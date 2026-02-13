CANLI YAYIN
Portekiz’den çocuklara sosyal medya kısıtlaması! 13 yaş altına yasak yolda

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Portekiz Parlamentosu, çocukların sosyal medya kullanımını sınırlandıran yasa tasarısını kabul ederek komisyona sevk etti. Düzenlemeye göre 13 yaş altına tam yasak getirilirken, 13-16 yaş arası için ebeveyn ya da öğretmen izni ve dijital yaş doğrulaması zorunlu olacak.

Portekiz'de çocukların sosyal medya kullanımına yönelik dikkat çeken bir adım atıldı.

İktidardaki Sosyal Demokrat Parti (PSD) tarafından hazırlanan yasa tasarısı, parlamentoda yapılan oylamada kabul edilerek ayrıntılı görüşülmek üzere komisyona gönderildi.

13 YAŞ ALTINA TAM YASAK

Tasarıya göre 13 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağları ve benzeri dijital platformlara erişimi tamamen yasaklanacak. 13-16 yaş grubundaki çocuklar ise ancak ebeveyn ya da sınıf öğretmeni izniyle sosyal medya hesabı açabilecek.

Bu yaş grubundaki kullanıcılar için ayrıca dijital yaş doğrulama sistemi uygulanacak.

"Dijital anahtar" olarak tanımlanan sistemle, çocukların yaş bilgilerinin doğrulanması zorunlu hale getirilecek.

MECLİSTE TAM DESTEK

Tasarı, parlamentodaki oylamada Sosyalist Parti (PS), PAN ve Halk İçin Birlikte (JPP) partilerinin desteğiyle kabul edildi. Hükümet ortaklarından Hristiyan Demokratlar (CDS-PP) ile Yeşil Parti, Özgür, Sol Blok ve bir PS milletvekili çekimser oy kullandı. Ana muhalefetteki Chega ve Liberal Girişim (IL) ise tasarıya karşı çıktı.

Komisyondaki değerlendirme sürecinin ardından tasarının yeniden genel kurula gelerek nihai oylamadan geçmesi bekleniyor.

KURALLARA UYMAYANLARA REKOR CEZA

Düzenleme yalnızca kullanıcıları değil, sosyal medya şirketlerini de kapsıyor. Tasarıya göre kurallara uymayan platformlara 2 milyon avroya kadar para cezası uygulanabilecek. Yeni düzenlemenin yasalaşması halinde, Portekiz çocukların dijital güvenliğini artırmaya yönelik Avrupa'daki en katı uygulamalardan birini hayata geçirmiş olacak.

