İsrail 2 Türk gazeteciyi gözaltına aldı! Peş peşe tepkiler

İsrail'in savaş sırasında gazetecilere baskı ve sansür uygulamaya devam ediyor.

İki Türk gazeteci Adem Metan ile İlyas Efe Ünal İsrail tarafından hukuka aykırı şekilde gözaltına alındı. AK Parti olmak üzere çok sayıda isimden tepki geldi.

Gazeteci Adem Metan ve İlyas Efe Ünal İsrail tarafından gözaltına alındı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik İsrail'in bu kararına tepki göstererek basın özgürlüğüne aykırı olduğunu vurguladı.