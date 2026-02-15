İsrail’den Batı Şeria’da skandal karar! Filistin topraklarını “devlet mülkü” ilan eden teklif kabul edildi
Katil İsrail hükümeti, işgal altındaki Batı Şeria’da geniş arazilerin “devlet mülkü” olarak tescil edilmesini öngören teklifi onayladı. 1967’den bu yana ilk kez atılan bu adım, Filistin topraklarının sistematik şekilde gasp edilmesinin yeni bir aşaması olarak değerlendiriliyor.
İsrail basınına yansıyan karar, uluslararası hukuku hiçe sayan işgal politikalarının hız kesmeden sürdüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.
TEKLİF AŞIRI SAĞCI İSİMLERDEN GELDİ
İsrail'in kamu yayıncısı KAN'ın haberine göre skandal teklif, aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Adalet Bakanı Yariv Levin ve Savunma Bakanı Israel Katz tarafından hazırlandı.
İsrail hükümetinin bu adımı onaylaması, Batı Şeria'da Filistinlilere ait arazilerin İsrail kontrolüne geçirilmesini kolaylaştıracak yeni bir süreç olarak görülüyor.
1967'DEN BU YANA İLK KEZ… İŞGAL RESMİLEŞTİRİLİYOR
Haberde dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise katil İsrail'in Batı Şeria'daki toprak kayıt sürecini 1967'de durdurmuş olması.
Filistin topraklarının büyük bir kısmının resmi kaydının bulunmaması, kayıt sürecinin uzun ve karmaşık olması nedeniyle zaten ciddi bir sorun teşkil ederken; İsrail'in bu süreci yıllar önce durdurması, bugün atılan adımın "hukuki boşluk" üzerinden bir gasp planı olduğu yorumlarını beraberinde getirdi.
TOPRAK GASPINA YENİ KILIF: "DEVLET MÜLKÜ" BAHANESİ
Uzmanlara göre İsrail'in "devlet mülkü" adı altında yapacağı bu tescil işlemi, Batı Şeria'daki Filistin varlığını zayıflatmayı ve yeni yerleşim planlarının önünü açmayı hedefliyor.
Kararın, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimci politikalarına hız kazandıracağı ve Filistinlilerin yaşadığı bölgelerde yeni gerilimleri tetikleyeceği belirtiliyor.
ULUSLARARASI HUKUKA MEYDAN OKUMA
İsrail'in işgal altındaki bölgelerde mülkiyet düzenlemeleri yapması ve Filistin arazilerini "devlet mülkü" ilan etmesi, uluslararası hukuk açısından da tartışmalı bir adım olarak öne çıkıyor.
Kararın, İsrail'in yıllardır uyguladığı işgal politikalarını daha da derinleştireceği ve Batı Şeria'daki fiili ilhak sürecini hızlandıracağı ifade ediliyor.