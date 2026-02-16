İsrail’in yeni hedefi Afrika mı? Somaliland üzerinden kritik boğaz planı!

Giriş Tarihi: 16 Şubat 2026 17:10 ahaber.com.tr Haber Merkezi

A Haber ekranlarında yayınlanan programda, dünyanın gözünü çevirdiği yeni kriz hattı masaya yatırıldı. Merve Tepe'nin sunumuyla ekrana gelen yayında, A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, Afrika Boynuzu ve Kızıldeniz hattında büyüyen tehlikeye dikkat çekerek çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Sali'ye göre dünya, Suriye-Ukrayna-Tayvan gibi gündemlere odaklanmışken, Somali-Sudan-Yemen-Cibuti hattı adım adım "yeni büyük çatışma bölgesi" haline getiriliyor. "BURASI DÜNYANIN YENİ ÇATIŞMA ALANI: BABÜLMENDEP-KIZILDENİZ-ADEN HATTI" Programda harita üzerinden konuşan A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, küresel güçlerin yeni menzilini açık şekilde tarif etti. Sali, "Gözler hep Suriye, Irak, İran, Tayvan, Ukrayna derken dünya yeni bir çatışma bölgesi için saf alıyor." diyerek şu kritik noktaya işaret etti: Babülmendep Boğazı, Kızıldeniz ve Aden Körfezi… Bu hattın yalnızca coğrafi bir geçiş güzergâhı olmadığını vurgulayan Sali, bölgenin hem ticaret hem de enerji taşımacılığı açısından dünyanın en kritik kapısı olduğunu söyledi. KIZILDENİZ'DE BÜYÜK SAVAŞ ALARMI! SÜVEYŞ VURGUSU: "AKDENİZ İLE HİNT OKYANUSU ARASINDAKİ HAYATİ DAMAR!" Orhan Sali'ye göre yaşananların arkasındaki sebep aslında son derece açık: Süveyş Kanalı'na uzanan ticaret ve enerji hattını kontrol etme mücadelesi. Sali, "Bu çok karışık gibi görünse de aslında çok basit. Burayı kontrol eden bir nevi bütün dünyayı kontrol eder." ifadelerini kullanarak, küresel güçlerin neden bu bölgede toplandığını net şekilde anlattı. "DÜNYANIN BÜTÜN BAYRAKLARI BURADA!": ABD, ÇİN, RUSYA, FRANSA AYNI HATTA Merve Tepe'nin "Haritaya bakınca ticaret yollarının kilit noktalarda olduğu görülüyor" sözleri üzerine Orhan Sali, bölgede adeta bir güç yığılması yaşandığını söyledi. Sali, Cibuti'ye dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Amerika, Çin, Rusya, Fransa… Dünyanın bütün ülkeleri burada kendine yer arıyor." Bu yoğunlaşmanın sebebi ise açık: Her ülkenin ticaret gemileri bu hattan geçiyor ve stratejik deniz üstünlüğü burada kuruluyor.

SOMALİ'DE TÜRKİYE GERÇEĞİ: "ÇOK GÜÇLÜYÜZ, MİSYONUMUZ ÇOK KUVVETLİ" Programda Somali özelinde Türkiye'nin bölgedeki etkisine ayrı bir parantez açıldı. Merve Tepe, enerji alanındaki Türkiye hamlelerini hatırlatarak Somali'deki iş birliğinin önemini vurgularken, Orhan Sali Türkiye'nin Somali'deki varlığını şu sözlerle anlattı: Türkiye'nin Somali ile ikili ilişkileri çok güçlü

Somali'de Türk askeri üssü bulunuyor

Türkiye'nin Mogadişu'daki büyükelçilik binası dünyanın en büyükleri arasında Sali'ye göre Türkiye, Somali'de "güç artırırken" bunu Somali yönetimi ve Somali halkıyla iş birliği içinde yürütüyor. İSRAİL İDDİASI: "SOMALİLAND HAMLESİYLE BABÜLMENDEP'İ HEDEF ALIYORLAR" Orhan Sali'nin açıklamalarında en dikkat çeken başlıklardan biri ise İsrail'in bölgede yürüttüğü strateji oldu. Sali, İsrail'in "Somaliland" üzerinden yeni bir hamle geliştirdiğini ifade ederek şunları söyledi: "İsrail burada Somaliland diye bir ülkeyi tanıdı… sözde ülkeyi tanıdı diyelim." Bu hamlenin asıl hedefinin ise Babülmendep Boğazı olduğunu vurgulayan Sali, İsrail'in hem boğaz hattında hem Yemen açıklarında kontrol alanı oluşturmak istediğini belirtti.

YEMEN'DE KARMAŞIK DENKLEM: HUSİLER, BAE DESTEKLİ GÜÇLER VE SUUDİ ARABİSTAN Merve Tepe'nin "Kilit nokta nedir?" sorusunu yanıtlayan Orhan Sali, Yemen'i örnek göstererek bölgedeki çok parçalı yapıya dikkat çekti. Sali'ye göre Yemen şu anda farklı aktörlerin mücadele sahası: İran destekli Husiler

BAE'nin desteklediği güçler

Suudi Arabistan destekli merkezi Yemen yönetimi Bu tabloyu "küçük bir alanda dünyanın bütün bayraklarının bulunması" şeklinde tanımlayan Sali, çatışmanın artık vekil güçlerden çıkıp doğrudan devletlerin hesaplaşmasına dönüştüğünü ifade etti. ABD GÖVDE GÖSTERİSİ: "UÇAK GEMİSİYLE YÜZER KARA PARÇASI GİBİ BURADA!" Programda ABD'nin bölgedeki askeri varlığı da gündeme geldi. Orhan Sali, ABD'nin yalnızca üslerle değil, donanmasıyla da mesaj verdiğini belirterek dikkat çeken şu ifadeleri kullandı: "Amerika burada adeta yüzer bir kara parçası… Uçak gemisi Abraham Lincoln var. Trump ikinci uçak gemisi Ford'u gönderebilirim diyor." Sali ayrıca ABD'nin bölgedeki geniş üs ağını hatırlattı: Kuveyt

Katar

Suudi Arabistan

Birleşik Arap Emirlikleri Bu tabloya göre ABD, "Ben buradayım ve çok güçlüyüm" mesajı veriyor.

MERVE TEPE SORDU: "NE PAYLAŞMAK İSTİYORLAR?" ORHAN SALİ YANITLADI: ENERJİ! Merve Tepe'nin, "Burada enerji mi, maden mi, ticaret mi?" sorusuna Orhan Sali net bir cevap verdi: "Enerji. Buradaki savaş enerji üzerine ve nakil hatları üzerine." Sali, bölgede sadece petrol değil, doğalgaz ve LNG taşımacılığı dahil tüm küresel ticaretin kalbinin attığını belirterek, bu hattın kontrolünün dünya siyasetine yön verdiğini söyledi. SUDAN ALARMI: "BÖLGENİN KADERİNİ SUDAN BELİRLEYECEK!" Programda asıl kritik başlık ise Sudan oldu. Orhan Sali, Sudan'ı "kilit ülke" olarak tanımladı ve Sudan'daki gelişmelerin tüm bölgenin geleceğini belirleyeceğini vurguladı. Sali'ye göre Ankara ile Sudan yönetimi arasında ilişkiler güçlü ve Türkiye, Sudan'ın istikrarına destek veriyor. Sali, Sudan yönetiminin başındaki isme dikkat çekti: Abdülfettah Burhan yönetimi ile Ankara'nın ilişkileri çok iyi.