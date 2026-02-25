Körfezde savaş alarmı! Bahreyn'de ABD'ye ait savaş gemileri denize açıldı

ABD-İran arasında müzakerelere rağmen savaş gerilimi sürerken Orta Doğu'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bahreyn'de ABD'ye ait savaş gemileri Centcom 5. Filo karargahında bulunan tüm ABD donanması gemileri denize açıldı.

ABD-İran arasında savaş gerilimi sürerken Orta Doğu'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bahreyn'de ABD'ye ait savaş gemileri Centcom 5. filo karargahında bulunan tüm ABD donanması gemileri denize açıldı.

Associated Press'te (AP) yer alan bilgiye göre Planet Labs uydu görüntülerinde ABD Deniz Kuvvetleri'nin 5. Filosu'na ev sahipliği yapan Bahreyn'deki limanda demirli olan tüm ABD savaş gemilerinin denize açıldığı teyit edildiği bildirildi.

Yer alan uydu görüntülerine göre, görüntülerin salı günü çekildiği ve normalde limanda demirli olan gemilerin tamamının denizde olduğunu bilgisi yer aldı.

CENTCOM TARAFINDAN AÇIKLAMA YAPILMADI

Öte yandan ABD'ye ait 5. Filo'nun Körfez'de ilerlemesine ilişkin CENTCOM henüz resmi bir açıklama veya yalanlama yapmadı.

Anadolu Ajansı (AA) Ortadoğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz Körfez'de yaşanan son gelişmeye ilişkin A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında ayrıntıları aktardı.

"SALDIRI İHTİMALİ YÜKSEK"

Bütün bu diplomasi çabalarına rağmen benim şahsi kanaatim ve birçok gözlemcinin de kanaati hala saldırı olma ihtimalinin yüksek olduğu yönünde. En azından yarın Cenevre'de ABD ile İran arasında yapılacak dolaylı görüşmeler öncesi taraflar maksimum baskı uyguluyorlar. Bence bu Bahreyn, Katar'daki askerlerin yeniden konuşlandırılması, kısmen çekilmesi de bunun bir parçası. Yani İran'ın en kolay hedef alabileceği yerlerdeki üslerinde yeniden düzenleme yapıp hedef küçülterek Amerika aslında bir saldırıya hazırlandığı mesajını, yani istediği an saldırabileceği mesajını İran'a veriyor görüşmelerde de elini güçlendirmek için.

"BAHREYN VE KATAR'DAKİ ABD ÜSLERİ İRAN İÇİN EN KOLAY HEDEFLER"



Hem Bahreyn hem Katar hemen İran'ın karşısında, körfezin karşı kıyısı. O taraftan baktığınızda öbür tarafta koskocaman bir İran var. Ve oradan hem Bahreyn'deki hem de Katar'daki El Udeid üssünü hedef almak en kolayı İran için. Yani Bahreyn ve Katar'daki ABD üsleri İran için en kolay hedefler. Muhtemelen bu sebeplerle buralarda asker azaltmaya, ekipman çekmeye yönelmiş durumda Amerika Birleşik Devletleri. Biraz önce Pentagon, ABD Savaş Bakanlığı Sözcüsü El Cezire televizyonuna bir röportaj veriyordu. Ona şu soruyu da sordular: "Hani bölgedeki askerlerinizi, varlığınızı olası bir savaşta korumak için İran'daki askeri hareketliliği izliyor musunuz?" diye. "Bütün Ortadoğu'daki askeri hareketliliği çok yakından izliyoruz" diye bir cevap verdi.

"ABD'NİN KATAR VE BAHREYN'E KONUŞLANMALARI BUNUN BİR PARÇASI OLABİLİR"

Yani şu anda ABD'nin bölgedeki askeri gücü CENTCOM'un alarma geçmiş olduğunu anlayabiliyoruz. Hem İran içerisindeki durumu gözetliyor hem olası bir saldırıda, yani ABD Başkanı Trump'tan "Evet, vurun" emri geldiğinde İran'a yönelik gelirse eğer, bütün hazırlıkları tamamlama yönünde ilerliyorlar. Bu Katar ve Bahreyn'deki konuşlanmalar da bunun bir parçası gibi gözüküyor.