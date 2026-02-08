Epstein’ın ifşaları İsrail’i mi vuruyor? A Haber’de çarpıcı analiz
Sapkın baron Jeffrey Epstein dosyası, sadece bir sapkınlık hikayesi değil, devletleri hizaya getiren devasa bir istihbarat ve şantaj ağının itirafı niteliğinde. A Haber ekranlarında masaya yatırılan kirli ağda; Rothschild ailesinin Ghislaine Maxwell üzerinden kurduğu düzen, Mossad bağlantıları ve küresel sermaye oligarşisinin dünyayı nasıl bir "tuzak adasıyla" yönettiği tüm detaylarıyla deşifre edildi. Milyonlarca belgenin arkasındaki asıl amacın, küresel ölçekte bir kontrol mekanizması kurmak olduğu vurgulandı.
Jeffrey Epstein dosyası, çocuk istismarı suçlamalarının çok ötesinde, küresel elitler, istihbarat servisleri ve sermaye çevrelerini kapsayan devletler üstü bir şantaj ve nüfuz mekanizmasını gözler önüne seriyor. A Haber'e konuyu değerlendiren uzman isimler, dosyanın yalnızca ahlaki bir suç zinciri değil, küresel siyaseti ve devlet kararlarını yönlendiren bir yapı olduğunu vurguladı. Peki Epstein'ın Mossad aracılığıyla İsrail bağlantısı ne düzeyde? İşte detaylar…
EPSTEİN'IN ARKASINDAKİ "GİZLİ EL": ROTHSCHİLD BAĞLANTISI
Epstein'ın sıradan bir finansçıdan küresel bir figüre dönüşme sürecini değerlendiren Araştırmacı – Yazar Murat Akan, "Epstein lise mezunu, ekonomi eğitimi almamış biri olmasına rağmen bir el tarafından Wall Street bankerleriyle tanıştırıldı. Asıl kritik nokta ise Ghislaine Maxwell'dir. Maxwell'i Epstein'la tanıştıran kişi Rothschildlerin gelini ve The Economist dergisinin ortağı Lynn Forester de Rothschild'dir. Bu ilişki ağını anlamadan Epstein Adası'nı ve devletler üstü yapıyı anlamak mümkün değildir" ifadelerini kullandı. Akan ayrıca, Maxwell'in babası Robert Maxwell'in küresel basındaki gücüne dikkat çekerek, bu ağın köklerinin çok daha derinlere uzandığını belirtti.
MOSSAD VE ŞANTAJ ADASI: DEVLETLER NASIL ESİR ALINDI?
Dosyanın istihbarat boyutuna değinen Murat Akan, "Mossad bağlantısı esasen Robert Maxwell üzerinden ortaya çıkıyor. 1991'de şüpheli şekilde ölen Maxwell'in Kudüs'teki Zeytinlik Dağı'na gömülmesi tesadüf değildir; oraya yalnızca Siyonizm'e büyük hizmeti olanlar defnedilir. Epstein Adası; Hollywood yıldızları, devlet adamları, bürokratlar ve akademisyenler üzerinden kurulan bir tuzak alanıdır. Kamera kayıtlarıyla şantaj dosyaları oluşturulmuş, bu kişiler devletlerin karar alma süreçlerine yönlendirilmiştir" sözleriyle sistemin işleyişini aktardı. Akan, Bill Gates gibi isimlerin bu ağdaki varlığının meseleyi magazinden çıkarıp küresel bir şantaj operasyonu haline getirdiğini vurguladı.
ARZ-I MEVUD VE BÜYÜK İSRAİL HEDEFİ
Sistemin hukuki ve ideolojik boyutunu ele alan Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, "Bu yapı yalnızca sapkınlık değil, Arz-ı Mevud ve Büyük İsrail tezine hizmet eden bir şantaj sistemidir. Krallar, prensler, cumhurbaşkanları tuzağa düşürülmüş; ihaleler ve savunma sanayi projeleri bu şantajlarla yönlendirilmiştir. Pedofili gibi ağır suçlar kullanılarak oluşturulan bu kontrol mekanizması, dünya siyasetini dizayn etmek için kullanılmıştır" ifadelerini kullandı. Orallı, dosyada adı geçen isimlerin ve delillerin kapsamına rağmen adalet sisteminin yavaş işlemesinin korkutucu olduğunu dile getirdi.