Trump'tan Fed Başkanı açıklaması: Adayımı cuma günü açıklayacağım

AA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melenia Trump'ın film galasında açıklamalarda bulundu. Trump Fed başkanlığına aday göstereceği adayına ilişkin "Kararımı Cuma günü açıklayacağım" dedi.

Trump, eşi Melania Trump adına çekilen "Melania" adlı filmin Kennedy Center'da düzenlenen gala gösterimine girerken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Fed başkanı adayını hangi gün duyuracağının sorulması üzerine Trump, bugünü kastederek "bugün (cuma) sabah" yanıtını verdi.

Trump'ın bu açıklaması, Beyaz Saray'da düzenlenen 2026 yılının ilk kabine toplantısında, Fed başkanlığına aday göstereceği ismi gelecek hafta açıklayacaklarını söylemesinden saatler sonra geldi.

Trump'ın Fed başkanlığı için aday gösterebileceği isimler arasında Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh ve varlık yönetim şirketi BlackRock'ta yöneticilik yapan Rick Rieder bulunuyor.

Mevcut Fed Başkanı Jerome Powell'ın görev süresi mayıs ayında sona eriyor.

