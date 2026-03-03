Haberler Dünya Haberleri Rusya Sumi ve Zaporijya’da iki yerleşim birimini ele geçirdiğini açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Sumi ve Zaporijya bölgelerinde iki yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi. Rusya Savunma Bakanlığı dün Ukrayna’da Harkiv ve Donetsk bölgelerinde 3 yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurmuştu.