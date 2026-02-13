Portekiz’den çocuklara sosyal medya kısıtlaması! 13 yaş altına yasak yolda

Portekiz Parlamentosu, çocukların sosyal medya kullanımını sınırlandıran yasa tasarısını kabul ederek komisyona sevk etti. Düzenlemeye göre 13 yaş altına tam yasak getirilirken, 13-16 yaş arası için ebeveyn ya da öğretmen izni ve dijital yaş doğrulaması zorunlu olacak.

Portekiz'de çocukların sosyal medya kullanımına yönelik dikkat çeken bir adım atıldı.

İktidardaki Sosyal Demokrat Parti (PSD) tarafından hazırlanan yasa tasarısı, parlamentoda yapılan oylamada kabul edilerek ayrıntılı görüşülmek üzere komisyona gönderildi.

13 YAŞ ALTINA TAM YASAK Tasarıya göre 13 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağları ve benzeri dijital platformlara erişimi tamamen yasaklanacak. 13-16 yaş grubundaki çocuklar ise ancak ebeveyn ya da sınıf öğretmeni izniyle sosyal medya hesabı açabilecek.

Bu yaş grubundaki kullanıcılar için ayrıca dijital yaş doğrulama sistemi uygulanacak.