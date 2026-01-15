Beyaz Saray’dan İran mesajı: Sivil ölümlerinin devam ederse ciddi sonuçlar olacak

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada Trump'ın İran'a sivil ölümlerinin devam etmesi halinde ciddi sonuçlar olacağını söylediği belirtilerek "İran'da 800 idam durduruldu" denildi.

