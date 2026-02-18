Arabanız sizi "ele veriyor"! İsrail’den casus araç teknolojisi: Dünyayı dinliyorlar

Haaretz gazetesinin araştırmasına göre, araç istihbaratı alanındaki en dikkati çekici aktörlerden biri olan Toka firmasının kurucuları arasında eski İsrail Başbakanı Ehud Barak ve siber güvenlik komutanı emekli Tuğgeneral Yaron Rosen yer alıyor. Firmanın, araçların multimedya sistemlerine sızarak ortam dinlemesi yapabilen teknolojiler geliştirdiği, siber istihbaratın devletlerin üst kademelerindeki isimlerce yapıldığı belirtiliyor. İstihbarat alanında, araçlardan elde edilen bu tür bilgiler CARINT (araç istihbaratı) olarak biliniyor ve haberde İsrailli firmaların bu alanda " gözetleme yarışını önde götürdüğü" vurgulanıyor.

Son yıllarda otomobillerin internet ve hücresel bağlantı zorunluluğu olan dijital sistemlerle donatılması, sürüş için kolaylık sağlamakla birlikte mahremiyet ve ulusal güvenlik açısından ciddi riskleri beraberinde getiriyor. İsrailli Toka adlı firmanın arabalarda kullanılan kameralara erişim konusunda uzmanlaştığı ifade edilen haberde, şirketin ürünüyle kamera verilerini araba bağlantılı verilerle eşleştirebildiği aktarılıyor. Ürünlerini zaman içerisinde geliştiren Toka'nın, araçların multimedya sistemlerine sızabilen, hareketlerini ve konumunu izleyebilen teknoloji geliştirdiği bilgisi verildi.

Bu teknoloji, aracın eller serbest (hands free) sisteminin mikrofonuna uzaktan erişerek sürücüyü dinlemeye ve hatta gösterge paneline veya aracın etrafına yerleştirilmiş kameralara bile erişmeye imkan tanıyor.



İsrail Savunma Bakanlığı'nın Toka firmasının ürünlerini onayladığı ve satışına izin verdiği belirtilirken, şirketin haberle ilgili, "artık bu ürünü satmadığı" şeklinde savunma yaptığı kaydedildi.

"VERİLERİ TOPLAMAKLA KALMAYIP BİRLEŞTİRİYOR"



İsrailli istihbarat şirketi Rayzone'un araçları izlemek için bir "gözetleme aleti" satmaya başladığı bilgisine de yer verilen haberde, ürünün çeşitli kaynaklardan verileri toplayarak, çapraz doğrulama yapan bir dizi ürünle birlikte satıldığı bilgisi verildi.



Rayzone firmasının iştiraki TA9 ise araçlardan toplanan verileri yapay zekayla harmanlayarak "tam istihbarat" sunuyor. Bu teknoloji sayesinde, araçlardaki SIM kartlar, kablosuz ağlar ve Bluetooth bağlantıları üzerinden hedefler gerçek zamanlı izlenebiliyor.



Firmanın birçok veri bölgesinden istihbarat toplayabildiği ve araçların bu veri noktalarından "sadece birisi" olduğu ifade edilirken, plaka ve yol kamerası kayıtlarıyla birlikte siber istihbarat firmalarının verileri "toplamakla kalmayıp birleştirildiği" vurgulanıyor.