Yaşananları anlatan A Haber muhabiri Emine Kavasoğlu, yayın sırasında çevrede bulunan bir kişinin kendilerini polise şikayet ettiğini belirterek, "Her basın mensubunun yaptığı gibi Türkiye saatiyle 10'da yayınımızı yaptık. Zaten bütün dünya medyası oradaydı ve herkes aynı noktadan yayın yapıyordu. Biz de doğal olarak Ramat Gan bölgesinde yayınımızı yaptık" sözleriyle süreci aktardı.

KARTLAR GÖSTERİLDİ AMA POLİSİN TUTUMU DEĞİŞTİ

Kavasoğlu, yayın bittikten sonra polis ekiplerinin geldiğini ve önce basın kartlarını kontrol ettiğini belirterek sürecin başlangıçta normal ilerlediğini söyledi.

Emine Kavasoğlu, "Kartlarımızı görmek istediler. Akreditasyon kartlarımızı gösterdik. Kartlarımızın geçerli olduğunu söylediler. Nereden geldiğimizi sordular, Türkiye'den geldiğimizi söyledik" ifadelerini kullandı.

Ancak bu aşamadan sonra polisin tavrının değiştiğini vurgulayan Kavasoğlu, polislerin çekilen görüntüleri görmek istediğini belirterek, "Görüntülerinizi görmek istiyorum, ne çektiniz dedi. Biz de herkesin yaptığı gibi dün akşam yaşanan saldırı sonrası oluşan hasarı görüntülemek için orada olduğumuzu söyledik ve görüntüleri gösterdik" sözleriyle yaşananları anlattı.

TÜRK GAZETECİLERE SERT MUAMELE

Kısa süre sonra olay yerine ikinci bir polis aracının geldiğini belirten Kavasoğlu, bu aşamadan sonra muamelenin sertleştiğini ifade etti.

Emine Kavasoğlu, polislerin kendisini ve kameraman Niyazi Kurt'u araçtan indirerek üzerlerini aradığını aktararak, "Bir anda arabaya yapıştırdılar, ellerimi arkadan bağlamamı istediler ve üzerimi aradılar. Aynı muameleyi Niyazi'ye de yaptılar" sözleriyle yaşanan sert müdahaleyi anlattı.