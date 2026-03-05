Katil İsrail'den Lübnan'a saldırı! Hamas yöneticisi Atallah ve ailesi şehit oldu

İsrail işgal güçleri, Lübnan'da 2 Mart'ta başlattığı yoğun saldırılarını sürdürüyor. Lübnan'ın resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail işgal güçleri, Trablusşam kentinde bulunan el-Bedavi Filistin Mülteci Kampı'nda bir evi bombaladı. Hamas yöneticilerinden Vesim Atallah el-Ali ile eşinin evlerini hedef alan saldırıda yaşamını yitirdiği, Atallah'ın kızlarından birinin yaralandığı bildirildi.

Hamas yöneticilerinden Vesim Atallah el-Ali (Sosyal medya)



Sabah saatlerinde el-Bedavi kampında Atallah'ı hedef alan İsrail saldırısı yürüyüşlerle protesto edildi.



Vesim Atallah'ın kardeşi Said Atallah'ın da İsrail'in daha önce Bedavi kampına düzenlediği saldırıda ailesiyle hayatını kaybettiği hatırlatıldı.



Ayrıca, İsrail işgal güçleri, başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde saldırı tehdidinde bulunduğu el-Gubeyri Mahallesi'nin yanı sıra Bir el-Abd ve Hıreyk mahallelerine hava saldırıları düzenledi.



Lübnan'ın güneyinde de İsrail işgal güçleri saldırıları devam etti.



Sur kentine bağlı eş-Şihabiyye beldesinde İsrail savaş uçakları bir evi bombaladı.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI



İsrail işgal güçelrniden 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.



Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail işgal güçlerinin, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.



Lübnan Sağlık Bakanlığı, 4 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan'a 2 Mart'tan itibaren düzenlediği hava saldırılarında 72 kişinin öldüğünü, 437 kişinin yaralandığını bildirmişti.