ABD/İsrail-İran savaşında 5. gün: Tarafların savaş stratejileri ve yeni denklemler! Savaşa başka ülkeler de katılır mı?

Savaşın sahadaki dengelerini değerlendiren Bercan Tutar, "İran'ın füze stoklarının en kötümser ihtimalle 5 bin civarında olduğu tahmin ediliyor. Normal şartlar altında ayda bin ila bin 500 füze üretimi yapabildikleri söyleniyor. Savaşın kaderi hem ABD'nin hem de İran'ın mühimmat stokuna bağlı. Ancak ABD mühimmatı dışarıdan getirmek zorundayken, İran kendi üretimini yapabiliyor" ifadelerini kullandı.

(foto:ahaber.com.tr)

AVRUPA SAVAŞIN PARÇASI MI OLUYOR?

Cansın Helvacı, Avrupa'nın sürece dahil olma çabalarını sorgulayarak, "İngiltere'nin Kıbrıs'taki adımı, Fransa'nın gemi gönderme kararı ve Trump'ın İspanya'ya parmak sallaması; bu hamleler önümüzdeki günlerde ne ifade eder?" sorusunu yöneltti. Bu soru üzerine değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, "Avrupa Birliği'nin bu meseledeki pozisyonu oldukça dağınık bir görüntü sergiliyor. İngiltere ve Almanya gibi ülkeler İsrail ve ABD saldırganlığını kınamak yerine İran'ı suçlayan bir tavır takındılar. İspanya ise daha farklı ve eleştirel bir duruş sergiliyor. İngiltere'nin bu işe son derece angaje olduğu görülüyor" şeklinde konuştu.