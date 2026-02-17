Başkan Erdoğan Etiyopya'da İsrail'e net mesaj: Somaliland kararının faydası yok
Başkan Erdoğan, Addis Ababa'da Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed tarafından resmi törenle karşılandı. Ziyaret kapsamındaki baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından, liderler anlaşmaların imza törenine katıldı. Başkan Erdoğan ve Abiy Ahmed ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan burada İsrail'in Somaliland karraına tepki gösterek "Hiçbir faydası yok. Afrika Boynuzu yabancı güçlerin mücadele alanı olamaz dedi.
Başkan Erdoğan ziyaret kapsamındaki baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan ve Abiy Ahmed ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan burada İsrail'in Somaliland karraına tepki gösterek "Hiçbir faydası yok. Afrika Boynuzu yabancı güçlerin mücadele alanı olamaz dedi.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Etiyopya kardeş ülkemiz. Türkiye Etiyopya'da en büyük 2. yatırımcı ülke. Türkiye olarak bölgenin yeterince çektiği acılara yenilerinin eklenmesini istemiyoruz.
