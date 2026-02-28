Rusya üzerinden geliyor: Soğuk iliklerimize kadar işleyecek! Kuvvetli yağış ve kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuzey, iç ve doğu kesimler için kar ve karla karışık yağmur uyarısı yaptı. Samsun ve Ordu'da sabah saatlerinde kuvvetli yağış beklenirken, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında 70 km/saat hızla fırtına görülebileceği bildirildi.

Marmara'nın kuzeydoğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yağış etkili olacak. Kıyı kesimlerde yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde ise sabah ve gece saatlerinde buzlanma ile don riski bulunuyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ ETKİLİ Meteorolojik tahminlere göre yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu bir hava sisteminin etkisi altında olacak. Marmara'nın kuzeydoğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz genelinde ve Doğu Anadolu'nun kuzey ile doğu kesimlerinde yağış bekleniyor. Batman ve Siirt'in güneyi ile Mardin'in doğu ilçelerinde de yağış görülecek. Diğer bölgelerde ise daha az bulutlu bir gökyüzü hakim olacak.

KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR YAĞACAK Yağışların büyük bölümünün karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor. Kıyı şeridinde yağmur etkili olurken, özellikle sabah saatlerinde Samsun ve Ordu çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Bu durumun ulaşımda aksamalar, su baskını ve yüksek kesimlerde buzlanma gibi riskleri artırabileceği değerlendiriliyor.

HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyrediyor. Soğuk hava dalgasıyla birlikte iç ve doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayları görülebilecek. Sürücülerin özellikle erken saatlerde dikkatli olması gerekiyor.