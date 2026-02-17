Başkan Erdoğan Etiyopya'da İsrail'e net mesaj: Somaliland kararının faydası yok

Giriş Tarihi: 17 Şubat 2026 18:06 Son Güncelleme: 17 Şubat 2026 18:29

Başkan Erdoğan, Addis Ababa'da Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed tarafından resmi törenle karşılandı. Ziyaret kapsamındaki baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından, liderler anlaşmaların imza törenine katıldı. Başkan Erdoğan ve Abiy Ahmed ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan burada İsrail'in Somaliland karraına tepki gösterek "Hiçbir faydası yok. Afrika Boynuzu yabancı güçlerin mücadele alanı olamaz dedi.