İran'da helikopter sebze-meyve haline düştü: 4 ölü

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
İran'ın İsfahan eyaletinde bir helikopterin teknik arızadan dolayı meyve sebze haline düşmesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi.

İran basınına yansıyan haberlere göre İsfahan Valiliği, Dorçi kentinde bir helikopterin sebze-meyve haline düştüğünü bildirdi.

Düşen helikopterde pilot ve yardımcısı ile sebze-meyve halinde bulunan iki kişi hayatını kaybetti.

Olayın kesin nedeninin belirlenmesi için detaylı inceleme başlatıldı.

Helikopterin düşmesi sonucu çıkan yangın ise ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

