ABD basınından flaş iddia: Meğer İsrail ve İran anlaşmış! O ülke üzerinden...
The Washington Post'un özel haberine göre, İsrail ile İran, bölgedeki gerilim zirvedeyken Rusya'yı aracı yaparak gizli bir temas kurdu. İddiaya göre iki ülke, karşılıklı olarak önleyici saldırı düzenlememe konusunda sessiz bir mutabakata vardı.
Washington Post'un aktardığına göre, Aralık ayı sonunda İran'da protestolar başlamadan günler önce İsrailli yetkililer, Rusya üzerinden İran yönetimine mesaj gönderdi. Mesajda, İsrail'e yönelik bir saldırı olmadığı sürece İran'a karşı askeri harekât düzenlenmeyeceği bildirildi.
İran da aynı Rus kanalı üzerinden yanıt vererek, kendilerinin de önleyici bir saldırı gerçekleştirmeyeceğini iletti. Bu mesajlaşmanın içeriği, diplomatik kaynaklar ve sürece vakıf bölgesel yetkililer tarafından doğrulandı.
12 GÜNLÜK SAVAŞIN ARDINDAN GELEN SIRA DIŞI TEMAS
İsrail ile İran arasındaki derin düşmanlık ve iki ülkenin haziran ayında 12 gün süren bir savaşa girmiş olması, bu tür bir temasın ne kadar olağan dışı olduğunu ortaya koyuyor. Washington Post'a göre, bu iletişimde Rusya'nın arabulucu rolü üstlenmesi de dikkat çekici bir unsur olarak öne çıkıyor.
HİZBULLAH PLANI ETKİLİ OLDU
Habere göre bu gizli temaslar, İsrail'in İran'la doğrudan gerilimi tırmandıran ya da yeni bir saldırının öncüsü olarak algılanmaktan kaçınma isteğiyle bağlantılıydı. Aynı dönemde İsrail, Lübnan'daki İran destekli Hizbullah'a karşı kapsamlı bir askeri harekât hazırlığı içindeydi.
Diplomatlara göre Tel Aviv yönetimi, İran'ı sürecin dışında tutarak olası bir Hizbullah operasyonunda örgütü yalnız bırakmayı hedefliyordu.
KAMUOYUNA SERT, PERDE ARKASINDA YUMUŞAK MESAJLAR
Bu gizli güvenceler, İsrailli yetkililerin geçen yılın sonlarında kamuoyuna açık şekilde yaptığı sert açıklamalarla çelişti. O dönemde İsrail, İran'ın hızla yeniden doldurulduğunu öne sürdüğü balistik füze stoklarını gerekçe göstererek yeni saldırı ihtimalini ima ediyordu.