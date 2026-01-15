ABD basınından flaş iddia: Meğer İsrail ve İran anlaşmış! O ülke üzerinden...

Bu senaryoda İsrail, askeri gücünü tamamen Hizbullah'a yöneltecek, ABD ise İran'ı hedef alacaktı.

Washington Post'a konuşan ve mesajlaşmadan haberdar olan iki yetkiliye göre, İran İsrail'den gelen mesajlara olumlu yanıt verse de niyetlerden tam olarak emin olmadı. Tahran, İsrail'in verdiği güvencelerin geçerli olması durumunda bile, ABD ordusunun İsrail'le koordineli bir saldırı başlatabileceği ihtimalinin açık bırakıldığını düşündü.

ABD'li yetkililer de İran'ın, ülkede yaşanan iç karışıklıklar nedeniyle Hizbullah'a verdiği somut desteği zaten azalttığını ifade etti.

Haberde görüşlerine yer verilen üst düzey bir bölgesel yetkili, "İran açısından bakıldığında, İsrail-Hizbullah çatışmasının dışında kalmak iyi bir anlaşmaydı" değerlendirmesinde bulundu.

PROTESTOLAR DENGEYİ BOZDU MU?

Washington Post, son haftalarda İran'da patlak veren ve hükümetin iktidarını zorlayan protestoların, bu gizli mutabakatı nasıl etkileyeceğinin belirsiz olduğuna dikkat çekti. İsrail ve İran'ın bu sessiz anlaşmaya bağlı kalıp kalmayacağı net değil.

TRUMP MASADA: İRAN'A SALDIRI SEÇENEĞİ

Haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın, protestolara yönelik sert müdahaleler nedeniyle İran rejimine ait hedeflere saldırı seçeneğini değerlendirdiği belirtildi. Analistlere göre böyle bir saldırı, İran'ın ABD'nin müttefiki olan İsrail'e misilleme yapmasına yol açabilir.