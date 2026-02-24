CANLI YAYIN
ABD'de kar fırtınası hayatı olumsuz etkiledi! Elektrikler kesildi uçuşlar iptal edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi

ABD genelinde etkili olan yoğun kar yağışı hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle ülke çapında 5 binden fazla uçuş iptal edilirken, çok sayıda seferde de gecikmeler yaşandı. Fırtına nedeniyle 600 bin 'den fazla ev ve iş yeri elektriksiz kaldı.

ABD'nin kuzeydoğu eyaletlerinde etkili olan şiddetli kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi'nin yaptığı açıklamalara göre; New York, New Jersey, Massachusetts ve Rhode Island eyaletlerinde kar kalınlıkları yüksek seviyelere ulaştı.

Rhode Island'da kar kalınlığı 96 santimetreye ulaşarak eyalet tarihinin en yüksek seviyesini görürken, New York'taki Central Park'ta ise 50 santimetreye yaklaştı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle havacılık faaliyetlerinde aksamalar yaşandı. Uçuş takip verilerine göre, ülke genelinde 5 binden fazla uçuş iptal edildi.

Özellikle New York ve Boston'daki havalimanlarında çok sayıda seferin yapılamadığı aktarıldı.

ELEKTRİKLER KESİLDİ

Kar yağışı ve şiddetli rüzgar nedeniyle doğu yakasında 600 binden fazla ev ile iş yerinde elektrik kesintileri yaşandığı bildirildi.

Ayrıca, olumsuz hava koşullarının etkili olduğu bazı bölgelerde acil durumlar haricinde araçla trafiğe çıkılmasına kısıtlama getirildi.

