Katil Netanyahu 1 yılda 7. kez Trump'ın kapısında | ABD Başkanı bile böyle korunmuyor! Dikkat çeken güvenlik önlemi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmek üzere 1 yıl içerisindeki 7. ziyaretini Washington'a gerçekleştiriyor. Netanyahu'nun, İran, Gazze ve Batı Şeria' konularını masaya yatırması beklenirken alınan güvenlik önlemleri dikkat çekti.

Gazze'de yürütülen soykırımın siyasi sorumlusu olarak dünya çapında büyük tepki çeken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Donald Trump'la görüşmek üzere geldiği Washington'da adeta "dokunulmaz" muamelesi gördü. Beyaz Saray'a doğru ilerleyen konvoy için alınan güvenlik önlemleri, ABD'de bugüne kadar görülen en sert protokoller arasında gösterilecek düzeye ulaştı.

Netanyahu'nun Beyaz Saray'a götürüldüğü dakikalarda Gizli Servis otoyolu tamamen trafiğe kapattı, başkent adeta kilitlendi. Güvenlik yalnızca karada değil, havada da üst seviyeye çıkarıldı. Konvoyun geçtiği güzergahta iki helikopterin sürekli devriye gezdiği görüldü.

Katil Netanyahu'yu taşıyan konvoy (X)Katil Netanyahu'yu taşıyan konvoy (X)

Ortaya çıkan manzara, "ABD Başkanı bile böyle korunmuyordur" yorumlarını beraberinde getirdi.

WASHINGTON'DA ALARM SEVİYESİ: OTOYOL KAPANDI, HELİKOPTERLER HAVALANDI

Netanyahu'nun gelişi, Washington'da olağan bir diplomatik ziyaret gibi değil; sanki kritik bir savaş senaryosu yaşanıyormuş gibi karşılandı. Otoyolun tamamen boşaltılması ve havadan sürekli gözetim sağlanması, ABD'nin Netanyahu'ya olabileceklere karşı ne kadar yüksek risk önlemi aldığını gözler önüne serdi.

Katil Netanyahu'yu taşıyan konvoy (X)Katil Netanyahu'yu taşıyan konvoy (X)

TRUMP'LA 1 YILDA 7. BULUŞMA: NETANYAHU NEDEN KOŞARAK GİTTİ?

Netanyahu, Trump'ın yeniden göreve gelmesinden bu yana Beyaz Saray'ın kapısını adeta aşındırıyor. Bu görüşme, ikilinin son 13 ayda gerçekleştirdiği yedinci temas olarak kayıtlara geçti.

Washington'daki temasın en kritik başlığı İran.

Netanyahu'nun amacı açık: ABD'nin İran'la yürüttüğü görüşmeleri yalnızca nükleer dosyayla sınırlı bırakmamak. Batılı kaynakların haberine göre İsrail yönetimi, anlaşmanın içine İran'ın balistik füze programını ve bölgedeki askeri etkisini de dahil ettirmek istiyor.

İSRAİL BAŞBAKANI KATİL NETANYAHU WASHİNGTON'DA

İRAN DOSYASI: NETANYAHU, TRUMP'I SERT ÇİZGİYE ÇEKMEYE ÇALIŞIYOR

İsrail tarafı, Washington'un İran'la "dar kapsamlı bir nükleer anlaşmaya" yönelmesinden endişeli. Çünkü İsrail'e göre böyle bir anlaşma, İran'ın, balistik füze kapasitesini yeniden toparlamasına, bölgedeki silahlı grupları desteklemeye devam etmesine, askeri etkisini artırmasına zemin hazırlayabilir.

Trump ise son günlerde İran'a açık tehditler savuruyor. ABD Başkanı, anlaşma sağlanmazsa "çok sert" bir adım atılabileceğini söyleyerek bölgeye ikinci bir uçak gemisi gücünün gönderilmesini değerlendirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ziyareti öncesinde açıklamalarda bulunuyor. (DHA)İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ziyareti öncesinde açıklamalarda bulunuyor. (DHA)

Bu tablo, görüşmenin arka planında "diplomasi" değil, adeta yeni bir savaş ihtimalinin pazarlığının yapıldığını düşündürüyor.

GAZZE MASASI: TRUMP'IN PLANI NETANYAHU'YLA ÇATIŞIYOR

Görüşmenin bir diğer kritik başlığı Gazze.

Trump'ın ateşkes ve yeniden inşa planı masada olsa da süreç tıkanmış durumda. Gazze'deki savaşın nasıl sona ereceği, İsrail'in geri çekilme adımları ve Hamas'ın silahsızlandırılması gibi maddeler hâlâ çözülebilmiş değil.

Bu noktada Netanyahu'nun Washington'a gelişinin, yalnızca İran değil, Gazze konusunda da ABD'den yeni bir siyasi kalkan ve destek koparma amacı taşıdığı yorumları yapılıyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (DHA)İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (DHA)

BATI ŞERİA HAMLESİ: NETANYAHU KRİZİ DERİNLEŞTİRİYOR

Netanyahu hükümeti Batı Şeria'da yerleşimcilerin toprak satın almasını kolaylaştıran adımları devreye sokarak yeni bir gerilim dalgasının fitilini ateşledi. Bu hamle uluslararası kamuoyunda "ilhakın önü açılıyor" eleştirilerine yol açtı.

Trump cephesi ise Batı Şeria'nın ilhakına karşı olduğunu dile getirerek Netanyahu'yla arasındaki çatlağın büyüyebileceğinin sinyalini verdi.

BEYAZ SARAY'DA GÖRÜŞME, SAHADA KAN: DÜNYA NEYİ İZLİYOR?

Sözde ateşkesin gölgesinde Gazze'de kan akmaya devam ederken, Netanyahu'nun Washington'da böylesine ağır güvenlik önlemleriyle Beyaz Saray'a taşınması sadece diplomatik bir görüntü değil; aynı zamanda politik bir mesaj olarak okunuyor.

Otoyolların kapatıldığı, helikopterlerin havada devriye gezdiği bu tablo, Netanyahu'nun ABD'de nasıl bir "dokunulmazlık zırhı" içinde hareket ettiğini ortaya koydu.

