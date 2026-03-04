ABD/İsrail-İran savaşında 5. gün: Tarafların savaş stratejileri ve yeni denklemler! Savaşa başka ülkeler de katılır mı?
ABD/İsrail-İran savaşında 5. güne girilirken dengeler değişiyor. A Haber canlı yayınına katışan Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdürü Bercan Tutar, İran’ın füze üretim gücü karşısında ABD ve müttefiklerinin mühimmat stoklarında yaşadığı darboğazı vurguladı. Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger ise Avrupa’nın bölünmüş yapısını ve İngiltere ile Fransa’nın çatışmaya dahil olma çabalarını analiz etti. Trump’ın hesap hatasıyla bölge, asimetrik savaştan varoluşsal bir yıkıma sürükleniyor.
Ortadoğu'da tansiyon her geçen dakika yükselirken, ABD/İsrail-İran savaşında 5. güne girildi. Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdürü Bercan Tutar, A Haber Ajans Bugün Moderatörü Cansın Helvacı ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger; savaşın gidişatını, ülkelerin füze stoklarını ve Avrupa'nın bu kanlı çatışmadaki muhtemel rollerini A Haber ekranlarında masaya yatırdı.
İRAN'IN FÜZE GÜCÜ VE ABD'NİN MÜHİMMAT ÇIKMAZI
Savaşın sahadaki dengelerini değerlendiren Bercan Tutar, "İran'ın füze stoklarının en kötümser ihtimalle 5 bin civarında olduğu tahmin ediliyor. Normal şartlar altında ayda bin ila bin 500 füze üretimi yapabildikleri söyleniyor. Savaşın kaderi hem ABD'nin hem de İran'ın mühimmat stokuna bağlı. Ancak ABD mühimmatı dışarıdan getirmek zorundayken, İran kendi üretimini yapabiliyor" ifadelerini kullandı.
Tutar, bölgedeki ABD üslerinin savunma kapasitesine de değinerek, "Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan gibi ülkelerdeki savunma sistemlerinden fırlatılan füzeler tükenme noktasına geldi. İran mühimmatının yarısına gelmeden ABD üslerindeki stokların tükenebileceği konuşuluyor" sözleriyle mühimmat krizine dikkat çekti.
AVRUPA SAVAŞIN PARÇASI MI OLUYOR?
Cansın Helvacı, Avrupa'nın sürece dahil olma çabalarını sorgulayarak, "İngiltere'nin Kıbrıs'taki adımı, Fransa'nın gemi gönderme kararı ve Trump'ın İspanya'ya parmak sallaması; bu hamleler önümüzdeki günlerde ne ifade eder?" sorusunu yöneltti. Bu soru üzerine değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, "Avrupa Birliği'nin bu meseledeki pozisyonu oldukça dağınık bir görüntü sergiliyor. İngiltere ve Almanya gibi ülkeler İsrail ve ABD saldırganlığını kınamak yerine İran'ı suçlayan bir tavır takındılar. İspanya ise daha farklı ve eleştirel bir duruş sergiliyor. İngiltere'nin bu işe son derece angaje olduğu görülüyor" şeklinde konuştu.