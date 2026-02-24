ABD'de kar fırtınası hayatı olumsuz etkiledi! Elektrikler kesildi uçuşlar iptal edildi

ABD'nin kuzeydoğu eyaletlerinde etkili olan şiddetli kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi'nin yaptığı açıklamalara göre; New York, New Jersey, Massachusetts ve Rhode Island eyaletlerinde kar kalınlıkları yüksek seviyelere ulaştı.