CANLI YAYIN

Sosyal medya devlerine "Macron" resti: Ya uyacaksınız ya gideceksiniz

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Sosyal medya devlerine "Macron" resti: Ya uyacaksınız ya gideceksiniz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya platformlarının kontrolsüz gücüne karşı adeta savaş ilan etti. "Pandora’nın kutusu açıldı" diyerek tehlikenin boyutuna dikkat çeken Macron, bot hesapların yasaklanmasından algoritmaların şeffaflığına kadar devrim niteliğinde radikal adımlar atılacağını duyurdu. Demokrasinin DNA'sını koruma vurgusu yapan Fransız lider, kurallara uymayan platformların tamamen engelleneceği restini çekti.

Sosyal medya platformlarının kontrolsüz gücü tartışılırken, dijital mecralar artık yalnızca iletişim aracı değil, kamuoyunu yönlendiren küresel aktörler haline geldi.

MANİPÜLASYON KAMPANYALARI VE ALGORİTMANIN ETKİLERİ...
Özellikle sahte hesaplar üzerinden yürütülen manipülasyon kampanyaları ve algoritmaların hangi içerikleri öne çıkardığına dair belirsizlik, demokratik süreçler açısından ciddi riskler barındırıyor. Artan eleştiriler, sosyal medya şirketlerinin daha sıkı denetim ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde yeniden düzenlenmesi gerektiği yönündeki tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

KÜRESEL ÇETELERE FRANSIZ TOKADI! MACRON SOSYAL MEDYA İÇİN DÜĞMEYE BASTI

Emmanuel Macron, sosyal medya platformlarına yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Demokrasinin korunması için daha sert düzenlemeler gerektiğini vurgulayan Macron, bot hesapların tamamen engellenmesini, algoritmaların şeffaflaştırılmasını ve kurallara uymayan platformlara karşı yaptırım uygulanmasını istedi.

NEFRET SÖYLEMİ VE DEMOKRASİ VURGUSU

Sosyal medyanın mevcut yapısının demokratik değerleri aşındırdığını ifade eden Macron, "Demokrasimizin DNA'sını korumak için sosyal medyanın düzenlenmesinde daha ileri gitmemiz gerekiyor. Çünkü aynı zamanda Pandora'nın kutusunu açıyoruz ve bu platformlarda ve sosyal medyada çok fazla nefret söylemine izin veriyoruz. Çok zayıf ve çok safız" sözleriyle özeleştiride bulundu.

FOTOĞRAF: AAFOTOĞRAF: AA

BOT HESAPLARA VE YAPAY ZEKAYA GEÇİT YOK

Dijital dünyada manipülasyonun önüne geçmek için tek hesap dönemini işaret eden Macron, "Bu platformlardan ilk olarak botları tamamen engellemelerini istemeliyiz. Tek bir kişi için tek bir hesap olduğundan emin olmalıyız. Eğer bu bir yapay zekâ sistemi ise, eğer büyük bir organizasyon tarafından satın alınmış ve organize edilmişse, basitçe yasaklanmalıdır" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF: AAFOTOĞRAF: AA

ALGORİTMALARDA ŞEFFAFLIK DÖNEMİ

Platformların arka planda yürüttüğü operasyonların açık hale gelmesi gerektiğini savunan Macron, "Algoritmanın şeffaflığına ihtiyacımız var. Biz bir demokrasiyiz. IP adresini istemiyoruz, ancak demokrasimizin bir parçası olan şeffaflığı istiyoruz. Bu platformlar toplumsal düzenimize ve kurallarımıza uymadıklarında sorumluluk taşımaları gerekiyor" şeklinde konuştu.

FOTOĞRAF: AAFOTOĞRAF: AA

UYMAYANLARA KAPATMA TEHDİDİ

Hukuki süreçlerin ve yaptırımların sertleşeceğinin sinyalini veren Macron, "Bunu yapabilmemiz için kurallarımıza ve düzenlemelerimize açıkça uymamaya karar verenlere karşı dava açma konusunda daha ileri gitmemiz gerekiyor. Uymayı reddedenlerin tamamını engellemeliyiz" diyerek kurallara direnen teknoloji devlerine kapıyı gösterdi.

YENİ EĞİTİM YILINDA YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

Fransa'da Ulusal Meclis, 15 yaşından küçüklerin sosyal medya platformlarına erişimini yasaklamaya yönelik yasa tasarısını kabul etti. Tasarının, gelecek haftalarda Parlamento'nun üst kanadı Senato'da görüşülmesi bekleniyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da desteklediği yasa tasarısının eylülde, yeni öğretim yılında yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

Dijital ortamda geçirilen süre her geçen gün toplum genelinde giderek artıyor ve çevrim içi platformlarda algı manipülasyonu, dezenformasyon, nefret söylemleri, kişisel verilerin ihlaliyle dolandırıcılık gibi suçlar daha sık meydana geliyor. Avrupa Birliği (AB) ve üye ülkeler, internet ortamında kontrolsüz şekilde vakit geçirilmesi nedeniyle çocuk ve gençler için sosyal medya kısıtlaması getirmeye yönelik çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda Fransa, 15 yaşından küçüklere sosyal medya yasağını gündeme getiren ilk ülkelerden olmuştu.

Portekiz’den çocuklara sosyal medya kısıtlamasıPortekiz’den çocuklara sosyal medya kısıtlaması PORTEKİZ'DEN ÇOCUKLARA SOSYAL MEDYA KISITLAMASI
Sosyal medyada LGBT tehlikesi!Sosyal medyada LGBT tehlikesi! SOSYAL MEDYADA LGBT TEHLİKESİ!
Avrupa ile ABD arasındaki makas açılıyorAvrupa ile ABD arasındaki makas açılıyor AVRUPA İLE ABD ARASINDAKİ MAKAS AÇILIYOR

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın