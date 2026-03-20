Katil Bibi'den çelişkili savaş açıklaması: İsraillilere "sürecek" dünyaya "bitecek" dedi

Netanyahu, Batı Kudüs'te İran'a yönelik devam eden saldırılara ilişkin uluslararası medyanın da katıldığı bir basın toplantısı düzenledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında, İran'a saldırıların ne zaman biteceğine ilişkin İsraillilere ve uluslararası kamuoyuna iki farklı şey söyledi.

Fotoğraf-EPA

Konuşmasına İbranice başlayan Netanyahu'nun, iç kamuoyuna yaptığı değerlendirmede İran'a saldırılara dair "Ne kadar gerekiyorsa o kadar sürecek." demesine karşın, uluslararası kamuoyuna hitaben İngilizce yaptığı değerlendirmede "Savaş insanların düşündüğünden daha hızlı bitecek." ifadesini kullanması dikkati çekti.

"İRAN'DA 3 HEDEFE ODAKLANDIK"

Netanyahu, İran'da nükleer programı çökertmek, balistik füze programını çökertmek ve "rejim değişikliğine yol açmak" olmak üzere üç hedefe odaklandıklarını söyledi. İran'ın nükleer ve balistik füze konusunda üretim sağlayan endüstrilerini hedef aldıklarını ileri süren Netanyahu "İran'ın bugün uranyum zenginleştirme ve balistik füze üretme imkanı yok." iddiasında bulundu.

Netanyahu, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na karşı İsrail ordusu ve dış istihbarat teşkilatı Mossad'ı birlikte harekete geçirdiklerini kaydetti.

ALTERNATİF ROTA İDDİASI

Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasına ilişkin konuşan Netanyahu, "petrol akışını sağlamak için Hürmüz Boğazı ve Babül Mendep Boğazı gibi bölgelerden geçmek yerine, Arap Yarımadası'ndan İsrail'e ve Akdeniz'e uzanan alternatif rota oluşturmak gerektiğini" savundu.

Netanyahu, böylece lojistik sorununun kalkacağını ve bunun yakında gerçekleştirilmesinin mümkün olduğunu iddia etti.