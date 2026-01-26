Katil İsrail duyurdu: Gazze'deki son rehine Ran Gvili'n cansız bedenine ulaşıldı

İşgal sözcüsü Avichay Adraee, "Ulusal Adli Tıp Merkezi'nin İsrail Polisi ve Askeri Hahamlık ile işbirliği içinde kimlik tespit sürecini tamamlamasının ardından, [askeri] temsilciler merhum Ran Gvili'nin ailesine cenazesinin defnedilmek üzere iade edildiğini bildirdi" dedi.

İsrail işgal güçleri, cesedini bulmak için düzenlenen operasyonun ardından Gazze 'de tutulan son esiri de kurtardığını açıkladı.

İsrailli siyonist rehine Ran Gvili (REUTERS)

Açıklamada, "Böylece Gazze Şeridi'nde tutulan tüm rehineler ülkelerine iade edildi" denildi.

NETANYAHU'YA KÖTÜ HABER

Siyonist basın, ABD'nin Refah Sınır Kapısı'nı açması için baskı yaptığı İsrail'in son esirin bulunmadığı bahanesiyle açmamak için Netanyahu hükümeti tarafından bahane olarak kullanıldığını yazmıştı.

Netanyahu'nun koalisyon hükümetindeki aşırı sağcı isimler, Refah Sınır Kapısı'nı açmaması yönünde baskı uyguluyor. Aksi takdirde aşırı sağcı bakanların hükümetten çekilerek koalisyonun çökmesine neden olacakları iddia edilmişti.

ATEŞKESE GÖRE ŞİMDİ NE OLACAK?

İsrailli tüm esirlerin geri dönmesinin ardından gözler, ateşkes anlaşmasında yer alan maddelerin uygulanmasına çevrildi. Gazze'den bildiren gazeteci Hind Khoudary'ye göre, bu aşamadan sonra İsrail'in daha önce "esirlerin tamamı geri dönmedi" gerekçesiyle ertelediği yükümlülükleri yerine getirmesi bekleniyor.

Ateşkes anlaşmasına göre öncelikli adımların başında Refah Sınır Kapısı'nın açılması geliyor. Kapının açılmasıyla birlikte, yeniden inşa için gerekli malzemelerin ve insani yardımların Gazze Şeridi'ne girişinin hızlanması öngörülüyor.

Anlaşmada ayrıca, İsrail güçlerinin Gazze çevresinde kontrol hattı olarak bilinen "Sarı Hat"tan çekilmesi yer alıyor. Bu çekilmenin, yerinden edilen Filistinlilerin evlerine ve yaşadıkları bölgelere erişiminin önünü açması bekleniyor.

İSRAİL BU SEFER ATEŞKESE UYACAK MI?

Ateşkesin ilk aşamasında, Gazze'ye günde 600 yardım kamyonunun girişine izin verilmesi taahhüt edilmişti. Ancak sahadaki uygulamada bu sayının günlük ortalama yaklaşık 230 kamyonla sınırlı kaldığı belirtiliyor. Filistin tarafı, esirlerin tamamının geri dönmesiyle birlikte bu maddenin eksiksiz uygulanmasını talep ediyor.

Sahadaki beklenti, ateşkesin bundan sonraki aşamasında sınır geçişlerinin açılması, insani yardım akışının artırılması ve askeri çekilme başlıklarında somut adımlar atılıp atılmayacağının netleşmesi yönünde.