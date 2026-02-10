Sapık Epstein'in sevgilisi "canavar" Ghislaine Maxwell Temsilciler Meclisi'nde: İfadesinde Trump'a çağrı
ABD'li cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein'in eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, ifadesi alınmak üzere düzenlenen Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi oturumuna katıldı. ABD Başkanı Donald Trump'a af çağrısında bulundu.
ABD Kongresi'nin en geniş yetkili ve en güçlü denetim organlarından biri olan Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve cezaevinde ölü bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein hakkındaki soruşturma çerçevesinde Epstein'in eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'i ifadeye çağırdı.
Cinsel istismar amaçlı insan kaçakçılığı suçundan hapiste bulunan 64 yaşındaki Maxwell, video bağlantısı yoluyla katıldığı oturumda sessiz kalma hakkını kullanarak, kendisine yöneltilen soruları cevapsız bıraktı.
OTURUM İÇİN AYLARCA ÇALIŞAN KONGRE ÜYELERİ HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI
Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi'nin Texas'taki bir cezaevinde bulunan Maxwell'in ifadesinin alınacağı bir oturum düzenlemek için aylarca çalışmasına rağmen sonuç hayal kırıklığı oldu.
Epstein'e kurbanları temin eden kişi olarak bilinen Maxwell'in uzaktan katıldığı Kongre oturumu, Maxwell'in soruları yanıtlamaması nedeniyle dakikalar içinde sona erdi.
Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi Başkanı James Comer, kısa süren oturumun ardından yaptığı açıklamada Maxwell'in beklendiği üzere Anayasa'nın beşinci maddesi çerçevesinde sessiz kalma hakkını kullandığını söyledi.
Cumhuriyetçi Partili Comer, "Açıkçası bu son derece hayal kırıklığı oldu. Ona Epstein'le birlikte işlediği suçlar hakkında sormak istediğimiz birçok soru vardı. Ayrıca muhtemel suç ortaklarıyla ilgili sorularımız da vardı. Amerikan halkı adına gerçeklere ulaşmayı ve mağdurlar için adaleti tesis etmeyi istiyoruz. Bu soruşturmanın amacı da tam olarak bu" ifadelerini kullandı.
TRUMP'TAN AF TALEBİNDE BULUNDU
Maxwell'in avukatı, Maxwell'in ABD Başkanı Donald Trump'ın af çıkarması halinde komite ile işbirliği yapmaya ve aynı zamanda Trump'ın "hiçbir yanlış eyleminin olmadığı" şeklinde ifade vermeye hazır olacağını duyurdu.