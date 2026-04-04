CANLI| İsrail’in Güney Lübnan işgali genişliyor! İzolasyon planı

Siyonist İsrail rejiminin Lübnan topraklarına yönelik başlattığı işgal ve yıkım harekâtı her geçen dakika şiddetini artırırken, bölgedeki insani dram ve stratejik savaş oyunları kan donduran boyutlara ulaştı. A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun, Beyrut’un göbeğinden ve ateş hattının sıfır noktasından bildirdiği çarpıcı detaylarla, İsrail’in Lübnan’ın güneyini insansızlaştırarak "ikinci bir Gazze" yaratma planını ve Litani Nehri üzerindeki su savaşlarının perde arkasını tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.

LÜBNAN ATEŞ ÇEMBERİNDE: HER NOKTA BOMBARDIMAN ALTINDA

Bölgedeki son durumu aktaran A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun, "Neler yaşanmadı ki? Sadece başkent Beyrut değil, Lübnan'ın dört bir yanı artık İsrail'in işgali ve bombardımanı altında. Bir tarafta sokaklara çıkan insanlar, diğer tarafta İsrail yönetimine yönelik protestolar ve İranlıların destek gösterileri var" ifadelerini kullanarak ülkenin içinde bulunduğu kaosu özetledi. Lübnan’ın savunmasız bırakıldığını belirten Kurşun, "Lübnan aslında bu savaşın en güçsüz, en savunmasız ve artık en tepkisiz ülkelerinden biri" şeklinde konuştu.

HAMANEY SUİKASTI VE DAHİYE’NİN HEDEF ALINMASI

Sürecin nasıl tırmandığına dair teknik detayları paylaşan Ata Gündüz Kurşun, "Hizbullah'ın attığı bir roketle başlayan süreç, 2 Mart'ta Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından farklı bir boyuta evrildi. Önce başkent Beyrut bombalanmaya başlandı; özellikle Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye semti hedef alındı" sözleriyle saldırıların stratejik odağının nasıl değiştiğini aktardı. Dahiye’nin ardından gözlerin güneye çevrildiğini belirten Kurşun, İsrail’in kara işgaline kadar uzanan sürecini anlattı.

GÜNEYDE İKİNCİ GAZZE SENARYOSU VE SİSTEMATİK YIKIM

İsrailli yöneticilerin niyetlerini açıkça beyan ettiğini vurgulayan Ata Gündüz Kurşun, "Gelinen noktada İsrailli yöneticiler bunu açıkça dile getirdi: ‘Lübnan'ın güneyini ikinci bir Gazze'ye çevireceğiz’" ifadelerini kullandı. Sınır köylerindeki yıkımın boyutlarına dikkat çeken Kurşun, "Son 1-2 gündür özellikle sınır köyleri yıkılmaya devam ediyor. Ayta eş-Şab köyü bunlardan biri. Biz de 1,5 yıl önce yanındaki Rimeyş köyündeydik; ancak bugün o köylerin büyük kısmının yok olduğu görülüyor" diyerek sahadaki silinmiş yerleşim yerlerine dikkat çekti.

SUR’DA DEHŞET ANLARI: SAVAŞ UÇAKLARI ALTINDA GÖREV

Sıcak bölge Sur’da yaşadıkları tehlikeli anları paylaşan Ata Gündüz Kurşun, "Dün kameraman arkadaşım Hüseyin Koçak'la birlikte Sur'daydık. Hizbullah bizi vurulan bölgelere götürdü. İkinci noktaya geçecekken İsrail ordu sözcüsü sosyal medyadan Hamadiye, Zukak el-Müfti ve Burc el-Şimali bölgeleri için yeni bir saldırı uyarısı yaptı. Çok geçmeden savaş uçakları geldi ve yoğun bir bombardıman başladı" sözleriyle bölgedeki dehşeti tarif etti. Kurşun, artık Lübnan’da hiçbir yerin güvenli olmadığını vurguladı.

600 BİN KİŞİLİK GÖÇ DALGASI VE DÖNÜŞÜ OLMAYAN YIKIM

İsrail’in psikolojik bir savaş yürüterek halkı yerinden ettiğini belirten Ata Gündüz Kurşun, "Bu süreç hem fiziksel hem de psikolojik bir göç dalgasını başlattı. Güneyde yaklaşık 600 bin kişi bulunuyor" bilgisini verdi. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz’ın, "Kuzeyimizde güvenlik sağlanmadan bu insanlar geri dönemeyecek" dediğini hatırlatan Kurşun, acı bir gerçeği de ekledi: "İnsanlar dönmek istese bile büyük ihtimalle evlerini bulamayacak; çünkü yerleşim alanları sistematik şekilde yıkılıyor."

LİTANI NEHRİ: STRATEJİK SU SAVAŞI VE MESAFE TARTIŞMASI

Savaşın sadece roketlerle ilgili olmadığını, temel kaynağın "su" olduğunu ifade eden Ata Gündüz Kurşun, "İsrail, Hizbullah’ın roket menzilinden çıkmak istediğini söylüyor; ancak Hizbullah’ın 200 kilometreye ulaşan kapasitesi olduğu biliniyor. Bu da sahadaki gerçeklikle açıklamalar arasında uyumsuzluk olduğunu gösteriyor" dedi. Litani Nehri'nin hayati önemine değinen Kurşun, "Litani Nehri, Lübnan için hayati bir kaynak. Yaklaşık 1 milyon insanın su ihtiyacı buradan karşılanıyor. 150 kilometrelik bu nehir, 54 bin hektarlık tarım alanını besliyor. İsrail’in bu bölgeye yönelmesinin arkasında su ve coğrafi avantaj faktörü bulunuyor" şeklinde konuştu.

1978 PLANI VE LÜBNAN’IN İKİYE BÖLÜNMESİ SENARYOSU

İsrail’in tarihsel emellerine ve 1978 yılına dayanan askeri planlara atıfta bulunan Ata Gündüz Kurşun, "Bölgeyi bildiğimiz için rahatlıkla söyleyebiliriz: Evet, buna benzer bir tablo oluşuyor. Sur’un hemen yanındaki Nakura bölgesi yoğun şekilde hedef alınıyor. Donanma desteğiyle kıyı hattı da vuruluyor. Amaç, içeride izole edilmiş, insansızlaştırılmış bir hat oluşturmak gibi görünüyor" ifadelerini kullandı. Bu stratejinin Lübnan’ı Akdeniz ve Litani hattından ikiye bölmeyi hedeflediği gerçeği sahada somut bir şekilde hissediliyor.

DOĞU AKDENİZ’DE ENERJİ KAVGASI VE İÇ SİYASETTEKİ ÇATLAKLAR

Sürecin ekonomik ve siyasi boyutlarını da ele alan Ata Gündüz Kurşun, "İsrail’in Lübnan politikası sadece askeri değil; su ve enerji kaynaklarını kontrol altına alma hedefi de ön planda" dedi. Lübnan’ın iç yapısındaki bölünmüşlüğe de değinen Kurşun, "Lübnan’da çok parçalı bir yapı var. Bir yanda hayatın normal aktığı yerler var ancak Hizbullah’a yönelik bir tepki de hissediliyor. Hristiyan kesim ise genel olarak daha nötr bir pozisyonda duruyor ve bu görüşler açık şekilde kamuoyuna yansıtılmıyor" diyerek ülkenin içindeki karmaşık dengeleri deşifre etti.