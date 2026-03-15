Tel Aviv'de A Haber ekibine ikinci gözaltı! Türk gazetecilere ajan muamelesi
İsrail’de basın özgürlüğünü tartışmaya açan skandal bir olay daha yaşandı. İran’ın Tel Aviv’e düzenlediği saldırı sonrası hasarı görüntüleyen A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ile kameraman Niyazi Kurt, İsrail polisi tarafından gözaltına alınarak saatlerce alıkonuldu. Türk gazetecilere yönelik sert muamele, ayrımcı uygulama iddialarını gündeme getirirken Kavasoğlu yaşananları A Haber canlı yayınında tüm ayrıntılarıyla anlattı.
Olay sabah saatlerinde Tel Aviv'in Ramat Gan bölgesinde yaşandı. İran'ın gece saatlerinde düzenlediği saldırı sonrası hasar gören noktayı görüntüleyen A Haber ekibi, canlı yayının ardından İsrail polisi tarafından durduruldu.
Yaşananları anlatan A Haber muhabiri Emine Kavasoğlu, yayın sırasında çevrede bulunan bir kişinin kendilerini polise şikayet ettiğini belirterek, "Her basın mensubunun yaptığı gibi Türkiye saatiyle 10'da yayınımızı yaptık. Zaten bütün dünya medyası oradaydı ve herkes aynı noktadan yayın yapıyordu. Biz de doğal olarak Ramat Gan bölgesinde yayınımızı yaptık" sözleriyle süreci aktardı.
KARTLAR GÖSTERİLDİ AMA POLİSİN TUTUMU DEĞİŞTİ
Kavasoğlu, yayın bittikten sonra polis ekiplerinin geldiğini ve önce basın kartlarını kontrol ettiğini belirterek sürecin başlangıçta normal ilerlediğini söyledi.
Emine Kavasoğlu, "Kartlarımızı görmek istediler. Akreditasyon kartlarımızı gösterdik. Kartlarımızın geçerli olduğunu söylediler. Nereden geldiğimizi sordular, Türkiye'den geldiğimizi söyledik" ifadelerini kullandı.
Ancak bu aşamadan sonra polisin tavrının değiştiğini vurgulayan Kavasoğlu, polislerin çekilen görüntüleri görmek istediğini belirterek, "Görüntülerinizi görmek istiyorum, ne çektiniz dedi. Biz de herkesin yaptığı gibi dün akşam yaşanan saldırı sonrası oluşan hasarı görüntülemek için orada olduğumuzu söyledik ve görüntüleri gösterdik" sözleriyle yaşananları anlattı.
TÜRK GAZETECİLERE SERT MUAMELE
Kısa süre sonra olay yerine ikinci bir polis aracının geldiğini belirten Kavasoğlu, bu aşamadan sonra muamelenin sertleştiğini ifade etti.
Emine Kavasoğlu, polislerin kendisini ve kameraman Niyazi Kurt'u araçtan indirerek üzerlerini aradığını aktararak, "Bir anda arabaya yapıştırdılar, ellerimi arkadan bağlamamı istediler ve üzerimi aradılar. Aynı muameleyi Niyazi'ye de yaptılar" sözleriyle yaşanan sert müdahaleyi anlattı.
Polisin daha sonra ekipmanlara ve kişisel eşyalara el koyduğunu belirten Kavasoğlu, "Çantalarımızı ve telefonlarımızı aldılar. Şirketimize ve yetkililere haber vermek istediğimizi söyledik ama 'Hayır, karakola gidince ararsınız' dediler" ifadelerini kullandı.
TÜRK GAZETECİLER NEZARETE ATILDI
A Haber ekibinin daha sonra polis merkezine götürüldüğünü belirten Kavasoğlu, burada nezarete konulduklarını söyledi.
Emine Kavasoğlu, "Yaklaşık 40 dakika boyunca nezarette kaldık. Ben de polislere 'Kartlarımız var, sizin devletiniz tarafından verilen akreditasyonumuz var. Ne yaptık?' diye sordum" sözleriyle duruma tepki gösterdi.
Kavasoğlu, yaşananları sorgularken polislere, "Biz terörist miyiz, hırsız mıyız? Yüz kızartıcı bir suçumuz mu var? Bize bu muameleyi yapmanızın sebebi ne?" sözleriyle tepki verdiğini ifade etti.
SAATLERCE BELİRSİZLİK
Nezarette geçen yaklaşık 40 dakikanın ardından başka bir yetkilinin geldiğini anlatan Kavasoğlu, bu yetkilinin akreditasyon kartlarını kontrol ederek herhangi bir sorun olmadığını söylediğini belirtti.
Emine Kavasoğlu, "Bir yetkili geldi ve GPO kartlarımızın olduğunu, bir problem bulunmadığını söyledi. Ama buna rağmen saatlerce tutulmaya devam ettik" sözleriyle yaşanan çelişkiye dikkat çekti.