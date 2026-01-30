ABD-İran savaşında geri adım mı? Trump: Savaş gemilerimizi kullanmazsak harika olur

ABD Başkanı Donald Trump , İran 'ın nükleer silah programı ve göstericileri hedef almaması konusunda bir şeyler yapması gerektiğini belirterek, "Şu anda İran'a giden çok büyük ve çok güçlü gemilerimiz var. Onları kullanmak zorunda kalmasak çok iyi olurdu." dedi.

"İRAN İLE GÖRÜŞMEYİ PLANLIYORUM"

Trump, son birkaç gün içinde İran ile herhangi bir görüşme yapıp yapmadığı veya bunu planlayıp planlamadığı sorusuna, "Görüşme yaptım ve görüşmeyi planlıyorum." yanıtını verdi.

Tahran yönetimine "uyarıda" bulunan Trump, "Şu anda İran'a giden çok büyük ve çok güçlü gemilerimiz var. Onları kullanmak zorunda kalmasak çok iyi olurdu." diye konuştu.

ABD Başkanı sözlerine, "Onlara iki şey söyledim. Birincisi nükleer silah yok, ikincisi protestocuları öldürmeyi bırakın. Binlerce kişiyi öldürüyorlar. İki hafta önce 837 infazın durdurulmasını sağladım ama artık bir şeyler yapmaları gerekecek." diye devam etti.