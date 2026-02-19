İsrail Meclisi’nde Türkiye karşıtı zirve! “3+1” masası kuruldu: Hedef Ankara’nın yükselişini durdurmak

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed El Şara ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AFP)

İsrailli milletvekili ayrıca Türkiye'nin Libya ve Somali gibi ülkelerdeki rolünü "tehdit" olarak niteleyerek, Ankara'nın sadece Doğu Akdeniz'de değil, Afrika ve Orta Doğu'da da stratejik alan kazandığını öne sürdü.

Bu açıklamalar, Türkiye'nin sahadaki hamlelerinin bazı çevrelerde ciddi rahatsızlık oluşturduğunu ve bu rahatsızlığın artık açıkça Türkiye karşıtı bir cepheye dönüştürülmeye çalışıldığını gösteriyor.

NATO KARTI İTİRAFI: "TÜRKİYE'YLE MÜCADELE ETMEK ZOR ÇÜNKÜ ABD İLE BAĞI VAR"

Kathimerini'nin haberine göre Tal, Türkiye'nin NATO üyeliğini ve ABD ile ilişkilerini açıkça "sorun" olarak tanımladı.

Tal, Türkiye'ye yönelik doğrudan baskının zor olduğunu kabul ederek, şu ifadeyi kullandı:

"Türkiye ile durum daha karmaşık çünkü NATO üyesi ve ABD ile yakın ilişkileri var."

Bu sözler, Türkiye'nin Batı sistemindeki konumunun bazı odaklar tarafından kısıtlanması gereken bir avantaj olarak görüldüğünü ortaya koydu.

HEDEFTE F-35 VAR: "ABD TÜRKİYE'YE VERMEMELİ"

Röportajda en kritik başlıklardan biri ise Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil edilmesi ihtimali oldu.

Tal, bu ihtimali "büyük problem" olarak değerlendirerek, ABD'nin Türkiye'ye F-35 vermemesi gerektiğini savundu.

İsrailli vekil ayrıca Türkiye'nin bazı teknolojik altyapılarında Çin etkisi olduğunu öne sürerek, Ankara'nın askeri kapasitesinin yükselmesini engellemek için Washington'a mesaj gönderdi.