Katil İsrail'den A Haber'e keyfi gözaltı! "Türk olduğumuz duyulunca farklı davranıldı"

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta müzakere masasını devirerek başlattığı İran'a yönelik saldırılar 7. gününde şiddetini artırarak sürerken, bölgede tansiyon zirveye çıktı. Tahran'dan yükselen intikam füzeleri ve Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla kriz daha da derinleşirken, A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ile kameraman Niyazi Kurt ateş hattındaki son gelişmeleri aktarmayı sürdürüyor.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

KATİL İSRAİL'DEN A HABER'E KEYFİ GÖZALTI

İsrail polisi, İran'ın füze saldırılarını Tel Aviv'den takip eden A Haber ekibini hukuksuz şekilde keyfi olarak gözaltına aldı. Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ve kameraman Niyazi Kurt, yaklaşık üç saat boyunca herhangi bir açıklama yapılmadan bekletildi.

"TÜRK OLDUĞUMUZ DUYULUNCA FARKLI DAVRANILIYOR"

Bu olay, İsrail'in basın mensuplarına yönelik uyguladığı sansür ve baskıyı bir kez daha gözler önüne sererken Kavasoğlu ise alıkonulma anlarını anlatarak, "Yasaklı bölgede olmamamıza rağmen Türk olduğumuz duyulunca farklı davranıldı." dedi.

HUKUKSUZ VE SERT MÜDAHALE

İran'ın saldırıları sonrasında hasar alan bölgeleri görüntülemek için yola çıkan A Haber ekibi, Petah Tikva bölgesinde polis engeliyle karşılaştı.

Yaşananları anlatan Emine Kavasoğlu, "Aracımıza binip ekipmanlarımızı topladıktan sonra dün akşam vurulan noktalardan birine gitmek üzere yola çıktık. Bir anda hızla gelen bir polis aracı önümüzü kesti. İlk etapta oldukça sert davrandılar. Vücut hareketleriyle bizden uzak durmamızı ve yaklaşmamamızı istediler." ifadelerini kullandı.

Tüm basın kartlarını ve pasaportlarını göstermelerine rağmen işlemlerin kasıtlı olarak uzatıldığını belirten Kavasoğlu, "Kartlarımızı aldılar, pasaportlarımızı istediler. Rutin bir işlem olduğunu düşündük ancak bu süreç neredeyse üç saat sürdü." sözleriyle yaşananları aktardı.

"YASAKLI BİR BÖLGEDE BULUNMADIĞIMIZI SÖYLEDİK"

Polis ekiplerinin İngilizce bilmemesi nedeniyle iletişimin telefonlardaki çeviri uygulamaları üzerinden sağlandığını belirten Emine Kavasoğlu, yaşanan süreci şu sözlerle anlattı: "Polis memurlarıyla doğrudan anlaşmamız mümkün olmadı. Bu nedenle telefonlarımızdaki çeviri uygulamalarını kullandık. Biz Türkçe yazdık, İbraniceye çevrildi; onlar İbranice yazdı, Türkçeye çevrildi. Sürekli olarak neden bekletildiğimizi ve yasaklı bir bölgede bulunmadığımızı söyledik. Yasaklı bölgede olmamamıza rağmen Türk olduğumuz duyulunca farklı davranıldı. Tek dedikleri sorgulanıp sorgulanmayacağınıza karar verilecek.

İSRAİL'İN SANSÜR MEKANİZMASI

İsrail yönetiminin yabancı basın mensupları üzerinde yoğun bir sansür uyguladığını dile getiren Emine Kavasoğlu, "Yabancı basın mensupları için bir uyarı yayımlandı. Hava saldırılarının görüntülenmemesi ve siren seslerinin dışarıdan kaydedilmemesi istendi. Bizim çekim yaptığımız Petah Tikva bölgesinde ise dün büyük bir patlama meydana geldi." ifadelerini kullandı.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

İSRAİL GERÇEKLERİ GİZLEMEK İSTİYOR

İsrail'in bölgedeki gelişmeleri dünya kamuoyundan gizlemeye çalıştığını belirten sunucu Banu El ise "İsrail'in yayımladığı bir genelgeye göre İran füzelerinin ve savunma sistemlerinin havadaki görüntülerini çekmek, ayrıca siren seslerini yayınlamak yasak. Yetkililer izin verirse, ancak olay yerleri toparlandıktan ve görüntülenmeye uygun hale getirildikten günler sonra çekim yapılmasına müsaade ediliyor." ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR YER VURULMAMIŞ" İMAJI

Bunun üzerine Emine Kavasoğlu, devamında, "Sanki hiçbir yer vurulmamış hiç bir şey yaşanmamış gibi bir hayat sürülmesi isteniyor. Ama tabi biz bu patlama seslerini de duyuyoruz. Görüntüleri de duyuyoruz" dedi.

Yaklaşık üç saat süren bekletmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadan serbest bırakılan A Haber ekibi, bölgedeki gelişmeleri aktarmaya devam ediyor