RAMAZAN AYINDAN KALAN BİR ETKİNLİK ALANI, ŞİMDİ HAYALET BİR KENT"

İsrail ordusunun sivil altyapıları ve sosyal yaşam alanlarını hedef aldığını vurgulayan Kurşun, çevredeki binaların ve etkinlik alanlarının nasıl harabeye döndüğünü gösterdi. Kurşun, "Ağaçlar, meyve ağaçları hedef alınıyor. Hemen burada bir halı saha görüyorsunuz, insanların top oynadığı bir alan. Etkinlikler yapılıyordu ama burasının da hedef alındığını söyleyebiliriz. Ayrı bir etkinlik alanı, sandalyeler etrafa saçılmış durumda. Anladığımız kadarıyla Ramazan ayından kalan bir etkinlik alanı." ifadelerini kullandı. Kentteki yaşamın tamamen durduğunu belirten Kurşun, "İşte Sur kenti adeta hayalet bir kent gibi. Altyapılar da hedef alınıyor. Elektrik kabloları yerlerde dolaşıyor. Çünkü katil İsrail ordusu altyapıları da hedef alacağını söylemişti." sözleriyle aktardı.

13:48

İSRAİL'İN LÜBNAN'IN GÜNEYİNE DÜZENLEDİĞİ SALDIRIDA 9 KİŞİ ÖLDÜ, BİR CAMİ TAMAMEN YIKILDI

İsrail işgal ordusunun Lübnan'ın güneyindeki beldelere sürdürdüğü saldırılarda 9 kişi hayatını kaybetti, hedef alınan bir cami yerle bir oldu. İsrail ordusunun başta Lübnan'ın güneyi olmak üzere 2 Mart'ta başlattığı saldırıları sürdürüyor.

SAVAŞ UÇAKLARI CAMİYİ HEDEF ALDI

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu Nebatiye kentine bağlı Beraşit beldesine hava saldırıları düzenledi. İsrail savaş uçakları beldedeki camiyi hedef alarak tamamen yıktı. Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Bazuriye, Cuviye ve Batuliye beldelerini de hedef alan İsrail saldırısında, Batuliye kırsalında bir kişi hayatını kaybetti. Kentin Mareke beldesi yakınındaki bir sanayi bölgesini hedef alan İsrail saldırısı sonucu 2'si kadın 5 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail savaş uçaklarının Kana beldesine düzenlediği saldırılarda 1 kişi öldü.

Sur'a bağlı Ayn Baal beldesinde İsrail ordusunun bir eve düzenlediği saldırıda aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i evdeki aileden diğeri evin yakınında bulunan bir kişi olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Bir kişinin enkaz altında kaybolduğu evde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ayn Baal'de İsrail ordusunun bir motosikleti hedef alınması sonucu ise bir kişi yaralandı.

Kentin Burc Şimali beldesinde İsrail savaş uçakları bir kafeyi hedef aldı. İşgal ordusuna ait bir insansız hava aracı Bazuriye beldesinde bir araca saldırı düzenledi.

11:30

SİVİL ALTYAPI HEDEFTE

İsrail'in "Hizbullah'ı hedef alıyoruz" yalanının arkasına sığınarak sivilleri ve altyapıyı yok ettiği saldırılarda can kaybı 1368'e yükselirken, İsrail cephesinden gelen itiraflar ve çelişkili açıklamalar dikkat çekiyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, bölgedeki son durumu ve sahadaki acı tabloyu anbean aktardı.

SINIR KÖYLERİ BULDOZERLERLE YIKILIYOR
İşgalci İsrail ordusu, başkent Beyrut'un Dahiye semtini de içerisine alan mahallelere gece saatlerinde şiddetli saldırılar düzenledi. Ancak asıl yıkım ve katliam, Lübnan'ın doğusunda ve İsrail ile kara sınırının bulunduğu güney bölgesinde yoğunlaşmış durumda. Bekaa Vadisi'nde kara sınırı bulunmadığı için hava saldırıları sürerken, güney hattında İsrail ordusunun köyleri buldozerlerle yıkmaya başladığı bildirildi. Tam sınır hattında yer alan Ayta eş-Şab köyü başta olmak üzere çevre köylerdeki yıkım operasyonları sürerken, Hizbullah üyeleriyle İsrail ordu birlikleri arasında son derece sıcak çatışmalar yaşanıyor. Saldırıların faturası ise yine sivillere kesiliyor. İsrail her fırsatta Hizbullah'ı hedef aldığını iddia etse de, bombaların hedefinde çocuklar ve kadınlar yer alıyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre can kaybı 1368'e çıkarken, yaralı sayısı ise 4138'e yükseldi.

İSRAİL LÜBNAN'DA SİVİL ALTYAPIYI HEDEF ALIYOR

İŞGALCİ GÜÇTEN ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR VE İTİRAFLAR
İsrail ordu sözcülüğü tarafından yapılan açıklamalar, işgal güçleri içerisindeki çelişkiyi ve sahada yaşadıkları zorlukları gözler önüne seriyor. Hizbullah'ın 10 bin roket ve 300 roket fırlatma platformuna sahip olduğunu duyuran İsrail ordusu, bu silahların bulunması ve imha edilmesinde büyük zorluk çektiklerini itiraf etti. Aynı zamanda Hizbullah'ın silahsızlandırılması planının da hedefine tam anlamıyla ulaşamayacağı belirtildi. Sahada umduğunu bulamayan İsrail, çareyi sivil altyapıyı yok etmekte buldu. İnsanların günlük yaşamlarında kullandığı, on binlerce kişinin geçiş güzergahı olan yollar ve köprüler "lojistik hat" bahanesiyle teker teker vuruluyor. Daha önce Litani Nehri üzerindeki 6 köprüyü yıkan işgal ordusu, Bekaa Vadisi'nden güneye bağlantıyı sağlayan iki köprüyü daha imha ederek Lübnan'ın güneyini tamamen izole etmeyi hedefliyor.

TAMPON BÖLGE PLANI VE YERİNDEN EDİLEN SİVİLLER
İşgal ordusunun Lübnan topraklarında ne kadar derine ineceği konusu da tam bir muammaya dönüşmüş durumda. Geçtiğimiz aylarda Litani Nehri'nin güneyini kapsayan 30 kilometrelik bir alandan bahsedilirken, bu rakam daha sonra 15 kilometreye, son günlerde ise 8 kilometrelik bir hatta düşürüldü. İsrail, bu planla sınırlarını güvenceye aldığını sansa da, Hizbullah'ın 200 kilometre ötedeki hedefleri bile vurabilecek füze kapasitesine sahip olması bu iddiaları çürütüyor. Yaşanan bu kaos ortamında, güneyde evlerini terk etmek zorunda kalan sivillerin akıbeti de netleşmeye başladı. Sivillerin durumuna ilişkin işgal cephesinden gelen açıklamayı aktaran A Haber muhabiri, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, "Güney Lübnan'daki 600 bin kişi İsrail'in kuzeyinde güvenlik sağlanıncaya kadar yerlerine dönmeyecek" ifadelerini kullandı. Bu aleni itirafın ardından, evlerinden edilen yüz binlerce Lübnanlının kendi topraklarına yeniden dönüp dönemeyeceği büyük bir soru işareti olarak belirdi.

11:15

HİZBULLAH'TAN ROKETLİ SALDIRI

Lübnan'daki Hizbullah'ın roketli saldırıları sonucu İsrail'in kuzeyinde yer alan Kiryat Şimona bölgesindeki bazı ev ve araçlarda hasar oluştuğu bildirildi.

İsrail'in Yedioth Ahronot gazetesinde yer alan habere göre Hizbullah tarafından ülkenin kuzeyindeki Kiryat Şimona yerleşim yerine roketli saldırı düzenlendi.

Lübnan'ın güneyinden atılan roketlerin Kiryat Şimona bölgesindeki bazı evlerin yanı sıra araç ve yollara isabet ettiği aktarıldı.

Sirenlerin çalmadığı saldırıların can kaybına yol açmadığı kaydedildi.

İsrail'in Walla haber sitesi ise roketli saldırıda sirenlerin çalmamasına ilişkin ordunun soruşturma başlattığına işaret etti.

09:49

İSRAİL'DEN MOTOSİKLETE İHA'LI SALDIRI

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde bir motosiklete insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı yoğun saldırılar sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail'e ait bir İHA, Sur kentindeki Kadmus yolunda seyir halindeki bir motosikleti hedef aldı.

Saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Öte yandan İsrail uçakları sabah saatlerinde Sıreyfa, Ansar ve Beraşit beldelerine hava saldırıları düzenledi.

08:41

ŞEBA BELDESİNE BASKIN

İsrail ordusu, Lübnan'ın doğusundaki Şeba beldesine baskın düzenleyerek bir kişiyi alıkoydu.

İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a yönelik saldırıları sürüyor.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail ordusuna bağlı birlik, gece saatlerinde Şeba'daki bir eve baskın düzenledi.

İsrail askerleri Sami İmad adlı kişiyi alıkoydu.

08:15

LÜBNAN'IN GÜNEYİNE SALDIRI

 İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki beldelere düzenlediği hava saldırılarında 13 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları gece saatlerinden bu yana ülkenin güneyindeki Mareke, Burç Şemali, Mansur, Tayr Diba beldeleri ile güneydoğudaki Suhmur ve Mişgara beldelerini hedef aldı. Huş beldesindeki saldırıda 3 sivil savunma mensubu yaralandı.

Sağlık Bakanlığı, Mareke beldesine yapılan hava saldırısında ilk belirlemelere göre 10 kişinin yaralandığını açıkladı.

Öte yandan, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Bafliye ile Şehabiye beldeleri arasına düzenlediği hava saldırısı nedeniyle ana yol ulaşıma kapandı.

İsrail ordusu ayrıca Huş, Yatır ve Sırbin beldelerine topçu saldırıları düzenledi.

03:50

İSRAİL ORDUSU'NDAN BEYRUT'A HAVA SALDIRISI

 İsrail ordusunun, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine yönelik hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Beyrut'ta "Hizbullah'ın altyapısının hedef alındığı" savunularak, hava saldırısı düzenlendiği duyuruldu.

Lübnan basınında yer alan haberlerde, İsrail savaş uçaklarının Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine defalarca hava saldırısı düzenlediği, saldırılar sebebiyle Beyrut'ta şiddetli patlama seslerinin duyulduğu belirtildi.

Dahiye bölgesinde İsrail saldırısı sonrasında hedef alınan yerden yoğun dumanların yükseldiği görüldü.

Haberlerde ayrıca İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki Sur şehrinin limanına silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlediği, saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

İsrail'in Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar sürüyor.

İsrail ordusu Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesine sık sık saldırılar düzenliyor.

02:40

LÜBNAN'IN SUR BÖLGESİNDE 11 KİŞİ YARALANDI

Lübnan'da, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur şehrine düzenlediği hava saldırısında 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, kentin güneyinde yer alan Huş bölgesine yönelik düzenlenen saldırıya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Sur şehrinin El-Huş bölgesine yönelik düzenlenen hava saldırısı sonucunda, aralarında Lübnan Sivil Savunma Genel Müdürlüğüne bağlı 3 ilk yardım görevlisinin de bulunduğu 11 kişi yaralandı." ifadesi kullanıldı.

Olay yerinden paylaşılan görüntülerde, İsrail saldırısı sonrası binalarda ciddi hasar oluştuğu ve ilk yardım ekiplerinin müdahale ettiği görüldü.

01:08

İSRAİL’İN KUZEYİNDE SİRENLER ÇALDI

Lübnan'daki Hizbullah'ın roket saldırıları nedeniyle Hayfa kenti dahil, İsrail’in kuzeyindeki bölgelerde sirenler çaldı.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, Hizbullah’ın İsrail’in kuzeyindeki Nehariye yerleşimine 5 roket attığı belirtildi.

Haberde, Nehariye yerleşimine atılan roketlerin çoğunun önlendiği, geri kalanların açık alanlara isabet ettiği bildirildi.

Hizbullah’ın akşam saatlerinden bu yana kısa aralıklarla düzenlediği roket saldırıları nedeniyle Hayfa kenti dahil, İsrail’in kuzeyindeki Nehariye ve Avivim Celile bölgelerinde sirenlerin çaldığı ifade edildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Lübnan’a gece saatlerinde düzenlenen hava saldırılarında Hizbullah’a ait roket rampalarının hedef alındığı ileri sürüldü.

Açıklamada, hava saldırısının Hizbullah’ın son misillemesinin hemen ardından yapıldığı bildirildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı’ndan yapılan açıklamada, Hizbullah’ın roket saldırılarında ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın