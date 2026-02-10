Sapık Epstein'in sevgilisi "canavar" Ghislaine Maxwell Temsilciler Meclisi'nde: İfadesinde Trump'a çağrı

Denetim Komitesi Başkanı Comer, basına yaptığı açıklamada, Maxwell'in hiçbir şekilde dokunulmazlık veya affı hak etmediğini ifade etti. ABD Adalet Bakanlığı'nın Epstein dosyalarının karartılmayan versiyonlarını Kongre üyelerinin erişimine açmasının da çok olumlu bir gelişme olduğunu kaydeden Comer, Epstein kurbanları için adalet arayışlarının süreceğini söyledi.

"GHISLAINE MAXWELL BİR CANAVAR"



Komitenin Demokrat üyeleri de oturum sonrasında hayal kırıklıklarını bildirdi. Demokrat Kongre Üyesi Melanie Stansbury, Maxwell'in oturumu af pazarlığı fırsatı olarak kullandığını söyledi.



Komitenin önde gelen Demokrat üyelerinden Robert Garcia ise, Maxwell'in hiçbir soruya cevap vermediğini, tecavüzcü ve insan kaçakçılarının kimlikleri konusunda bilgi sağlamadığını söyleyerek, "Bu şekilde kimi koruyor?" dedi.

Demokrat Partili James Walkinshaw ise basın mensuplarına açıklamasında, "Ghislaine Maxwell bir canavar" ifadelerini kullandı. Walkinshaw, "Maxwell, Epstein'in işlediği suçlarda kolaylaştırıcı rol üstlendi. Epstein'e yardım ve yataklık etti ve işlediği suçlara bizzat dahil oldu. Kendisi, mağdurları ve hayatta kalanları tehdit eden ve onlara baskı uygulayan kişiydi" dedi.

Jasmine Crockett ise çalışma arkadaşlarıyla birlikte Epstein ile birlikte suç işleyenlerin kimliklerinin tespit edilmesi için mücadele edeceklerini söyledi. Crockett, "Size verecek bir haberim var Bayan Maxwell. Henüz işimiz bitmedi" ifadelerini kullandı.