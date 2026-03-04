ABD/İsrail-İran gerilimi piyasaları sarstı! Savaş borsayı ve dövizi nasıl etkiledi?
Ortadoğu'da İsrail ve İran'ın savaş stratejileri küresel ekonomideki tüm taşları yerinden oynatıyor. Trump'ın bölge üzerindeki yeni projeleri ve değişen askeri denklemler, piyasaları "güçlü dolar, zayıf altın" dönemine zorluyor. Petrolün 100 dolara adım atmasıyla tetiklenen dev enerji krizi, dünya ekonomisini enflasyon kıskacına alırken; piyasalar Cuma günü yaşanacak kritik gelişmelere kilitlendi.
Ortadoğu'da tırmanan gerilim ve İsrail ile İran arasındaki karşılıklı hamleler dünya ekonomisini alarm durumuna geçirdi. Piyasalar haftanın üçüncü işlem gününde savaşın gölgesinde yön bulmaya çalışırken; altın, gümüş ve özellikle petrol fiyatlarındaki dalgalanma yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
A Haber Muhabiri Kübra Kılıç Tepeci, Kapalıçarşı'da Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Adnan Kapukaya ile piyasaların nabzını tuttu.
ALTIN PİYASASINDA DAR BANT HAREKETLİLİĞİ
Savaşın ilk günlerindeki yoğunluğun yerini daha sakin bir bekleyişe bıraktığını belirten Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Adnan Kapukaya, "Şu anda altın piyasası oldukça sakin diyebilirim. Cumartesi günü yaşanan yoğunluğun ardından bugün piyasa biraz daha oturmuş durumda. Gram altında 7350-7450 TL gibi çok dar bir bantta hareketlilik gözlemliyoruz. Ancak dün sığ piyasada yaşanan sert hareketler insanlarda bir şaşkınlık yarattı." ifadelerini kullandı.
Kapukaya, merkez bankaları ve büyük fonların mevcut fiyatlardan altın alımı yapmadığına dikkat çekerek, "Teknik olarak onsta yukarıda 5200-5250, aşağıda ise 5000 seviyelerine bakmak lazım. Savaş ortamı bittiğinde daha sert düşüşler yaşanabilir." sözleriyle yatırımcıyı uyardı.
DÜNYANIN ASIL KORKUSU: PETROL FİYATLARI
Piyasaların odak noktasının altından ziyade petrole kaydığını vurgulayan Kapukaya, "Dünyanın gözü şu an petrolde. Petrol bugün 84 dolara kadar yükseldi; dün 78 dolar seviyelerindeydi. Ortadoğu'daki gerginlik nedeniyle petrolün 100 dolara doğru adım atmaya başladığını görüyoruz. Bu durum dünya piyasalarında enflasyonu körükleyeceği gibi gıda ve enerji sektörlerinde ciddi fiyat artışlarına yol açabilir. Avrupa ve Çin ekonomisi bu durumdan ciddi yara alabilir." dedi. Kapukaya ayrıca, yüksek enerji maliyetlerinin dünya genelinde beklenen faiz indirimlerini durdurabileceğini belirtti.
GÜMÜŞTE SERT DÜŞÜŞ, DOLARDA GÜÇLENME
Gümüş fiyatlarındaki son durumu değerlendiren Adnan Kapukaya, "Vatandaş gümüşü çok yüksek seviyelerden, 4300 dolarlardan aldı ancak bugün fiyatlar 2700 dolara kadar geriledi. Gümüşün 1500 dolarlara kadar düşme ihtimali var ki bu durum altın onsunu da aşağı çekecektir." dedi.
Kapukaya, "Artık piyasalarda 'güçlü dolar, zayıf altın' dönemine giriliyor gibi görünüyor. Dolar endeksindeki yükseliş de zaten buna işaret ediyor." açıklamasında bulundu.
CUMA GÜNÜ PİYASALAR İÇİN KRİTİK
Önümüzdeki günlerin piyasalar açısından belirleyici olacağını ifade eden uzman isim, "Cuma günü piyasalar çok hareketli olacak. Hem ABD'den gelecek önemli veriler hem de İran'daki cuma namazı sonrası halkın tepkisi ve olası rejim değişikliği tartışmaları yakından izlenecek. Şu an Körfez bölgesi oldukça gergin ve dünyanın en büyük korkusu petrolün ne kadar frenlenebileceği." diyerek sözlerini noktaladı.