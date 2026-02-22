Siyonist Bibi'den kirli arayış! “Altıgen İttifak” hamlesi ile mezhep fitnesi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu haftalık kabine toplantısının başında yaptığı açıklamada, "Orta Doğu'nun çevresinde ya da içinde esasen bir 'altıgen ittifak sistemi' oluşturacağız. Bu ittifak, Hindistan'ı, Arap ve Afrika ülkelerini, Yunanistan'ı, Güney Kıbrıs'ı ve şu an söyleyemeyeceğim bazı Asya ülkelerini içeriyor. Bunu düzenli bir şekilde duyuracağım" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, haftalık kabine toplantısının başında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Çarşamba günü İsrail'e resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini bildiren Netanyahu, bu ziyaretin "ekonomik iş birliği, diplomatik iş birliği ve güvenlik iş birliği"nin daha da güçlenmesini sağlayacağını söyledi. İsrail Başbakanı, "Bir başka özel iş birliği alanına da dikkat çekmek istiyorum. Yüksek teknoloji, yapay zeka ve kuantum alanlarında iş birliğini ilerleteceğiz" ifadelerini kullandı.