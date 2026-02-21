Pentagon'un kirli planı deşifre oldu! Trump'tan Hamaney ve oğluna suikast talimatı | Uzmanlardan A Haber'de çarpıcı analiz

Washington ile Tahran arasında tansiyon her geçen gün yükselirken, ABD merkezli haber sitesi Axios çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı. Habere göre, Pentagon tarafından hazırlandığı öne sürülen askeri seçenekler arasında, İran'ın dini lideri Ali Hamaney ve olası halefi olarak gösterilen oğlu Mücteba Hamaney'i hedef alan bir plan da bulunuyor.

İsmini vermek istemeyen Trump'a yakın üst düzey bir danışman, "Her senaryo için hazırız. Seçeneklerden biri Hamaney'i, oğlunu ve mollaları ortadan kaldırmayı içeriyor. Üstelik bu operasyonda hataya ihtimal verilmemesi için titizlikle çalışılıyor" diyerek planın kapsamını ortaya koydu.

Haftalar önce hazırlandığı ileri sürülen planın ayrıntıları ve bölgedeki olası yansımaları, Merve Tepe'nin sunduğu Satır Arası programında A Haber ekranlarında masaya yatırıldı. Programda Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar ile Gazeteci Mahmut Övür, iddiaların askeri, siyasi ve diplomatik boyutlarını tüm yönleriyle değerlendirdi.

"SUİKAST REJİMİ DEĞİŞTİRMEZ"

Olçar, Ali Hamaney ve olası halefi olarak anılan Mücteba Hamaney'e yönelik bir suikast gerçekleşmesi durumunda dahi sistemin çökmeyeceğini belirterek, liderlerin hedef alınması ile rejimin değiştirilmesinin aynı şey olmadığını ifade etti.

Olçar, "Liderler hedef alındığında derhal yerine bir komisyon teşkil edebilecek bir yapı devreye girer. Savaşı sürdürebilecek, günlük politikayı devam ettirebilecek ve stratejik kararlar alabilecek başka bir mekanizma mevcut. Bu nedenle liderleri suikastle ortadan kaldırmak rejimi değiştirmek anlamına gelmez" değerlendirmesinde bulundu.

Uzman isim, İran'daki kurumsal yapının kriz anlarında devreye girecek şekilde kurgulandığını ve sistemin yalnızca tek bir kişiye bağlı olmadığını vurgulayarak, olası senaryolarda rejimin devamlılığının esas alındığını dile getirdi.

PSİKOLOJİK HARP VE İÇ KARIŞIKLIK SENARYOSU

Suikastın askeri sonuçlarından ziyadesiyle toplumsal sonuçlara değinen Kemal Olçar, "Hamaney'in mevcut İran'daki ahlaki ve motivasyonunu ya da Hamaney'e karşıtlarını aktarmak için kurgulanmış bir hamle gibi görünüyor. Ancak bu durum İran'ı ele geçirmek veya parçalamak için tek yeterli bir şekilde değildir" şeklinde konuştu. İsrail'in İran'daki iş birlikçi kadroları mevcut bu süreci tetikleyebildiğini belirten Olçar, "İsrail'in hastanede klasik bir davranışla iş birlikçi bir kadro teşkilatı olmuştur ve bu adla bir iç çıkartmayı hedefleyebilirler" ifadesini kullandı.