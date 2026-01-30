Trump’tan İran’a gözdağı: Venezuela'daki filodan daha büyük bir filomuz yolda

ABD Başkanı Trump, "Şu anda İran’a doğru giden, hatta Venezuela’dakinden bile daha büyük olan devasa bir donanmamız, filomuz ya da ne derseniz deyin, yolda. İran’a daha fazla sayıda gemi gönderiyoruz ve umuyorum ki bir anlaşma yaparız. İran'a anlaşma için son tarih verdim.Sadece onlar biliyor " dedi.

Trump: "Şu anda İran'a doğru giden, hatta Venezuela'dakinden bile daha büyük olan devasa bir donanmamız, filomuz ya da ne derseniz deyin, yolda. İran'a daha fazla sayıda gemi gönderiyoruz ve umuyorum ki bir anlaşma yaparız. Eğer bir anlaşma yaparsak, bu iyi olur. Eğer bir anlaşma yapmazsak, neler olacağını göreceğiz. İran'a anlaşma için son tarih verdim.Sadece onlar biliyor." dedi.

