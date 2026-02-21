İran’dan askeri atış uyarısı: Doğu ve batı hava sahası için NOTAM yayımlandı

İran, askeri atış faaliyetleri nedeniyle ülkenin doğu ve batı hava sahasında geçerli olacak şekilde Havacılara Bildiri (NOTAM) yayımladı. Yapılan açıklamada, tatbikat süresince belirlenen bölgelerde hava sahasının kısıtlı ve tehlikeli kabul edileceği duyuruldu.

İran Sivil Havacılık Kurumu, askeri faaliyetin 24 Şubat'ta doğuda Kirman eyaletinde, batıda ise İlam eyaletinde gerçekleştirileceğini bildirdi. Tatbikat kapsamında yer seviyesinden 8 bin ila 11 bin fit irtifaya kadar olan hava sahasında uçuşlara sınırlama getirileceği belirtildi.

Ayrıca ülkenin farklı bölgelerinde 25 Şubat, 28 Şubat, 3 Mart ve 6 Mart tarihlerinde de askeri atış faaliyetlerinin planlandığı ifade edildi. Yetkililer, ilgili hava sahalarında uçuş gerçekleştirecek hava araçlarının yayımlanan NOTAM'ları dikkate alması gerektiğini vurguladı.