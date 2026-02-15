İsrail’den Batı Şeria’da skandal karar! Filistin topraklarını “devlet mülkü” ilan eden teklif kabul edildi

Haberde dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise katil İsrail'in Batı Şeria'daki toprak kayıt sürecini 1967'de durdurmuş olması.

İsrail hükümetinin bu adımı onaylaması, Batı Şeria'da Filistinlilere ait arazilerin İsrail kontrolüne geçirilmesini kolaylaştıracak yeni bir süreç olarak görülüyor.

İsrail'in kamu yayıncısı KAN'ın haberine göre skandal teklif, aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Adalet Bakanı Yariv Levin ve Savunma Bakanı Israel Katz tarafından hazırlandı.

İsrail basınına yansıyan karar, uluslararası hukuku hiçe sayan işgal politikalarının hız kesmeden sürdüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Siyonistler, İsrail işgal güçleri eşliğinde Batı Şeria'yı gasp ediyor. (REUTERS)

Filistin topraklarının büyük bir kısmının resmi kaydının bulunmaması, kayıt sürecinin uzun ve karmaşık olması nedeniyle zaten ciddi bir sorun teşkil ederken; İsrail'in bu süreci yıllar önce durdurması, bugün atılan adımın "hukuki boşluk" üzerinden bir gasp planı olduğu yorumlarını beraberinde getirdi.

TOPRAK GASPINA YENİ KILIF: "DEVLET MÜLKÜ" BAHANESİ

Uzmanlara göre İsrail'in "devlet mülkü" adı altında yapacağı bu tescil işlemi, Batı Şeria'daki Filistin varlığını zayıflatmayı ve yeni yerleşim planlarının önünü açmayı hedefliyor.