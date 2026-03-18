İran'ın gölge lideri Laricani'nin öldürüldüğü ev ilk kez A Haber'de

İran'ın gölge lideri Laricani'nin öldürüldüğü ev ilk kez ve sadece A Haber ekranlarında görüntülendi. Yayınlanan görüntüde Ali Laricani'nin evinin tamamen yıkıldığı ortaya çıktı.

Öte yandan İran'da Ali Laricani'nin ölümü büyük bir üzüntü ile karşılanırken Tahran rejimi Gerçek Vaad-4 Operasyonları'nın 60. dalgası kapsamında İsrail'in birçok noktasını vurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Ali Laricani dün öldürüldü" açıklamasından saatler sonra İran medyası ve İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreterliği'nden yapılan açıklama ile İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin öldürüldüğü doğrulandı. Yapılan açıklamada "Ali Laricani ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybetti" ifadeleri yer aldı.

ALİ LARİCANİ KİMDİR?

Ali Laricani, 1958 yılında Irak'ın Necef şehrinde doğdu. İran'ın Amul kentinden, dini ve siyasi açıdan etkili bir aileye mensuptu. Babası, tanınmış bir din alimi olan Mirza Haşim Amuli idi. Ailesi, dönemin Şahı Rıza Pehlevi'nin baskısı nedeniyle 1931'de Necef'e taşındı ancak 1961'de İran'a geri döndü. Laricani, genç yaşta 1979'daki İslam Devrimi'nin ideologlarından filozof Ayetullah Murteza Mutahhari'nin kızı Feride Mutahhari ile evlendi.

Laricani, ülkenin en prestijli üniversitelerinden Şerif Teknoloji Üniversitesinde matematik ve bilgisayar bilimi alanında lisans yaptı ardından Batı felsefesi üzerine doktorasını tamamladı ve özellikle Alman filozof Immanuel Kant üzerine çalıştı.

Ailesindeki diğer isimler de İran siyasetinde etkili oldu. Kardeşlerinden Sadık Laricani uzun yıllar yargı erkinin başında görev yaptı, Muhammed Cevad Laricani ise dış politika ve insan hakları alanlarında önemli görevler üstlendi. Bu yönüyle Laricani ailesi, İran'ın yönetim yapısında uzun yıllar etkili oldu.

1979'daki İran İslam Devrimi sonrasında Devrim Muhafızları Ordusu bünyesinde yer aldı. Daha sonra devlet kademelerinde yükseldi. Kültür Bakanı olarak görev yaptı ardından Radyo ve Televizyon Kurumu (IRIB) başkanlığına getirildi.

Laricani, 2005 yılında Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri oldu ve aynı zamanda İran'ın nükleer başmüzakerecisi olarak görev yaptı. 2007 yılında bu görevinden ayrıldı.

İran Meclisine 2008'de giren Laricani, 2020'ye kadar üç dönem boyunca Meclis Başkanı olarak görev yaptı. Bu süreçte özellikle 2015 yılında İran ile Birleşmiş Milletler Daimi Üyeleri ve Almanya arasında imzalanan ve nükleer anlaşma olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın Meclisteki onay sürecinde önemli rol oynadı.

Laricani, 2020'de Meclis Başkanlığı görevinden ayrıldı ve dönemin İran lideri Ayetullah Ali Hamaney tarafından liderlik danışmanı olarak atandı. Bir süre bu görevde kalan Laricani'nin 2021 ve 2024 yıllarında cumhurbaşkanlığı adaylığı için yaptığı başvurusu Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından onaylanmadı.

Ali Laricani, Ağustos 2025'te Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri olarak bir kez daha atandı. Bu atama ile birlikte İran'ın dış politika ve güvenlik stratejisinde yeniden kilit isimlerden biri haline gelen Laricani, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden Ali Hamaney'in güvendiği devlet adamlarından biri olarak kabul ediliyordu.

ALİ LARİCANİ NASIL ÖLDÜ?

Laricani'nin, ABD ve İsrail'in Tahran'da düzenlediği saldırılar sonucu hayatını kaybettiği İran resmi makamları tarafından doğrulandı.

LARİCANİ'NİN ÖLÜMÜ KİM TARAFINDAN AÇIKLANDI?

ABD Başkanı Donald Trump ilk açıklamayı yaparken, ardından İran medyası ve resmi kurumlar ölümü teyit etti.

LARİCANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ NEDEN ÖNEMLİ?

Laricani, İran'ın dış politika ve güvenlik stratejisinde kilit rol oynayan, eski dini lider Ayetullah Ali Hamaney'e yakın önemli bir isimdi. Ölümü bölgedeki gerilimi artırdı.

İRAN BU SALDIRIYA NASIL KARŞILIK VERDİ?

İran, "Gerçek Vaad-4 Operasyonu" kapsamında İsrail'e yönelik saldırılar düzenlediğini açıkladı.

LARİCANİ'NİN GÖREVLERİ NELERDİ?

Kültür Bakanlığı, devlet televizyonu başkanlığı, nükleer başmüzakerecilik, Meclis Başkanlığı ve Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliği gibi kritik görevlerde bulundu.