Sosyal medya devlerine Macron resti: Uygulamaları engellemeliyiz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya platformlarının kontrolsüz gücüne karşı adeta savaş ilan etti. "Pandora’nın kutusu açıldı" diyerek tehlikenin boyutuna dikkat çeken Macron, bot hesapların yasaklanmasından algoritmaların şeffaflığına kadar devrim niteliğinde radikal adımlar atılacağını duyurdu. Demokrasinin DNA'sını koruma vurgusu yapan Fransız lider, kurallara uymayan platformların tamamen engelleneceği restini çekti.

Emmanuel Macron, sosyal medya platformlarına yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Demokrasinin korunması için daha sert düzenlemeler gerektiğini vurgulayan Macron, bot hesapların tamamen engellenmesini, algoritmaların şeffaflaştırılmasını ve kurallara uymayan platformlara karşı yaptırım uygulanmasını istedi.

NEFRET SÖYLEMİ VE DEMOKRASİ VURGUSU

Sosyal medyanın mevcut yapısının demokratik değerleri aşındırdığını ifade eden Macron, "Demokrasimizin DNA'sını korumak için sosyal medyanın düzenlenmesinde daha ileri gitmemiz gerekiyor. Çünkü aynı zamanda Pandora'nın kutusunu açıyoruz ve bu platformlarda ve sosyal medyada çok fazla nefret söylemine izin veriyoruz. Çok zayıf ve çok safız" sözleriyle özeleştiride bulundu.

BOT HESAPLARA VE YAPAY ZEKAYA GEÇİT YOK

Dijital dünyada manipülasyonun önüne geçmek için tek hesap dönemini işaret eden Macron, "Ve bu platformlardan ilk olarak botları tamamen engellemelerini istemeliyiz. Tek bir kişi için tek bir hesap olduğundan emin olmalıyız. Eğer bu bir yapay zekâ sistemi ise, eğer büyük bir organizasyon tarafından satın alınmış ve organize edilmişse, basitçe yasaklanmalıdır" ifadelerini kullandı.

ALGORİTMALARDA ŞEFFAFLIK DÖNEMİ

Platformların arka planda yürüttüğü operasyonların açık hale gelmesi gerektiğini savunan Macron, "Algoritmanın şeffaflığına ihtiyacımız var. Biz bir demokrasiyiz. IP adresini istemiyoruz, ancak demokrasimizin bir parçası olan şeffaflığı istiyoruz. Bu platformlar toplumsal düzenimize ve kurallarımıza uymadıklarında sorumluluk taşımaları gerekiyor" şeklinde konuştu.

UYMAYANLARA KAPATMA TEHDİDİ

Hukuki süreçlerin ve yaptırımların sertleşeceğinin sinyalini veren Macron, "Bunu yapabilmemiz için kurallarımıza ve düzenlemelerimize açıkça uymamaya karar verenlere karşı dava açma konusunda daha ileri gitmemiz gerekiyor. Uymayı reddedenlerin tamamını engellemeliyiz" diyerek kurallara direnen teknoloji devlerine kapıyı gösterdi.