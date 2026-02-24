CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

NATO tatbikatına damga vurmuştu: Türk ASLAN’ı ABD basınında yankılandı! “Muharebenin seyrini değiştirebilir”

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türk savunma sanayisinin geliştirdiği silahlı insansız kara aracı ASLAN, NATO'nun Almanya'daki en büyük tatbikatında sahneye çıktı; ABD merkezli savunma yayın organı Defence Blog ise sistemi mercek altına aldı.

NATO tatbikatına damga vurmuştu: Türk ASLAN’ı ABD basınında yankılandı! “Muharebenin seyrini değiştirebilir” 1

ABD merkezli savunma yayın organı Defence Blog, Almanya'daki NATO tatbikatında sahaya çıkan Türk yapımı ASLAN silahlı insansız kara aracını analiz etti. Haberde, sistemin modern muharebe konseptlerinde belirleyici rol oynayabileceği vurgulandı.

NATO tatbikatına damga vurmuştu: Türk ASLAN’ı ABD basınında yankılandı! “Muharebenin seyrini değiştirebilir” 2

NATO'nun bu yılki en büyük tatbikatı olan Exercise STEADFAST DART 26 Almanya'nın kuzeyinde icra edildi. Tatbikatta Türk Silahlı Kuvvetleri, ASELSAN üretimi ASLAN insansız kara aracını aktif şekilde konuşlandırdı. Platform, kara operasyonları ve canlı saha gösterimlerinde görev aldı.

NATO tatbikatına damga vurmuştu: Türk ASLAN’ı ABD basınında yankılandı! “Muharebenin seyrini değiştirebilir” 3

ABD merkezli Defence Blog, tatbikata ilişkin analizinde ASLAN'ın görünürlüğüne geniş yer ayırdı. Yayın, insansız kara sistemlerinin artık deneysel platformlar olmaktan çıktığını, NATO doktrinine entegre edilen operasyonel unsurlar haline geldiğini yazdı.

NATO tatbikatına damga vurmuştu: Türk ASLAN’ı ABD basınında yankılandı! “Muharebenin seyrini değiştirebilir” 4

66'NCI MEKANİZE TUGAY ENVANTERİNDE ÜÇ YILLIK AKTİF KULLANIM

Haberde, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı 66'ncı Mekanize Piyade Tugayı'nın ASLAN'ı yaklaşık üç yıldır aktif biçimde kullandığı bilgisi paylaşıldı. Sistem, yalnızca test aşamasında kalmadı; eğitim faaliyetlerine ve saha konuşlandırmalarına entegre edildi.

Bu detay, platformun operasyonel olgunluğa ulaştığını ve NATO ölçeğinde sahaya sürülebilecek seviyeye geldiğini ortaya koydu.

NATO tatbikatına damga vurmuştu: Türk ASLAN’ı ABD basınında yankılandı! “Muharebenin seyrini değiştirebilir” 5

ASELSAN İMZALI SİLAHLI ROBOT

ASLAN, ASELSAN tarafından geliştirildi. Modüler mimariye sahip platform;

  • Elektro-optik sensörler
  • Termal görüntüleme sistemleri
  • Uzaktan komutalı stabilize silah istasyonları ile donatıldı.

Sistem hem uzaktan kontrol hem de yarı otonom modda görev icra etti. Operatörler, yüksek riskli alanlara girmeden keşif, gözetleme ve ateş desteği sağlayabildi.

NATO tatbikatına damga vurmuştu: Türk ASLAN’ı ABD basınında yankılandı! “Muharebenin seyrini değiştirebilir” 6

"PERSONEL KAYBINI AZALTAN GÜÇ ÇARPANI"

Defence Blog analizinde, insansız kara araçlarının modern savaş alanında "güç çarpanı" etkisi oluşturduğu vurgulandı. ASLAN'ın düşük siluetli yapısı ve sessiz hareket kabiliyeti sayesinde özellikle şehir içi ve karmaşık arazilerde avantaj sağladığı ifade edildi.

NATO tatbikatına damga vurmuştu: Türk ASLAN’ı ABD basınında yankılandı! “Muharebenin seyrini değiştirebilir” 7

UGV'ler, ileri hatta konuşlandırılarak askerlerin erişim alanını genişletti. Güzergâh keşfi yaptı, tehditleri izledi ve operatör kontrolünde angajman kabiliyeti sundu. Böylece personel doğrudan tehlikeye atılmadan görev icra edildi.

NATO tatbikatına damga vurmuştu: Türk ASLAN’ı ABD basınında yankılandı! “Muharebenin seyrini değiştirebilir” 8

NATO'DA ROBOTİK ENTEGRASYON DÖNEMİ

Tatbikatta insansız platformların aktif rol üstlenmesi, NATO içinde robotik sistem entegrasyonunun hızlandığını gösterdi. Defence Blog, müttefik orduların insanlı ve insansız unsurlar arasındaki koordinasyonu test ettiğini yazdı.

NATO tatbikatına damga vurmuştu: Türk ASLAN’ı ABD basınında yankılandı! “Muharebenin seyrini değiştirebilir” 9

ASLAN'ın çok uluslu bir NATO tatbikatında sahaya çıkması, Türk savunma sanayisinin kara robotikleri alanında ulaştığı seviyeyi gözler önüne serdi. ABD merkezli bir yayın organının ayrıntılı analizine konu olması ise platformun uluslararası ölçekte dikkat çektiğini ortaya koydu.

NATO tatbikatına damga vurmuştu: Türk ASLAN’ı ABD basınında yankılandı! “Muharebenin seyrini değiştirebilir” 10

TÜRK SAVUNMA SANAYİSİ KÜRESEL VİTRİNDE

Almanya'daki NATO sahasında sergilenen ASLAN, Türkiye'nin insansız kara sistemlerinde ulaştığı teknolojik kapasiteyi somut biçimde gösterdi. Sensör entegrasyonu, modüler silah sistemleri ve yarı otonom kabiliyet, sistemi klasik zırhlı destek unsurlarının ötesine taşıdı.

NATO tatbikatına damga vurmuştu: Türk ASLAN’ı ABD basınında yankılandı! “Muharebenin seyrini değiştirebilir” 11

Savunma çevrelerinde, insansız kara araçlarının yaygınlaşmasının muharebe doktrinini köklü biçimde değiştirebileceği değerlendirmesi yapıldı. ASLAN'ın NATO sahnesinde verdiği mesaj netti:

Türk savunma sanayisi, yalnızca bölgesel değil, ittifak düzeyinde de oyunun kurallarını etkileyecek kapasiteye ulaştı.

Mobil uygulamalarımızı indirin