NATO tatbikatına damga vurmuştu: Türk ASLAN’ı ABD basınında yankılandı! “Muharebenin seyrini değiştirebilir”
Türk savunma sanayisinin geliştirdiği silahlı insansız kara aracı ASLAN, NATO'nun Almanya'daki en büyük tatbikatında sahneye çıktı; ABD merkezli savunma yayın organı Defence Blog ise sistemi mercek altına aldı.
ABD merkezli savunma yayın organı Defence Blog, Almanya'daki NATO tatbikatında sahaya çıkan Türk yapımı ASLAN silahlı insansız kara aracını analiz etti. Haberde, sistemin modern muharebe konseptlerinde belirleyici rol oynayabileceği vurgulandı.
NATO'nun bu yılki en büyük tatbikatı olan Exercise STEADFAST DART 26 Almanya'nın kuzeyinde icra edildi. Tatbikatta Türk Silahlı Kuvvetleri, ASELSAN üretimi ASLAN insansız kara aracını aktif şekilde konuşlandırdı. Platform, kara operasyonları ve canlı saha gösterimlerinde görev aldı.
ABD merkezli Defence Blog, tatbikata ilişkin analizinde ASLAN'ın görünürlüğüne geniş yer ayırdı. Yayın, insansız kara sistemlerinin artık deneysel platformlar olmaktan çıktığını, NATO doktrinine entegre edilen operasyonel unsurlar haline geldiğini yazdı.
66'NCI MEKANİZE TUGAY ENVANTERİNDE ÜÇ YILLIK AKTİF KULLANIM
Haberde, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı 66'ncı Mekanize Piyade Tugayı'nın ASLAN'ı yaklaşık üç yıldır aktif biçimde kullandığı bilgisi paylaşıldı. Sistem, yalnızca test aşamasında kalmadı; eğitim faaliyetlerine ve saha konuşlandırmalarına entegre edildi.
Bu detay, platformun operasyonel olgunluğa ulaştığını ve NATO ölçeğinde sahaya sürülebilecek seviyeye geldiğini ortaya koydu.
ASELSAN İMZALI SİLAHLI ROBOT
ASLAN, ASELSAN tarafından geliştirildi. Modüler mimariye sahip platform;
- Elektro-optik sensörler
- Termal görüntüleme sistemleri
- Uzaktan komutalı stabilize silah istasyonları ile donatıldı.
Sistem hem uzaktan kontrol hem de yarı otonom modda görev icra etti. Operatörler, yüksek riskli alanlara girmeden keşif, gözetleme ve ateş desteği sağlayabildi.