Zelenskiy: Putin Üçüncü Dünya Savaşı'nı başlattı!

Zelenskiy, başkent Kiev'de İngiliz kamu yayıncısı BBC'ye verdiği röportajda, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu.



Ukraynalı lider, Putin'in Üçüncü Dünya Savaşı'nı çoktan başlattığını savunarak, Putin'e geri adım attırmak için tek çözümün, yoğun askeri ve ekonomik baskı uygulamak olduğunu kaydetti.



Zelenskiy, "Putin'in savaşı çoktan başlattığına inanıyorum. Asıl soru, ne kadar toprak ele geçirebileceği ve onu nasıl durdurabileceğimiz. Rusya, dünyaya farklı bir yaşam tarzı dayatmak ve insanların kendileri için seçtikleri yaşamları değiştirmek istiyor." ifadelerini kullandı.



Rusya'ya karşı Ukrayna'nın bağımsızlığı adına savaştıkları için bu savaşı kaybetmeyeceklerini dile getiren Zelenskiy, "Bugün Putin'i durdurmak ve Ukrayna'yı işgal etmesini engellemek tüm dünya için bir zafer olacak çünkü Putin Ukrayna ile yetinmeyecek." dedi.



Zelenskiy, "Zaferin tüm toprakları geri almak olduğunu söylemiyorsunuz, değil mi?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:



"Bunu yapacağız. Bu kesinlikle açık. Sadece zaman meselesi. Bunu bugün yapmak, milyonlarca insanın hayatını kaybetmesi anlamına gelir çünkü (Rus) ordusu çok büyük ve biz bu adımların bedelini biliyoruz. Yeterli insanınız olmazsa, onları kaybedersiniz ve insanları olmayan toprak neye yarar? Açıkçası, hiçbir şeye. Ayrıca yeterli silahımız da yok. Bu sadece bize değil, ortaklarımıza da bağlı. Dolayısıyla, şu anda bu mümkün değil ancak 1991'deki (Ukrayna'nın bağımsızlığını ilan ettiği yıl) adil sınırlara geri dönmek şüphesiz sadece bir zafer değil, adalettir. Ukrayna'nın zaferi, bağımsızlığımızın korunmasıdır ve tüm dünya için adaletin zaferi, tüm topraklarımızın geri kazanılmasıdır."