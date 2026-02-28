CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Rusya üzerinden geliyor: Soğuk iliklerimize kadar işleyecek! Kuvvetli yağış ve kar uyarısı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuzey, iç ve doğu kesimler için kar ve karla karışık yağmur uyarısı yaptı. Samsun ve Ordu'da sabah saatlerinde kuvvetli yağış beklenirken, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında 70 km/saat hızla fırtına görülebileceği bildirildi.

Rusya üzerinden geliyor: Soğuk iliklerimize kadar işleyecek! Kuvvetli yağış ve kar uyarısı 1

Marmara'nın kuzeydoğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yağış etkili olacak. Kıyı kesimlerde yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde ise sabah ve gece saatlerinde buzlanma ile don riski bulunuyor.

Rusya üzerinden geliyor: Soğuk iliklerimize kadar işleyecek! Kuvvetli yağış ve kar uyarısı 2

KUVVETLİ YAĞIŞ ETKİLİ

Meteorolojik tahminlere göre yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu bir hava sisteminin etkisi altında olacak. Marmara'nın kuzeydoğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz genelinde ve Doğu Anadolu'nun kuzey ile doğu kesimlerinde yağış bekleniyor. Batman ve Siirt'in güneyi ile Mardin'in doğu ilçelerinde de yağış görülecek. Diğer bölgelerde ise daha az bulutlu bir gökyüzü hakim olacak.

Rusya üzerinden geliyor: Soğuk iliklerimize kadar işleyecek! Kuvvetli yağış ve kar uyarısı 3

KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR YAĞACAK

Yağışların büyük bölümünün karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor. Kıyı şeridinde yağmur etkili olurken, özellikle sabah saatlerinde Samsun ve Ordu çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Bu durumun ulaşımda aksamalar, su baskını ve yüksek kesimlerde buzlanma gibi riskleri artırabileceği değerlendiriliyor.

Rusya üzerinden geliyor: Soğuk iliklerimize kadar işleyecek! Kuvvetli yağış ve kar uyarısı 4

HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyrediyor. Soğuk hava dalgasıyla birlikte iç ve doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayları görülebilecek. Sürücülerin özellikle erken saatlerde dikkatli olması gerekiyor.

Rusya üzerinden geliyor: Soğuk iliklerimize kadar işleyecek! Kuvvetli yağış ve kar uyarısı 5

RÜZGAR 70 KM HIZLA ESECEK

Rüzgarın çoğunlukla kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi beklenirken, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönler etkili olacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise kuzeyli rüzgarın yer yer kısa süreli fırtına şeklinde 40 ila 70 kilometre/saat hızla esebileceği bildirildi. Bu bölgelerde deniz ulaşımı ve kara trafiğinde aksamalar yaşanabilir.

Rusya üzerinden geliyor: Soğuk iliklerimize kadar işleyecek! Kuvvetli yağış ve kar uyarısı 6

ÇIĞ RİSKİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, kalın kar örtüsüne sahip eğimli arazilerde çığ riski bulunuyor. Kar erimesine bağlı heyelan ve su baskını ihtimali de göz önünde bulunduruluyor. Yetkililer, riskli bölgelerde yaşayan vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine dikkat çekiyor.

Rusya üzerinden geliyor: Soğuk iliklerimize kadar işleyecek! Kuvvetli yağış ve kar uyarısı 7

BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?

Bölge Genel Hava Durumu Kuvvetli Olay Şehirler ve Sıcaklık
Marmara Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzeydoğusu yağmurlu; yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar Sabah saatlerinde doğuda pus ve sis Edirne 12°C, İstanbul 8°C, Kırklareli 10°C, Kocaeli 9°C
Ege Az bulutlu, iç kesimler parçalı ve yer yer çok bulutlu İç kesimlerde sabah ve gece buzlanma ile don Afyonkarahisar 4°C, Denizli 10°C, İzmir 13°C, Manisa 11°C
Akdeniz Parçalı ve yer yer çok bulutlu Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don Adana 16°C, Antalya 18°C, Hatay 14°C, Mersin 16°C
İç Anadolu Parçalı ve çok bulutlu, doğusu karla karışık yağmur ve kar yağışlı Bölge genelinde buzlanma ve don; batısında pus ve sis Ankara 7°C, Eskişehir 4°C, Kayseri 1°C, Konya 4°C
Rusya üzerinden geliyor: Soğuk iliklerimize kadar işleyecek! Kuvvetli yağış ve kar uyarısı 8
Batı Karadeniz Çok bulutlu, aralıklı yağışlı; kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar Kıyılarda kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40–70 km/sa), iç kesimlerde buzlanma ve don, pus ve sis Bolu 4°C, Düzce 7°C, Kastamonu 3°C, Zonguldak 8°C
Orta ve Doğu Karadeniz Çok bulutlu ve yağışlı; kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar Samsun ve Ordu çevrelerinde kuvvetli yağış; kıyılarda kuvvetli rüzgar (40-70 km/sa); iç kesimlerde buzlanma ve don; yükseklerde çığ riski Amasya 4°C, Samsun 6°C, Tokat 4°C, Trabzon 9°C
Doğu Anadolu Çok bulutlu, kuzey ve doğusu karla karışık yağmur ve kar yağışlı Bölge genelinde buzlanma ve don; doğusunda çığ ve kar erime tehlikesi Erzurum -2°C, Kars -2°C, Malatya 4°C, Van 2°C
Güneydoğu Anadolu Parçalı ve çok bulutlu; Batman ve Siirt'in güneyi ile Mardin'in doğusu yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar Diyarbakır 7°C, Gaziantep 10°C, Siirt 8°C, Şanlıurfa 11°C
Mobil uygulamalarımızı indirin