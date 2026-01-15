16 yaş altına sosyal medya yasağı yürürlükte! 4 milyonu aşkın hesap kapatıldı

15 Ocak 2026, Perşembe
Giriş: 15.01.2026 18:35
Sosyal medya tehlikesine karşı önlemler artırıldı. Avustralya'da 16 yaş altına getirilen sosyal medya yasağı Aralık 2025'te yürürlüğe girdi. Böylece yaklaşık 4,7 milyon çocuğa ait hesap kapatıldı.

Sosyal medya küçük yaştakiler için oldukça zarar barındırıyor. Bunun için harekete geçen Avusturya sosyal medya yasağı kararı aldı ve Aralık'ta yürürlüğe girdi.

ARALIK AYINDA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ 4.7 MİLYON HESAP KAPATILDI

Avustralya'nın internet güvenliğinden sorumlu "eSafety" Komisyonu, 10 Aralık 2025'te uygulamaya konulan yasağa ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, yasağın hayata geçirilmesinden bu yana sosyal medya platformlarında yaklaşık 4,7 milyon hesap devre dışı bırakıldı.

ABC News'ün haberine göre, Başbakan Anthony Albanese, açıklamasında, sosyal medya şirketlerinin yasaya uyum konusunda gösterdiği çabaların "teşvik edici" olduğunu söyledi.

İletişim Bakanı Anika Wells de kapanan hesap miktarını "büyük başarı" olarak nitelendirdi. ABD'li teknoloji şirketi Meta, 12 Ocak'ta yasa kapsamında Avustralya'da yaklaşık 550 bin hesabın devre dışı bırakıldığını açıklamıştı.

AVUSTRALYA'DA SOSYAL MEDYA KULLANIMINA YAŞ SINIRI

Avustralya'da, 16 yaş altı gençlerin sosyal medya platformlarına erişimini yasaklayan yasal düzenleme, 10 Aralık 2025'te yürürlüğe girmişti.

Düzenleme kapsamında X, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Snapchat gibi ağların yanı sıra Reddit, Twitch, Threads ve Kick de dahil 10 mecra, yaş kısıtlamasına tabi tutuluyor.

Avustralya hükümeti, yasayla algoritmaların ve zararlı içeriklerin gençler üzerinde yarattığı olumsuz etkiyi azaltmayı hedefliyor. Şirketlerin, 16 yaş altındaki çocukların hesaplarının kaldırılması için makul adımları atmaması halinde 49,5 milyon Avustralya doları (yaklaşık 32,9 milyon ABD doları) para cezası ödemesi öngörülüyor.

