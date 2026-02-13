Sosyal medya devlerine "Macron" resti: Ya uyacaksınız ya gideceksiniz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya platformlarının kontrolsüz gücüne karşı adeta savaş ilan etti. "Pandora’nın kutusu açıldı" diyerek tehlikenin boyutuna dikkat çeken Macron, bot hesapların yasaklanmasından algoritmaların şeffaflığına kadar devrim niteliğinde radikal adımlar atılacağını duyurdu. Demokrasinin DNA'sını koruma vurgusu yapan Fransız lider, kurallara uymayan platformların tamamen engelleneceği restini çekti.

Sosyal medya platformlarının kontrolsüz gücü tartışılırken, dijital mecralar artık yalnızca iletişim aracı değil, kamuoyunu yönlendiren küresel aktörler haline geldi. MANİPÜLASYON KAMPANYALARI VE ALGORİTMANIN ETKİLERİ...

Özellikle sahte hesaplar üzerinden yürütülen manipülasyon kampanyaları ve algoritmaların hangi içerikleri öne çıkardığına dair belirsizlik, demokratik süreçler açısından ciddi riskler barındırıyor. Artan eleştiriler, sosyal medya şirketlerinin daha sıkı denetim ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde yeniden düzenlenmesi gerektiği yönündeki tartışmaları yeniden gündeme getirdi. KÜRESEL ÇETELERE FRANSIZ TOKADI! MACRON SOSYAL MEDYA İÇİN DÜĞMEYE BASTI Emmanuel Macron, sosyal medya platformlarına yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Demokrasinin korunması için daha sert düzenlemeler gerektiğini vurgulayan Macron, bot hesapların tamamen engellenmesini, algoritmaların şeffaflaştırılmasını ve kurallara uymayan platformlara karşı yaptırım uygulanmasını istedi. NEFRET SÖYLEMİ VE DEMOKRASİ VURGUSU Sosyal medyanın mevcut yapısının demokratik değerleri aşındırdığını ifade eden Macron, "Demokrasimizin DNA'sını korumak için sosyal medyanın düzenlenmesinde daha ileri gitmemiz gerekiyor. Çünkü aynı zamanda Pandora'nın kutusunu açıyoruz ve bu platformlarda ve sosyal medyada çok fazla nefret söylemine izin veriyoruz. Çok zayıf ve çok safız" sözleriyle özeleştiride bulundu.

FOTOĞRAF: AA BOT HESAPLARA VE YAPAY ZEKAYA GEÇİT YOK Dijital dünyada manipülasyonun önüne geçmek için tek hesap dönemini işaret eden Macron, "Bu platformlardan ilk olarak botları tamamen engellemelerini istemeliyiz. Tek bir kişi için tek bir hesap olduğundan emin olmalıyız. Eğer bu bir yapay zekâ sistemi ise, eğer büyük bir organizasyon tarafından satın alınmış ve organize edilmişse, basitçe yasaklanmalıdır" ifadelerini kullandı.