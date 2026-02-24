NATO tatbikatına damga vurmuştu: Türk ASLAN’ı ABD basınında yankılandı! “Muharebenin seyrini değiştirebilir”

NATO'nun bu yılki en büyük tatbikatı olan Exercise STEADFAST DART 26 Almanya'nın kuzeyinde icra edildi. Tatbikatta Türk Silahlı Kuvvetleri, ASELSAN üretimi ASLAN insansız kara aracını aktif şekilde konuşlandırdı. Platform, kara operasyonları ve canlı saha gösterimlerinde görev aldı.

Bu detay, platformun operasyonel olgunluğa ulaştığını ve NATO ölçeğinde sahaya sürülebilecek seviyeye geldiğini ortaya koydu.

Haberde, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı 66'ncı Mekanize Piyade Tugayı'nın ASLAN'ı yaklaşık üç yıldır aktif biçimde kullandığı bilgisi paylaşıldı. Sistem, yalnızca test aşamasında kalmadı; eğitim faaliyetlerine ve saha konuşlandırmalarına entegre edildi.

ASELSAN İMZALI SİLAHLI ROBOT

ASLAN, ASELSAN tarafından geliştirildi. Modüler mimariye sahip platform;

Elektro-optik sensörler

Termal görüntüleme sistemleri

Uzaktan komutalı stabilize silah istasyonları ile donatıldı.

Sistem hem uzaktan kontrol hem de yarı otonom modda görev icra etti. Operatörler, yüksek riskli alanlara girmeden keşif, gözetleme ve ateş desteği sağlayabildi.