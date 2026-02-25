Gazze'de soykırım yapan Netanyahu ve iş birlikçileri bölgede yeni bir hamleye kalkışıyor. Katil Bibi Akdeniz ve Orta Doğu'da düşman gördükleri taraflara karşı yeni bir "ittifak ekseni" kurulması planlandığını söylemişti. Bu sözde ittifak kapsamında Hindistan Başbakanı Modi İsrail'e gitti ve burada Netanyahu'nun açıklaması kirli planlarının gerçek yüzünü ortaya koydu. Hindistan askerlerinin Birinci Dünya Savaşı'nda kendilerine yardım ettiğini iddia eden Bibi, Osmanlı'ya "işgalci" dedi.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, toprak gasplarına bakmadan ve yaptıkları soykırımları görmezden gelerek Osmanlı'yı "işgalci" ilan etti. Birinci Dünya Savaşı'nda Hindistan askerlerinin "İsrail'in özgürlüğü için savaştığı" yönündeki sözlerini kullanan eli kanlı katil Hindistan'la yeni bir "altıgen ittifak ekseni" kuracaklarını duyurarak bölgesel dengeleri hedef alan mesajlar verdi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin ziyareti kapsamında İsrail Meclisi'nde düzenlenen özel oturumda konuşan Netanyahu, Hindistan askerlerinin Birinci Dünya Savaşı'nda kendilerine yardım ettiğini iddia etti.

Birinci Dünya Savaşı sırasında İsrail diye bir devlet bulunmamasına ve Filistin'deki Yahudi nüfusunun çok sınırlı olmasına rağmen, o dönemde İngiliz ordusu saflarında Osmanlı'ya karşı Filistin'de savaşan Hindistanlı askerlerin "kendilerinin (İsrail'in) özgürlüğüne yardım ettiğini" savunan Netanyahu, Osmanlı Devleti'ni "işgalci" olmakla suçladı.

Netanyahu, "Birinci Dünya Savaşı'nda biz henüz Osmanlı işgali altındayken bu ülkeyi özgürleştirmemize yardım edenler içinde Yahudi savaşçıların da bulunduğu İngiliz ordusu ve Hintli askerler ve komutanlardı." ifadesini kullanarak "Hindistan askerlerinin bizim için can vermesini unutmayacağız." iddiasında bulundu.

İTTİFAK İLE HAYALİ "İMPARATORLUK" İLE HEDEFİ

Hindistan'ın yaklaşık 1,5 milyarlık nüfusuyla dev bir güç olduğunu söyleyen Netanyahu, İsrail'in ise küçük olmasına rağmen bir süper güç olduğunu savundu. Netanyahu, Hindistan ile bir ittifak kuracaklarını belirterek Tevrat'a atıfla "Hindistan'dan Etiyopya'ya uzanan" imparatorluktan söz etti.

ALTIGEN İTTİFAK EKSENİ NEDİR?

İsrail Başbakanı Netanyahu, Akdeniz çevresinde ve Orta Doğu'da düşman gördükleri taraflara karşı yeni bir ittifak ekseni peşinde olduklarını söylemişti.

Netanyahu, yeni ittifakın Hindistan, bazı Arap ve Afrika ülkelerinin yanı sıra Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve bazı Asya ülkelerini kapsayacağını belirtmişti.

Amaçlarının aynı zorluklarla yüzleşen ülkelerden oluşan bir eksen oluşturmak olduğunu savunan Netanyahu, "Bu eksen, hem çok sert bir şekilde vurduğumuz radikal Şii ekseni hem de ortaya çıkan radikal Sünni ekseni ile karşı karşıyadır." ifadesini kullanmıştı.

Oluşturmayı planladıkları "altıgen" ittifak ekseninin detaylarını ilerleyen günlerde açıklayacağını dile getiren Netanyahu, Hindistan Başbakanı Modi'nin de bu bağlamda 25 Şubat Çarşamba günü İsrail'i ziyaret edeceğini kaydetmişti.