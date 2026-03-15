CANLI YAYIN

Tel Aviv'de A Haber ekibine ikinci gözaltı! Türk gazetecilere ajan muamelesi

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber
Tel Aviv'de A Haber ekibine ikinci gözaltı! Türk gazetecilere ajan muamelesi

İsrail’de basın özgürlüğünü tartışmaya açan skandal bir olay daha yaşandı. İran’ın Tel Aviv’e düzenlediği saldırı sonrası hasarı görüntüleyen A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ile kameraman Niyazi Kurt, İsrail polisi tarafından gözaltına alınarak saatlerce alıkonuldu. Türk gazetecilere yönelik sert muamele, ayrımcı uygulama iddialarını gündeme getirirken Kavasoğlu yaşananları A Haber canlı yayınında tüm ayrıntılarıyla anlattı.

Olay sabah saatlerinde Tel Aviv'in Ramat Gan bölgesinde yaşandı. İran'ın gece saatlerinde düzenlediği saldırı sonrası hasar gören noktayı görüntüleyen A Haber ekibi, canlı yayının ardından İsrail polisi tarafından durduruldu.

A HABER EKİBİNE TEL AVİV'DE İKİNCİ GÖZALTI!

Yaşananları anlatan A Haber muhabiri Emine Kavasoğlu, yayın sırasında çevrede bulunan bir kişinin kendilerini polise şikayet ettiğini belirterek, "Her basın mensubunun yaptığı gibi Türkiye saatiyle 10'da yayınımızı yaptık. Zaten bütün dünya medyası oradaydı ve herkes aynı noktadan yayın yapıyordu. Biz de doğal olarak Ramat Gan bölgesinde yayınımızı yaptık" sözleriyle süreci aktardı.

A Haber Ekran Görüntüsü A Haber Ekran Görüntüsü

KARTLAR GÖSTERİLDİ AMA POLİSİN TUTUMU DEĞİŞTİ

Kavasoğlu, yayın bittikten sonra polis ekiplerinin geldiğini ve önce basın kartlarını kontrol ettiğini belirterek sürecin başlangıçta normal ilerlediğini söyledi.

Emine Kavasoğlu, "Kartlarımızı görmek istediler. Akreditasyon kartlarımızı gösterdik. Kartlarımızın geçerli olduğunu söylediler. Nereden geldiğimizi sordular, Türkiye'den geldiğimizi söyledik" ifadelerini kullandı.

Ancak bu aşamadan sonra polisin tavrının değiştiğini vurgulayan Kavasoğlu, polislerin çekilen görüntüleri görmek istediğini belirterek, "Görüntülerinizi görmek istiyorum, ne çektiniz dedi. Biz de herkesin yaptığı gibi dün akşam yaşanan saldırı sonrası oluşan hasarı görüntülemek için orada olduğumuzu söyledik ve görüntüleri gösterdik" sözleriyle yaşananları anlattı.

TÜRK GAZETECİLERE SERT MUAMELE

Kısa süre sonra olay yerine ikinci bir polis aracının geldiğini belirten Kavasoğlu, bu aşamadan sonra muamelenin sertleştiğini ifade etti.

Emine Kavasoğlu, polislerin kendisini ve kameraman Niyazi Kurt'u araçtan indirerek üzerlerini aradığını aktararak, "Bir anda arabaya yapıştırdılar, ellerimi arkadan bağlamamı istediler ve üzerimi aradılar. Aynı muameleyi Niyazi'ye de yaptılar" sözleriyle yaşanan sert müdahaleyi anlattı.

A Haber Ekran Görüntüsü A Haber Ekran Görüntüsü

Polisin daha sonra ekipmanlara ve kişisel eşyalara el koyduğunu belirten Kavasoğlu, "Çantalarımızı ve telefonlarımızı aldılar. Şirketimize ve yetkililere haber vermek istediğimizi söyledik ama 'Hayır, karakola gidince ararsınız' dediler" ifadelerini kullandı.

TÜRK GAZETECİLER NEZARETE ATILDI

A Haber ekibinin daha sonra polis merkezine götürüldüğünü belirten Kavasoğlu, burada nezarete konulduklarını söyledi.

Emine Kavasoğlu, "Yaklaşık 40 dakika boyunca nezarette kaldık. Ben de polislere 'Kartlarımız var, sizin devletiniz tarafından verilen akreditasyonumuz var. Ne yaptık?' diye sordum" sözleriyle duruma tepki gösterdi.

Kavasoğlu, yaşananları sorgularken polislere, "Biz terörist miyiz, hırsız mıyız? Yüz kızartıcı bir suçumuz mu var? Bize bu muameleyi yapmanızın sebebi ne?" sözleriyle tepki verdiğini ifade etti.

SAATLERCE BELİRSİZLİK

Nezarette geçen yaklaşık 40 dakikanın ardından başka bir yetkilinin geldiğini anlatan Kavasoğlu, bu yetkilinin akreditasyon kartlarını kontrol ederek herhangi bir sorun olmadığını söylediğini belirtti.

Emine Kavasoğlu, "Bir yetkili geldi ve GPO kartlarımızın olduğunu, bir problem bulunmadığını söyledi. Ama buna rağmen saatlerce tutulmaya devam ettik" sözleriyle yaşanan çelişkiye dikkat çekti.

A Haber Ekran Görüntüsü A Haber Ekran Görüntüsü

Nezaretten çıkarıldıktan sonra bir toplantı odasına alındıklarını aktaran Kavasoğlu, kimlik bilgilerinin tekrar tekrar kontrol edildiğini ve kendilerine sürekli "10 dakika sonra bitecek" denildiğini söyledi.

Kavasoğlu, "Sürekli soruyoruz ne kadar daha sürecek diye, her seferinde '10 dakika' denildi ama süreç saatlerce sürdü" ifadelerini kullandı.

SORGU ODASINDA DA BEKLETİLDİLER

Yaklaşık üç saate yakın karakolda tutulduklarını belirten Kavasoğlu, daha sonra sorgu odasına alındıklarını söyledi.

Emine Kavasoğlu, "Bize biri gelecek, size sorular soracak dediler. Sorgu odasında da yaklaşık bir saatten fazla bekledik ama kimse gelmedi" sözleriyle sürecin belirsizliğini anlattı.

HİÇBİR SORU SORULMADAN SERBEST BIRAKILDILAR

Saatler süren bekleyişin ardından A Haber ekibi hiçbir sorgu yapılmadan serbest bırakıldı.

Emine Kavasoğlu, "Bir anda kapı açıldı. Kameraları, telefonlarımızı ve çantamızı verdiler. Hiçbir açıklama yapmadan bizi bıraktılar" sözleriyle sürecin nasıl sona erdiğini aktardı.

Kavasoğlu, yaşananları "keyfi bir muamele" olarak nitelendirerek, "Yaptığımız tek şey herkesin yayın yaptığı bir noktadan yayın yapmaktı" ifadelerini kullandı.

"TÜRK OLDUĞUMUZU DUYUNCA HER ŞEY DEĞİŞTİ"

Kavasoğlu yaşanan muamelenin Türk gazetecilere yönelik ayrımcılık olduğunu açık şekilde dile getirdi.

Emine Kavasoğlu, "Türk kelimesini duyunca her şey değişti. Kartı gösteriyorsunuz, sonra nereden geldiğinizi soruyorlar. Türkiye dediğiniz anda 'bekleyin' diyorlar ve süreç başlıyor" sözleriyle yaşananları anlattı.

Kavasoğlu ayrıca Amerikalı veya Avrupalı gazetecilerin aynı muameleyle karşılaşmadığını belirterek, "Bir Amerikalıysanız ya da İngilizseniz kartınızı gösteriyorsunuz ve geçiyorsunuz. Ama Türk gazeteciyseniz mutlaka problem çıkıyor" ifadelerini kullandı.

A Haber Ekran Görüntüsü A Haber Ekran Görüntüsü

"BU BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE SIĞMAZ"

Yaşanan muamelenin gazetecilik ilkeleriyle bağdaşmadığını vurgulayan Kavasoğlu, İsrail'in basın özgürlüğü konusunda ciddi bir sınav verdiğini söyledi.

Emine Kavasoğlu, "Eğer bunların görüntülenmesini istemiyorsanız bize verdiğiniz akreditasyon kartlarını vermeyin. Biz sizin onayınızla buraya geliyoruz ve buna rağmen bu muameleye maruz kalıyoruz" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

TÜRK GAZETECİLERE AJAN MUAMELESİ

Kavasoğlu, uygulanan muamelenin savaş bölgelerinde ajanlara uygulanan prosedürleri andırdığını belirterek, "Arabaya yapıştırılıp üzerimizin aranması, eşyalarımıza el konulması ve nezarete atılmamız savaş bölgelerinde ajanlara yapılan muameleye benziyor" ifadelerini kullandı.

A Haber muhabiri ayrıca kameraman Niyazi Kurt'un nezarette kimliği belirsiz bir kişiyle birlikte tutulduğunu belirterek bunun kabul edilemez olduğunu söyledi.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın