Macron’dan ABD’ye dijital savaş uyarısı! “Sosyal medya üzerinden Avrupa’ya saldıracaklar”

Giriş Tarihi: 11 Şubat 2026 09:33

Financial Times'ın özel haberine göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği ile ABD arasındaki gerilimin özellikle sosyal medya ve dijital düzenlemeler üzerinden yeniden tırmanacağını söyledi. Macron, Washington'un önümüzdeki aylarda Avrupa'yı hedef alacağını savunarak, "ABD dijital düzenleme konusunda bize saldıracak" dedi.

Macron, Financial Times ve diğer Avrupa medya kuruluşlarına verdiği röportajda, AB'nin Dijital Hizmetler Yasası (DSA) nedeniyle ABD ile yeni bir cephede karşı karşıya kalacağını öne sürdü. Macron'a göre Washington, AB'nin sosyal medya platformlarına yönelik denetim hamlelerini "ekonomik savaş" gerekçesiyle hedef alacak. ABD İLE AB ARASINDA SOSYAL MEDYA GERİLİMİ "ABD önümüzdeki aylarda, bu kesin, dijital düzenleme konusunda bize saldıracak" diyen Macron, bu sürecin yalnızca ticaret değil, Avrupa egemenliği açısından da belirleyici olacağını vurguladı. Macron'un bu çıkışı, sosyal medya devlerine yönelik AB baskısının artık sadece teknoloji tartışması değil, doğrudan jeopolitik bir güç mücadelesine dönüştüğünü gösterdi.

"DSA'YI UYGULARSAK ABD GÜMRÜK TARİFESİYLE KARŞILIK VEREBİLİR" Financial Times'ın haberine göre Macron, ABD'nin Avrupa'ya karşı gümrük tarifeleriyle misilleme yapabileceğini dile getirdi. Macron'a göre Trump yönetimi, AB'nin sosyal medya platformlarını kontrol altına almak için DSA'yı devreye sokmasını "düşmanca bir hamle" olarak değerlendirebilir. Bu açıklamalar, Avrupa'nın teknoloji düzenlemeleri yüzünden ABD ile açık bir ticaret savaşına sürüklenebileceği endişesini artırdı. Macron'un mesajı netti: Avrupa Birliği, dijital alanda geri adım atarsa yalnızca yasalarını değil, bağımsızlığını da kaybeder.

ÇOCUKLARA SOSYAL MEDYA YASAĞI YENİ KRİZİ ATEŞLEYEBİLİR Macron ayrıca Fransa ve İspanya gibi bazı AB ülkelerinin çocukları sosyal medyadan uzak tutmaya yönelik hazırlıklarının da Washington ile yeni bir gerilim başlığı olacağını belirtti. Financial Times'ın aktardığına göre Macron, çocukların sosyal medya kullanımına sınırlama getirilmesinin Avrupa açısından bir "egemenlik testi" olacağını söyledi.

Macron bu konuda, "Avrupalıların çocuklarımızın beyinlerinin satılık olmadığını söylemesi egemenliktir" ifadelerini kullandı. Bu çıkış, sosyal medya platformlarının çocuklar üzerindeki etkisine yönelik tartışmaların artık sadece toplumsal değil, uluslararası kriz başlığı haline geldiğini ortaya koydu.