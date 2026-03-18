ABD’de 2 eyalette meteor paniği! Binalar sarsıldı

ABD'nin Ohio ve Pensilvanya eyaletlerinde gökyüzünde parlak bir meteor görüldüğü belirtildi. ABD basınında yer alan haberlere göre, meteor Ohio ve Pensilvanya eyaletlerinde patlama sesi ve hissedilen sarsıntıya neden oldu.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinden (NASA) konuya ilişkin yapılan açıklamada, Ohio'nun kuzeyinde duyulan ve hissedilen patlama sesinin bir meteordan kaynaklandığının doğrulandığına işaret edildi. Ateş topunun ilk olarak yerel saatle sabah 09.00 sularında Erie Gölü üzerinde görüldüğü belirtilen açıklamada, söz konusu meteorun Ohio'daki Medina County yakınlarında parçalandığı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu parçalanmanın yaklaşık 250 ton TNT'ye eşdeğer enerji açığa çıkardığı, bunun da bölgede duyulan patlama sesi ve hissedilen sarsıntıya neden olduğu vurgulandı.



ÇOK SAYIDA İHBAR ALINDI

NASA'nın Meteoroit Çevre Ofisi yöneticisi Bill Cooke, yaklaşık 1,8 metre çapında ve 7 ton ağırlığında bir asteroit tarafından üretilen ateş topunun Ohio üzerinde parçalanmadan önce saatte 72 bin kilometre hızla güneydoğuya doğru hareket ettiğini belirtti. Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Batı Pensilvanya ve Doğu Ohio'dan gökyüzünde yüksek sesli bir patlama duyulduğuna ve ateş topu görüldüğüne dair bildirimler alıyoruz. Uydu verilerimiz, bunun muhtemelen atmosfere giren bir meteor olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Yerel güvenlik birimleri de patlama sesine ilişkin çok sayıda ihbar alındığını, ancak henüz herhangi bir can kaybı ya da hasar bildirilmediğini aktardı.