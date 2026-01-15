16 yaş altına sosyal medya yasağı yürürlükte! 4 milyonu aşkın hesap kapatıldı

Sosyal medya küçük yaştakiler için oldukça zarar barındırıyor. Bunun için harekete geçen Avusturya sosyal medya yasağı kararı aldı ve Aralık'ta yürürlüğe girdi.

ARALIK AYINDA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ 4.7 MİLYON HESAP KAPATILDI

Avustralya'nın internet güvenliğinden sorumlu "eSafety" Komisyonu, 10 Aralık 2025'te uygulamaya konulan yasağa ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, yasağın hayata geçirilmesinden bu yana sosyal medya platformlarında yaklaşık 4,7 milyon hesap devre dışı bırakıldı.