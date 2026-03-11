CANLI YAYIN

Putin ve Aliyev'den kritik temas

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev telefon görüşmesi yaptı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev'i arayan Putin, Rus vatandaşlarının İran'dan tahliyesi konusunda Azerbaycan'ın yardımları dolayısıyla teşekkür etti.

Putin, Rusya'dan İran'a gönderilen insani yardım malzemelerinin Azerbaycan topraklarından geçmesi açısından oluşturulan koşullar için de teşekkürlerini iletti.

Görüşmede, Orta Doğu'da askeri operasyonların en kısa sürede durdurulmasının ve çatışmanın siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesinin önemi vurgulandı.

İki ülke gündemine ilişkin konuları da görüşen Aliyev ve Putin, Azerbaycan ile Rusya arasındaki karşılıklı faaliyetlerin çeşitli alanlarda geliştirilmesine yönelik niyetlerini teyit etti.

