Katil Netanyahu 1 yılda 7. kez Trump'ın kapısında | ABD Başkanı bile böyle korunmuyor! Dikkat çeken güvenlik önlemi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ziyareti öncesinde açıklamalarda bulunuyor. (DHA)

Bu tablo, görüşmenin arka planında "diplomasi" değil, adeta yeni bir savaş ihtimalinin pazarlığının yapıldığını düşündürüyor.

GAZZE MASASI: TRUMP'IN PLANI NETANYAHU'YLA ÇATIŞIYOR

Görüşmenin bir diğer kritik başlığı Gazze.

Trump'ın ateşkes ve yeniden inşa planı masada olsa da süreç tıkanmış durumda. Gazze'deki savaşın nasıl sona ereceği, İsrail'in geri çekilme adımları ve Hamas'ın silahsızlandırılması gibi maddeler hâlâ çözülebilmiş değil.

Bu noktada Netanyahu'nun Washington'a gelişinin, yalnızca İran değil, Gazze konusunda da ABD'den yeni bir siyasi kalkan ve destek koparma amacı taşıdığı yorumları yapılıyor.