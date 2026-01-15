16 yaş altına sosyal medya yasağı yürürlükte! 4 milyonu aşkın hesap kapatıldı
Sosyal medya tehlikesine karşı önlemler artırıldı. Avustralya'da 16 yaş altına getirilen sosyal medya yasağı Aralık 2025'te yürürlüğe girdi. Böylece yaklaşık 4,7 milyon çocuğa ait hesap kapatıldı.
Sosyal medya küçük yaştakiler için oldukça zarar barındırıyor. Bunun için harekete geçen Avusturya sosyal medya yasağı kararı aldı ve Aralık'ta yürürlüğe girdi.
ARALIK AYINDA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ 4.7 MİLYON HESAP KAPATILDI
Avustralya'nın internet güvenliğinden sorumlu "eSafety" Komisyonu, 10 Aralık 2025'te uygulamaya konulan yasağa ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, yasağın hayata geçirilmesinden bu yana sosyal medya platformlarında yaklaşık 4,7 milyon hesap devre dışı bırakıldı.
ABC News'ün haberine göre, Başbakan Anthony Albanese, açıklamasında, sosyal medya şirketlerinin yasaya uyum konusunda gösterdiği çabaların "teşvik edici" olduğunu söyledi.
İletişim Bakanı Anika Wells de kapanan hesap miktarını "büyük başarı" olarak nitelendirdi. ABD'li teknoloji şirketi Meta, 12 Ocak'ta yasa kapsamında Avustralya'da yaklaşık 550 bin hesabın devre dışı bırakıldığını açıklamıştı.
AVUSTRALYA'DA SOSYAL MEDYA KULLANIMINA YAŞ SINIRI
Avustralya'da, 16 yaş altı gençlerin sosyal medya platformlarına erişimini yasaklayan yasal düzenleme, 10 Aralık 2025'te yürürlüğe girmişti.
Düzenleme kapsamında X, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Snapchat gibi ağların yanı sıra Reddit, Twitch, Threads ve Kick de dahil 10 mecra, yaş kısıtlamasına tabi tutuluyor.
Avustralya hükümeti, yasayla algoritmaların ve zararlı içeriklerin gençler üzerinde yarattığı olumsuz etkiyi azaltmayı hedefliyor. Şirketlerin, 16 yaş altındaki çocukların hesaplarının kaldırılması için makul adımları atmaması halinde 49,5 milyon Avustralya doları (yaklaşık 32,9 milyon ABD doları) para cezası ödemesi öngörülüyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- NASA Ay rotasını paylaştı! Artemis II uçuşu şubatta yapılacak
- 16 Ocak Cuma hutbesi konusu: Din istismarına ve aşırılığa dikkat çekildi
- PlayStation Plus ocak 2026 oyunları belli oldu! İşte gelecek yapımlar
- Takdir ve teşekkür belgesi hesaplama: Not ortalaması kaç olmalı, şartlar neler?
- Altın ve gümüşte sert yükseliş alarmı: Uzman A Haber’de köpük algısına dikkat çekti
- En iyi 50 seyahat şehri belli oldu! Bodrum dünya devleriyle aynı listede
- Xiaomi HyperOS 3 güncellemesi dağıtımı genişliyor! İşte güncelleme alacak modeller
- 2026 kömür yardımı devam edecek mi? Resmi Gazete kararı yayımlandı
- TOKİ Artvin ve Rize kurası tamamlandı: Hak sahipleri belli oldu
- WMO’dan korkutan rapor: 2025 en sıcak 3 yıl arasında
- Cemre ne zaman düşecek? 2026 cemre düşme tarihleri ve sıralaması
- Sibirya soğukları bastırıyor! MGM'den yeni harita: İstanbul'a kar o tarihte dönüyor