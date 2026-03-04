İsrail 2 Türk gazeteciyi gözaltına aldı! Peş peşe tepkiler
Terör devleti İsrail yaptığı soykırımın yanı sıra bölgede basına sansür uygulayarak hukuka aykırı şekilde gazetecileri engellemeye çalışıyor. Gazeteci Adem Metan ve İlyas Efe Ünal İsrail tarafından gözaltına alındı. Söz konusu duruma başta AK Parti olmak üzere pek çok isimden tepki geldi.
İsrail'in savaş sırasında gazetecilere baskı ve sansür uygulamaya devam ediyor.
İki Türk gazeteci Adem Metan ile İlyas Efe Ünal İsrail tarafından hukuka aykırı şekilde gözaltına alındı. AK Parti olmak üzere çok sayıda isimden tepki geldi.
Gazeteci Adem Metan ve İlyas Efe Ünal İsrail tarafından gözaltına alındı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik İsrail'in bu kararına tepki göstererek basın özgürlüğüne aykırı olduğunu vurguladı.
AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: HUKUKSUZLUĞUN SONA ERMESİNİ BEKLİYORUZ
Sözcü Ömer Çelik'in açıklaması şu şekilde:
Gazeteci Adem Metan ve Ensonhaber Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal'ın İsrail tarafından gözaltına alınması basın özgürlüğüne saldırıdır. Gazetecilerin derhal serbest bırakılması gerekir. Süreci yakından takip ediyoruz. Gazetecilere dönük hukuksuzluğun sona ermesini bekliyoruz.