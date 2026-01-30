ABD Başkanı Trump Kevin Warsh'ı Fed başkanlığına aday gösterdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) başkanı adayı eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh oldu. Trump, "Federal Rezerv Sistemi Yönetim Kurulu Başkanı olarak Kevin Warsh'ı aday gösterdiğimi duyurmaktan memnuniyet duyuyorum" dedi.

Trump, Truth Social'da yaptığı paylaşımda, "Kevin Warsh'ı FEDERAL REZERV BAŞKANI olarak aday gösterdiğimi duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Kevin'ı uzun zamandır tanıyorum ve onun tarihe en BÜYÜK Fed Başkanlarından biri, belki de en iyisi olarak geçeceğinden hiç şüphem yok. Her şeyin ötesinde, o tam da bu rol için biçilmiş kaftan ve sizi asla hayal kırıklığına uğratmayacak. Tebrikler Kevin!"

Eski Morgan Stanley bankacısı ve eski Başkan George W. Bush'un ekonomi danışmanı olan Warsh, uzun zamandır başkanın adaylığı için önde gelen isimlerden biri olarak görülüyordu . 2006'dan 2011'e kadar Fed yönetim kurulunda görev yaptı ve bankanın tarihindeki en genç başkan oldu; ayrıca 2007-2008 mali krizi sırasında Wall Street ile olan bağlantısını sağladı.

Trump yönetiminin en üst düzey ekonomi görevleri için sürekli aday olan Warsh, 2017'de başkanın ilk Fed başkanlığı adaylığı için finalistler arasındaydı. Sonuçta mevcut Başkan Jerome Powell'a kaybetti ve Senato tarafından onaylanırsa onun yerini alacak.

Powell'ın görev süresi Mayıs ayında sona eriyor.