Katil İsrail'den Lübnan'a saldırı! Hamas yöneticisi Atallah ve ailesi şehit oldu
İsrail işgal güçlerinin Lübnan'ın kuzeyinde bulunan el-Bedavi Filistin Mülteci Kampı'ndaki evi hedef alması sonucu Hamas yöneticilerinden Vesim Atallah ile eşi hayatını kaybetti, kızları yaralandı.
İsrail işgal güçleri, Lübnan'da 2 Mart'ta başlattığı yoğun saldırılarını sürdürüyor.
Lübnan'ın resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail işgal güçleri, Trablusşam kentinde bulunan el-Bedavi Filistin Mülteci Kampı'nda bir evi bombaladı.
Hamas yöneticilerinden Vesim Atallah el-Ali ile eşinin evlerini hedef alan saldırıda yaşamını yitirdiği, Atallah'ın kızlarından birinin yaralandığı bildirildi.
İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI
İsrail işgal güçelrniden 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.
Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail işgal güçlerinin, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, 4 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan'a 2 Mart'tan itibaren düzenlediği hava saldırılarında 72 kişinin öldüğünü, 437 kişinin yaralandığını bildirmişti.