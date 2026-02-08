Epstein’ın ifşaları İsrail’i mi vuruyor? A Haber’de çarpıcı analiz

Jeffrey Epstein dosyası, çocuk istismarı suçlamalarının çok ötesinde, küresel elitler, istihbarat servisleri ve sermaye çevrelerini kapsayan devletler üstü bir şantaj ve nüfuz mekanizmasını gözler önüne seriyor. A Haber'e konuyu değerlendiren uzman isimler, dosyanın yalnızca ahlaki bir suç zinciri değil, küresel siyaseti ve devlet kararlarını yönlendiren bir yapı olduğunu vurguladı. Peki Epstein'ın Mossad aracılığıyla İsrail bağlantısı ne düzeyde? İşte detaylar…

EPSTEİN'IN ARKASINDAKİ "GİZLİ EL": ROTHSCHİLD BAĞLANTISI

Epstein'ın sıradan bir finansçıdan küresel bir figüre dönüşme sürecini değerlendiren Araştırmacı – Yazar Murat Akan, "Epstein lise mezunu, ekonomi eğitimi almamış biri olmasına rağmen bir el tarafından Wall Street bankerleriyle tanıştırıldı. Asıl kritik nokta ise Ghislaine Maxwell'dir. Maxwell'i Epstein'la tanıştıran kişi Rothschildlerin gelini ve The Economist dergisinin ortağı Lynn Forester de Rothschild'dir. Bu ilişki ağını anlamadan Epstein Adası'nı ve devletler üstü yapıyı anlamak mümkün değildir" ifadelerini kullandı. Akan ayrıca, Maxwell'in babası Robert Maxwell'in küresel basındaki gücüne dikkat çekerek, bu ağın köklerinin çok daha derinlere uzandığını belirtti.