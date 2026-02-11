Katil Netanyahu 1 yılda 7. kez Trump'ın kapısında | ABD Başkanı bile böyle korunmuyor! Dikkat çeken güvenlik önlemi
Katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmek üzere 1 yıl içerisindeki 7. ziyaretini Washington'a gerçekleştiriyor. Netanyahu'nun, İran, Gazze ve Batı Şeria' konularını masaya yatırması beklenirken alınan güvenlik önlemleri dikkat çekti.
Gazze'de yürütülen soykırımın siyasi sorumlusu olarak dünya çapında büyük tepki çeken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Donald Trump'la görüşmek üzere geldiği Washington'da adeta "dokunulmaz" muamelesi gördü. Beyaz Saray'a doğru ilerleyen konvoy için alınan güvenlik önlemleri, ABD'de bugüne kadar görülen en sert protokoller arasında gösterilecek düzeye ulaştı.
Netanyahu'nun Beyaz Saray'a götürüldüğü dakikalarda Gizli Servis otoyolu tamamen trafiğe kapattı, başkent adeta kilitlendi. Güvenlik yalnızca karada değil, havada da üst seviyeye çıkarıldı. Konvoyun geçtiği güzergahta iki helikopterin sürekli devriye gezdiği görüldü.
Ortaya çıkan manzara, "ABD Başkanı bile böyle korunmuyordur" yorumlarını beraberinde getirdi.
WASHINGTON'DA ALARM SEVİYESİ: OTOYOL KAPANDI, HELİKOPTERLER HAVALANDI
Netanyahu'nun gelişi, Washington'da olağan bir diplomatik ziyaret gibi değil; sanki kritik bir savaş senaryosu yaşanıyormuş gibi karşılandı. Otoyolun tamamen boşaltılması ve havadan sürekli gözetim sağlanması, ABD'nin Netanyahu'ya olabileceklere karşı ne kadar yüksek risk önlemi aldığını gözler önüne serdi.
TRUMP'LA 1 YILDA 7. BULUŞMA: NETANYAHU NEDEN KOŞARAK GİTTİ?
Netanyahu, Trump'ın yeniden göreve gelmesinden bu yana Beyaz Saray'ın kapısını adeta aşındırıyor. Bu görüşme, ikilinin son 13 ayda gerçekleştirdiği yedinci temas olarak kayıtlara geçti.
Washington'daki temasın en kritik başlığı İran.
Netanyahu'nun amacı açık: ABD'nin İran'la yürüttüğü görüşmeleri yalnızca nükleer dosyayla sınırlı bırakmamak. Batılı kaynakların haberine göre İsrail yönetimi, anlaşmanın içine İran'ın balistik füze programını ve bölgedeki askeri etkisini de dahil ettirmek istiyor.
İRAN DOSYASI: NETANYAHU, TRUMP'I SERT ÇİZGİYE ÇEKMEYE ÇALIŞIYOR
İsrail tarafı, Washington'un İran'la "dar kapsamlı bir nükleer anlaşmaya" yönelmesinden endişeli. Çünkü İsrail'e göre böyle bir anlaşma, İran'ın, balistik füze kapasitesini yeniden toparlamasına, bölgedeki silahlı grupları desteklemeye devam etmesine, askeri etkisini artırmasına zemin hazırlayabilir.
Trump ise son günlerde İran'a açık tehditler savuruyor. ABD Başkanı, anlaşma sağlanmazsa "çok sert" bir adım atılabileceğini söyleyerek bölgeye ikinci bir uçak gemisi gücünün gönderilmesini değerlendirdi.