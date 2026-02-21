Trump'tan Hamaney ve oğluna suikast talimatı! Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi

ABD-İran geriliminde tansiyon gün geçtikçe yükselmeye devam ediyor. ABD merkezli Axios'un İran'a yönelik şok iddiaları dünya gündemine bomba gibi düştü. Nükleer müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanması ihtimaline karşı Trump'ın, İran dini lideri Ali Hamaney ve oğlu Mücteba Hamaney'e yönelik suikast planının onaylandığı öne çıktı. Pentagon tarafından haftalar önce hazırlandığı iddia edilen bu planın perde arkasını ve bölgedeki olası yansımalarını Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar ve Gazeteci Mahmut Övür A Haber ekranlarındaki tüm ayrıntılarla analiz etti.