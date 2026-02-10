İngiltere'de Epstein depremi! İngiliz Kral Charles, sapık kardeşi Andrew'a karşı polisle iş birliği yapacak

Epstein skandalı İngiliz Kraliyet Ailesi’ni yeniden sarstı. Eski Prens Andrew’un, hüküm giymiş cinsel suçlu Jeffrey Epstein’a gizli raporlar aktardığı ve işlediği insanlık suçları sonrası İngiliz polisi resmen devreye girdi. Buckingham Sarayı ise Kral Charles’ın, polis soruşturmasına destek vermeye hazır olduğunu duyurdu.

İngiltere'de kamuoyu yıllardır Jeffrey Epstein skandalının izlerini konuşurken, yeni belgeler kraliyet ailesi içinde deprem etkisi yarattı. İngiliz polisi, eski Prens Andrew Mountbatten-Windsor'un, gözden düşmüş ABD'li finansçı Jeffrey Epstein'a hassas içerikli raporlar aktarmış olabileceği yönündeki iddiaları incelemeye aldı.

Soruşturmayı yürüten birim olarak, Andrew'un geçmişte yaşadığı Windsor bölgesinden sorumlu Thames Valley Polisi öne çıktı. Polis, iddia edilen suç niteliğindeki eylemlere ilişkin kendilerine bir rapor ulaştığını doğruladı ve bilgilerin "prosedürlere uygun şekilde değerlendirildiğini" açıkladı.

BUCKINGHAM SARAYI'NDAN SERT MESAJ: "KRAL DERİN ENDİŞE DUYUYOR"

Skandalın büyümesi üzerine Buckingham Sarayı'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Saray, Kral Charles'ın kardeşi Andrew hakkında ortaya çıkan iddialar karşısında "derin endişe" duyduğunu açıkça ifade etti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kral, hem sözleriyle hem de eşi benzeri görülmemiş adımlarıyla, Bay Mountbatten-Windsor'un davranışlarına ilişkin ortaya çıkmaya devam eden iddialar karşısında derin endişesini açıkça ortaya koymuştur."

Buckingham Sarayı, polis kendilerine başvurması halinde iş birliğine açık olduklarını da duyurdu:

"Somut iddiaların yanıtlanması Bay Mountbatten-Windsor'a aittir. Ancak Thames Valley Polisi bize başvurursa, beklendiği üzere kendilerine destek vermeye hazırız."

PRENS WILLIAM DA SESSİZLİĞİNİ BOZDU: "YENİ İFŞAATLAR ENDİŞE VERİCİ"

Kriz yalnızca Kral Charles'ı değil, tahtın varisi Prens William'ı da harekete geçirdi.

William ve eşi Prenses Catherine'in yayımladığı kısa açıklamada, Andrew'un adı doğrudan anılmasa da, "ortaya çıkmaya devam eden ifşaatlardan derin endişe duyulduğu" belirtildi.

İngiliz basını, bu açıklamanın kraliyet ailesi içinde son derece sıra dışı olduğuna dikkat çekerek, Epstein belgelerinin Buckingham Sarayı'nda ciddi bir alarm yarattığını yazdı.

ANDREW'A "RESMî SIRLARI SIZDIRMA" SUÇLAMASI

Soruşturmanın merkezinde, Andrew ile Epstein arasında olduğu belirtilen e-postalar yer alıyor.

Monarşi karşıtı baskı grubu Republic'in lideri olan aktivist Graham Smith, polis raporunu kendisinin hazırladığını ve ABD makamlarının geçen ay yayımladığı Epstein belgeleri arasında bu e-postaların bulunduğunu açıkladı.

İddialara göre, Kasım 2010'da Andrew'un İngiltere adına "ticaret temsilcisi" olarak görev yaptığı dönemde Epstein'a bir Asya ziyaretine ilişkin raporlar gönderdiği ortaya çıktı.

Bu durum, "kamu görevinde usulsüzlük" ve "resmî sırların ihlali" gibi ağır suçlamaları gündeme taşıdı.

BBC: EPSTEİN'E YATIRIM FIRSATLARI BİLE İLETİLDİ

BBC'nin haberine göre Andrew'un Epstein'a yalnızca rapor göndermekle kalmadığı, aynı zamanda resmî ziyaretin ayrıntılarını ve daha sonra yatırım fırsatlarına dair bilgileri de paylaştığı ileri sürüldü.

BBC ayrıca, Andrew'un bu Asya ziyaretinde Epstein'in bazı iş ortaklarının da yanında bulunduğunu aktardı.

Bu bilgi, Andrew'un Epstein'i yalnızca "arkadaş çevresi" içinde tutmadığı, aynı zamanda resmî görevleriyle bağlantılı temaslarda da onunla yakın ilişki kurduğu iddialarını güçlendirdi.

RESMî KURALLAR AÇIK: TİCARET ELÇİLERİ GİZLİLİĞE UYMAK ZORUNDA

İngiliz kamu yayıncısı BBC, resmî yönergelere göre ticaret temsilcilerinin, resmî ziyaretler sırasında edindikleri hassas ticari ve siyasi bilgileri gizli tutmakla yükümlü olduğuna dikkat çekti.

Andrew'un 2001 yılından itibaren 10 yıl boyunca İngiltere'nin ticaret elçisi olarak görev yapması, iddiaları daha da kritik hale getiriyor.

"MANDELSON SKANDALINDAN FARKI YOK"

Graham Smith, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Andrew'u Thames Valley Polisine resmen bildirdiğini duyurdu:

"Andrew'u kamu görevinde usulsüzlük ve resmî sırların ihlali şüphesiyle polise bildirdim."

Smith ayrıca, İngiltere'de büyük yankı uyandıran Peter Mandelson skandalını hatırlatarak şu ifadeyi kullandı:

"Bu iddialarla Peter Mandelson'a yönelik iddialar arasında önemli bir fark göremiyorum."

Hatırlanacağı üzere Mandelson, ABD'deki görevinden geçen eylül ayında alınmış, Epstein ile mahkûmiyet sonrası ilişkisini sürdürdüğü ortaya çıkınca hükümet üzerinde büyük baskı oluşmuştu.

GİUFFRE'NİN ÖLÜMÜNDEN SONRA YENİ İDDİALAR PATLADI

Andrew'un Epstein bağlantısı yıllardır gündemde olsa da, kriz son aylarda yeniden büyüdü.

Virginia Giuffre, daha önce yaptığı açıklamalarda, Epstein tarafından Andrew'a üç kez cinsel ilişki için yönlendirildiğini iddia etmiş, bunların ikisinin kendisi 17 yaşındayken yaşandığını öne sürmüştü.

Giuffre geçen yıl hayatını kaybetti. Ancak İngiliz basınına göre ölümünden sonra yayımlanması beklenen anı kitabında Andrew'a dair yeni iddialar yer alıyor.

AFP'nin aktardığına göre bu gelişmelerin ardından Kral Charles, geçen yılın sonlarında kardeşi Andrew'un kraliyet unvanlarını ve onur payelerini elinden aldı.

YENİ MAĞDUR İDDİASI: "EPSTEİN BENİ 2010'DA İNGİLTERE'YE GÖNDERDİ"

Skandalı daha da büyüten bir başka gelişme ise geçen hafta yaşandı.

AFP'ye göre ikinci bir mağdur, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, Epstein'in kendisini de 2010 yılında İngiltere'ye gönderdiğini ve Andrew ile cinsel ilişkiye zorlandığını iddia etti.

Bu iddia, Andrew'un Epstein ağı içindeki rolünün daha geniş ve sistematik olabileceği yönündeki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

EPSTEİN 2019'DA CEZAEVİNDE ÖLMÜŞTÜ

Jeffrey Epstein, çocuk kaçakçılığı ve cinsel istismar ağı kurmakla suçlanmış, 2019 yılında cezaevinde yargılanmayı beklerken ölü bulunmuştu. Ölümü resmî kayıtlara intihar olarak geçmişti.

KRALİYET AİLESİ İÇİN EN BÜYÜK KRİZLERDEN BİRİ

Uzun yıllardır "kraliyet ailesinin en karanlık dosyası" olarak görülen Epstein bağlantıları, yeni belgelerle birlikte yeniden gündemin merkezine oturdu.

İngiliz basını, Charles'ın son dönemde katıldığı bazı etkinliklerde halk tarafından protesto edilmesini de bu krizle ilişkilendirirken, skandalın Prens William'ın Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği ilk resmî ziyareti bile gölgede bırakabileceği yorumları yapıldı.

GÖZLER ŞİMDİ POLİS SORUŞTURMASINDA

Buckingham Sarayı'nın "polise destek vermeye hazırız" açıklaması, İngiltere'de kraliyet ailesinin bu kez Andrew'u korumak yerine geri plana çekilmeyi tercih ettiği şeklinde yorumlandı.

Thames Valley Polisi'nin incelemesinin hangi aşamaya ulaşacağı ve Andrew hakkında resmî bir soruşturma açılıp açılmayacağı ise merak konusu.