Trabzon'da kirli algı operasyonu çöktü
Trabzon'da kirli algı operasyonu çöktü
Samsun'da Ramazan bereketi: Kızılay'ın dev iftar çadırında binler aynı sofrada buluştu
Samsun'da Ramazan bereketi: Kızılay'ın dev iftar çadırında binler aynı sofrada buluştu
Amatör Lig maçı kavgayla bitti
Amatör Lig maçı kavgayla bitti
Ümraniye'de yol verme kavgasında silah çekti
Ümraniye'de yol verme kavgasında silah çekti
" 2026’da tarıma 939 milyar lira destek ayırdık"
" 2026'da tarıma 939 milyar lira destek ayırdık"
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Trump'tan Hamaney ve oğluna suikast talimatı! Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi

ABD-İran geriliminde tansiyon gün geçtikçe yükselmeye devam ediyor. ABD merkezli Axios'un İran'a yönelik şok iddiaları dünya gündemine bomba gibi düştü. Nükleer müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanması ihtimaline karşı Trump'ın, İran dini lideri Ali Hamaney ve oğlu Mücteba Hamaney'e yönelik suikast planının onaylandığı öne çıktı. Pentagon tarafından haftalar önce hazırlandığı iddia edilen bu planın perde arkasını ve bölgedeki olası yansımalarını Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar ve Gazeteci Mahmut Övür A Haber ekranlarındaki tüm ayrıntılarla analiz etti.

İran'dan dünyaya hazırız mesajı
Stratejik sabır bitti "topyekün savaş" resti geldi! İran'ın asimetrik planı deşifre oldu
"ABD'nin İran planı Trump'ın masasında onay bekliyor"
Başkan Erdoğan'dan iftar sürprizi!
Petrol vanası kimin elinde? A Haber’de çarpıcı analiz: İran üzerinden Çin’e mesaj mı?
Okullardaki Ramazan etkinleri Atatürkçü Düşünce Derneği'ni rahatsız etti!
"İsrail ağızlı çevreler savaşı dillendiriyor"
