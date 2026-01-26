Ankara'da Gazze görüşmesi! Bakan Fidan Hamas yetkilileri ile bir araya geldi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Hamas Siyasi Büro üyeleri ile Ankara’da bir araya geldi. Görüşmede Gazze Barış Planı’nın ikinci aşaması ele alındı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın Hamas heyetiyle görüşmesinde, Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasıyla ilgili gelişmeler, Gazze'deki insani durum ve diğer bölgesel meseleler ele alındı.
Fidan, Türkiye'nin, Gazzelilerin haklarını savunmaya yönelik olarak Barış Kurulu başta olmak üzere çeşitli platformlarda yürüttüğü diplomatik faaliyetlere ilişkin bilgi verdi.
Bakan Fidan, ihtiyaç duyulan insani yardımın, Gazze'ye ulaştırılması için Türkiye'nin çabalarının kararlı biçimde sürdürüleceğini belirtti.