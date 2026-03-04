ABD/İsrail-İran gerilimi piyasaları sarstı! Savaş borsayı ve dövizi nasıl etkiledi?

Ortadoğu'da tırmanan gerilim ve İsrail ile İran arasındaki karşılıklı hamleler dünya ekonomisini alarm durumuna geçirdi. Piyasalar haftanın üçüncü işlem gününde savaşın gölgesinde yön bulmaya çalışırken; altın, gümüş ve özellikle petrol fiyatlarındaki dalgalanma yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

ALTIN PİYASASINDA DAR BANT HAREKETLİLİĞİ

Savaşın ilk günlerindeki yoğunluğun yerini daha sakin bir bekleyişe bıraktığını belirten Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Adnan Kapukaya, "Şu anda altın piyasası oldukça sakin diyebilirim. Cumartesi günü yaşanan yoğunluğun ardından bugün piyasa biraz daha oturmuş durumda. Gram altında 7350-7450 TL gibi çok dar bir bantta hareketlilik gözlemliyoruz. Ancak dün sığ piyasada yaşanan sert hareketler insanlarda bir şaşkınlık yarattı." ifadelerini kullandı.

Kapukaya, merkez bankaları ve büyük fonların mevcut fiyatlardan altın alımı yapmadığına dikkat çekerek, "Teknik olarak onsta yukarıda 5200-5250, aşağıda ise 5000 seviyelerine bakmak lazım. Savaş ortamı bittiğinde daha sert düşüşler yaşanabilir." sözleriyle yatırımcıyı uyardı.